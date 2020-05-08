Кредит МВФ: дефолт в Украине против выборов в ОРДЛО

Кредит МВФ оказались тесно связанными с планируемыми выборами на Донбассе. Как и кто нагибает украинцев за их счет из-за угрозы дефолта?

МВФ дает нам не полноценный кредит, а stand by. И сразу выдадут не 2,5 млрд, а значительно меньше, пишет на своей странице в Facebook экс-нардеп, политолог Вадим Денисенко.

«Итак, что это значит?», – пишет политолог.

1. В США приняли решение поставить Украину на паузу и дать ровно столько, сколько нужно, чтобы не допустить дефолта.

«Почему? Очевидно, мы не входим в приоритеты. Но главное даже не это», – отмечает Денисенко.

Там видимо решили посмотреть, куда зайдут игры с ОРДЛО, и стоит ли сейчас вообще тратиться на Украину, они не знают.

2. Наши элиты не готовы ни к консолидации, ни к прагматическому экономическому национализму. Поэтому именно так и поступают с украинцами?

«Если бы Украина заняла жесткую позицию, результаты были бы другими. А так МВФ добился открытия рынка земли, коррупционные элиты сейчас продавят через Раду коррупционный закон о распаевании государственных земель и спекулятивный капитал недорого скупит несколько миллионов гектаров государственных земель», – подчеркивает Денисенко.

Что касается закона о Коломойском, то он принят или нет – сейчас не имеет значения. Через три месяца, когда придет время нового транша, к этому вопросу можно будет вернуться.

Кредит МВФ і вибори на Донбасі. Як нас нагинають за наші грошіМВФ дає нам не повноцінний кредит, а stand by. І відразу… Geplaatst door Vadym Denysenko op Vrijdag 8 mei 2020

3. Новый почти премьер Саакашвили сейчас начнет активно говорить о том, что нужно послать МВФ, а его пророссийские соратники заведут пластинку 2013 г. о том, что Запад нас сдал.

4. На этом фоне без денег и внешней собственной игры власть будет говорить о мире и в декабре попытается провести выборы на Донбассе.

«При этом денег за это нам тоже никто (и в первую очередь россияне) не даст и никакого фонда восстановления Донбасса с реальными деньгами, а не копейками, не будет», – отмечает Денисенко.

«Думай. Те», – подытожил он.