За год президентства Зеленского стало понятно, что все его усилия приводят к полному уничтожению украинского государства. Новая власть буквально сносит все.

Прошел год с избрания президента Владимира Зеленского. Что знаменательного произошло в Украине за это время, рассказывает в своем видеоблоге на сайте «Крым.Реалии» журналист и публицист Павел Казарин.

«Последний год на наших глазах Зеленский уничтожает государственные институты. Он, наверное, этим даже гордится», – рассказывает публицист.

Не исключено, что сам Зеленский искренне полагает, что сносит косное и нежизнеспособное государство. И в этом состоит величайшая трагедия Украины.

«Считает, что тем самым рушит старую систему. Только он ошибается. На самом деле, он рушит будущее страны», – отмечает Казарин.

А ведь шесть лет назад все было по другом, в каденцию Петра Порошенко. Украина уверено двигалась вперед, н6е всегда просто, но целенаправлено.

«После начала войны Украина брала деньги у западных доноров. Эти деньги не имели альтернативы – после российского вторжения занимать у Кремля стало невозможно», – подчеркивает Казарин.

«Эти деньги Украине давали в обмен на обязательства строить институты», – уточнил он.

Новая власть сметает все, что удалось буквально восстановить из пепла или отстроить заново. А причина – в том, что президентом стал человек не знающий, как устроено государство.

«А теперь новая команда как бульдозер сносит все это. Год назад Украина усадила в президентское кресло человека, который понятия не имеет, как устроено государство», – отмечает Казарин.

Вопрос цены, которую придется уплатить украинцам за сохранение своей независимости и территориальной целостности в каденцию Зеленского.

«И теперь стране придется заплатить за это большую цену», – резюмирует Казарин.