Госдеп обратил внимание на фейки Коломойского

Фейковый репортаж телеканала Коломойского «1+1» про «американские военные биолаборатории» в Украине попал в поле внимания Госдепа США.

Итак, дамы и господа, Госдеп США отреагировал на фейковый репортаж, показанный телеканалом Игоря Коломойского «1+1» про «американские военные биолаборатории» на территории Украины, тем самым вторя российской пропаганде, пишет на страницах издания «Одесский Курьер» военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

«Так, представитель Госдепа США ответственный за отношения с Украиной Джордж Кент, в ходе онлайн-дискуссии «Укрепление отношений США с Восточной Европой во время пандемии» отметил, что данный фейк был ретранслирован на украинском телеканале с подачи Виктора Медведчука», – пишет военно-политический обозреватель.

Таким образом, можно смело стоя аплодировать телеканалу «1+1» – вы добились успеха и вас заметили в Госдепе США. Но не как информационную площадку, заслуживающую доверие, а как очередную латентную пророссийскую клоаку, коих и так в украинском медиапространстве множество и справляться с тем валом пропаганды и фейков, что изрыгают оные, крайне не просто.

«А тут, еще один актив… Но, даже не в этом дело», – отмечает Коваленко.

Дело в том, что репортаж от 27 апреля в рамках проекта «Секретные материалы» посвященный «тайным военным биологическим лабораториям«, в которых «ученые проводят опыты над вирусами» представлял собой квинтэссенцию первородной лжи, распространяемой российской пропагандой десятилетиями.

«В своей статье «Фейк о «военных биолабораториях США в Украине» пульсировал задолго до лживого репортажа «1+1» я отмечал не только для чего это делается, но и то, что еще задолго до «1+1», в Украине этот миф культивировали пророссийские политики, в частности, Елена Бондаренко», – напоминает Коваленко.

И это при том, при всем, что в мире на официальном, а не конспирологическом – для домохозяек, уровне говорится о причинах распространения вируса. В частности, 3 мая спецслужбы 5 стран обвинил Китай в сокрытии данных о вспышке коронавируса.

«А в разведке США отметили, что коронавирус не был создан человеком или был генетически модифицирован, но имела место его утечка вируса из лаборатории в Ухане», – подчеркивает Коваленко.

В свою очередь, эту версию старательно пытается замять сам Китай, распространяя огромное количество дезинформации о вирусе.

«При этом данный факт подтвердил аналитический центр IGDTS, отметивший, что Китай объединился с Россией на ниве распространения дезинформации о пандемии», – отмечает Коваленко.

Таким образом, в мире наблюдается создание некой «коронавирусной оси» состоящей из Китая и России. Но помимо этих двух стран, в равной степени отметившихся изрядным уровнем лжи в отношении распространения COVID-19 стоит учитывать и тех, что способствуют им.

«И деструктивные действия «1+1», попавшие в поле зрения Госдепа США, уж никак не сулят ничего хорошего…», – подчеркивает Коваленко

«Кстати, что там соответствующие органы, коим следует пресекать подобные действия?», – подытожил Коваленко.