Политика

Состоится ли обнуление власти Путина?

Russian President Vladimir Putin takes part in a news conference after meeting with Swiss Federal President Didier Burkhalter in the Kremlin in Moscow, Wednesday, May 7, 2014. (AP Photo/Sergei Karpukhin, Pool)

Как-то с падением цен на нефть и эпидемией короновируса неудачи преследуют путинский режим одна за другой. В чем же дело?

В последнее время дела у нацлидера России Владимира Путина идут очень и очень плохо. Возникает вопрос о том, когда нацлидер России потеряет власть, пишет Telegram-канал «Вольнодумец», отслеживающий ситуацию с пандемией на оккупированном Донбассе и в самой России

«Может МИД перестал работать или ФСБ нюх потеряла? Да, нет. Просто всем уже надоело притворяться, что не видят истинных целей Путина. Вот и стали вслед за наследным принцем Саудовской Аравии посылать россиян подальше. И оказалось, ответить-то не чем», – говориться в сообщении Telegram-канала.

А ведь и правда: США в радиоактивный пепел не превратились! В Индийском океане российские солдаты сапоги не моют. Сирийская земля оказалась не совсем скрепной, а турецкая армия так кышнула российскую ЧВК «Вагнера», что еле в Южной Африке остановились. Победу перенесли, денег нет, продаем золото.

«А тут еще Китай со своими закидонами «от Урала до Владивостока – это исконно наши земли». Того и гляди, скоро скажут, что там китайские скрепы. А ведь как кричали россияне: самый умный, самый непогрешимый, самый успешный, а он теперь, как в рот воды набрал. Оказалось, король-то – голый!», – отмечается в сообщении Telegram-канала.

А тут, бац, маленькая Босния и Герцеговина не пустила в страну «медицинский конвой» из России. Россияне, как всегда, приперлись без приглашения, но их не пустили, очевидно памятуя, как россияне в Италии улицы мыли и параллельно вели разведку. Там же все военные.

«Россияне думали, что и на этот раз прокатит. Поэтому заявили, что планировали провести дезинфекцию в городе Мостар. Привезли 24 военных специалиста и 5 специализированных автомобилей. Специализированных для радиолокационной разведки или новичок разбрызгивать?», – уточняется в сообщении Telegram-канала

Вот Министерство безопасности Боснии и Герцеговины и отказалось их впустить под очень простым предлогом: въезд в страну россиян должен быть одобрен коллективным решением Президиума, поскольку речь идет о воинском подразделении. Ну а все уже знают, чем заканчивается, когда российских военных к себе пускают.

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«Спьяну сразу же начнут орать: наша земля! наши скрепы! Русский мир! Вот пограничная полиция и не пропустила конвой из РФ. Пока, пацаны. Мойщики улиц у нас есть свои», – отмечается в сообщении Telegram-канала.

Ну и еще «подарок» к первомаю (01.05) Путину приподнесла Германия в лице Федерального сетевого агентства ФРГ, принявшего решение «отказать компании «Северный поток-2» в выведении проекта из-под требований обновленной Газовой директивы ЕС» (сообщает Handelsblatt).

«Регулятор немецкого энергорынка постановил, что «Северный поток-2» должен соответствовать европейским нормам конкуренции: поставщик газа («Газпром») не может быть одновременно владельцем трубы», – подчеркивается в сообщении Telegram-канала.

На практике это означает, что даже если газопровод будет достроен к концу 2020 года, половину его мощности – 27,5 млрд кубометров в год из 55 млрд – российской газовой монополии придется отдать независимым поставщикам.

«Выполнить это требования «Газпром» не в состоянии: лишь его месторождения подключены к «Северному потоку-2» и ни одна российская компания не имеет права на экспорт трубопроводного газа», – отмечается в сообщении Telegram-канала.

А россияне, как всегда, надеялись всех «объегорить» заявив, что они-то проект фактически завершили в 2019 году до внесения изменений ЕС. Но в ЕС и ФРГ знают, что еще 200 км труб не уложено.

«Таким образом, кремлевский Акелла снова промахнулся. И хоть бывший канцлер ФРГ Г.Шредер, работающий в карманной структуре Путина робко произнес: «Акелла не промахнулся», т.е., «снимите санкции с России», его уже никто не слышит», – подчеркивается в сообщении Telegram-канала.

Стоивший 10 млрд евро «Северный поток-2», заблокированный санкциями США в декабре 2019г., похоже застыл окончательно, получив выстрел, надеемся, контрольный.

«Ранее объявленное «Обнуление сроков Путина», похоже может стать для него реальным обнулением», – резюмируется в сообщении Telegram-канала.

Источник Telegram-канала Вольнодумец

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