Балтия напомнила России правду про войну

Президенты Латвии, Литвы и Эстонии осудили тоталитарный советский режим. Балтийские страны заявили, что «были цинично включены в состав Советского Союза».

Накануне 75-й годовщины победы во Второй Мировой войне президенты Латвии, Эстонии и Литвы напомнили миру, что оккупация их стран продолжилась и после краха гитлеризма, пишет на страницах издания «Espreso.TV» журналист и публицист Виталий Портников.

«Только это была уже не нацистская, а советская оккупация», – пишет публицист.

Напоминание балтийских президентов заставляет посмотреть на итоги Второй Мировой войны куда более реалистичным взглядом, чем тот подход, который насаждают в Москве и с которым готовы согласиться многие на Западе и в постсоветских странах.

Во-первых, приходится вспомнить, что до 22 июня 1941 года советский режим был союзником нацизма и в согласии с Гитлером оккупировал и аннексировал как части отдельных стран Европы, так и целые государства.

«И это при том, что в аннексии стран Балтии не было никакой стратегической необходимости, так как на момент оккупации на их территории уже находились советские войска и военные базы», – отмечает Портников.

И само вступление СССР в войну на стороне демократического мира было вынужденным и произошло из-за «вероломного», как любила подчеркивать советская пропаганда, нападения Гитлера на СССР.

«То есть Гитлер подорвал веру Сталина в свое миролюбие! Какой идиот этот кровавый генералиссимус!», – подчеркивает Портников.

Во-вторых, приходится признать, что и после победы большая часть Европы свободы не получила, а балтийские страны и вовсе остались частью страны-оккупанта.

«При этом оккупация Сталина мало в чем отличалась от оккупации Гитлера – от репрессий против коренного населения и политических противников и до массового переселения «колонистов», которые должны были изменить демографический баланс в оккупированных странах», – отмечает Портников.

Кстати, сегодня те же методы в Крыму применяет достойный наследник нацизма и большевизма – клептократический режим Путина.

В-третьих, приходится вспомнить, что сам факт оккупации и аннексии был официально признан не только в самих балтийских странах, но и высшим руководством Советского Союза.

«Именно Государственный Совет СССР признал восстановление независимости Латвии, Литвы и Эстонии», – подчеркивает Портников.

Причем постановление этого органа было одобрено как президентом СССР, так и президентом Российской Федерации – республики, которая поддержала восстановление независимости балтийских стран еще до решения руководства Советского Союза.

Таким образом, Путин и его окружение не просто пытаются нагло переписать историю Второй Мировой, но и отказываются от политических решений собственного государства.

«Что, опять-таки, происходит отнюдь не в первый раз. Но это не означает, что Путину и его соотечественникам не нужно напоминать о правде, о том, что происходило на самом деле», – отмечает Портников.

И тем более стоит это делать в день годовщины победы во Второй Мировой войне.

«Президенты балтийских стран выбрали правильную дату», – подытожил Портников.