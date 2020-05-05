Путин будет продолжать войну против Украины

В Кремле рассматривают войну России против Украины как весьма важный инструмент общественно-политического давления на Киев.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак предложил придать «импульс» переговорам в Минске и для этого повысить уровень представительства в контактной группе, пишет на страницах издания «Espreso.TV» журналист и публицист Виталий Портников

«Заместителем главы Минской группы станет вице-премьер Алексей Резников, в каждую подгруппу войдут представители Украины на уровне не ниже заместителей министра, возможно участие «руководителей нескольких профильных комитетов» украинского парламента», – пишет публицист.

При этом Ермак пока что не знает, готова ли к такому расширению представительства в Минске российская сторона. Но надеется на это и считает, что в таком случае «переговоры станут эффективными».

«Но почему? Представим себе даже, что российской стороне понравятся предложения Андрея Ермака, заместителем Бориса Грызлова в контактной группе станет какой-нибудь российский министр или даже вице-премьер, в подгруппах появятся заместители министров и депутаты Государственной Думы», – отмечает Портников.

Какое все это имеет значение, если в Москве все вопросы, связанные с войной с Украиной, определяет лично Владимир Путин. Путин, не собирающийся заканчивать войну на Донбассе и использующий ее как рычаг давления на Зеленского и украинское общество.

Путин, постоянно требующий от Киева одного – прямых переговоров с представителями марионеточных администраций. Путин, продолжающий рассчитывать на покорение Украины – в особенности сейчас, когда наша страна оказалась на краю экономической пропасти.

«Какое, в таком случае, значение имеет состав делегаций в Минске, если их встречи все равно не могут привести к урегулированию конфликта? Если в Кремле для этого нет ни политической воли, ни желания?», – уточняет Портников.

Для Андрея Ермака значение есть – ведь свои инициативы он предлагает не только международной общественности, но и президенту Владимиру Зеленскому. Ермаку важно демонстрировать Зеленскому свою эффективность, показывать, что «вот-вот» и вопрос урегулирования ситуации на Донбассе будет сдвинут с мертвой точки.

«От этого зависят объемы власти и влияния Ермака в стране. По большому счету, имитация урегулирования на Донбассе – его дорога к власти», – отмечает Портников.

И для Владимира Зеленского значение есть. Главе государства необходимо доказывать своим сторонникам, что он не лжет им, когда обещает прекратить войну. Что войну действительно можно остановить, если найти «правильный подход» к Путину. Что переговоры имеют какое-то значение. Что при предыдущем президенте «разговаривали не так» и «не переставали стрелять».

«Возможно, и сам Зеленский в это искренне верит. А может быть, просто занимается имитацией. Ведь имитация – это и есть его дорога к власти. И получается, что имитация Ермака просто помогает Зеленскому демонстрировать собственный театр иллюзий», – подчеркивает Портников.

При этом война будет продолжаться, люди – гибнуть, Украина – разлагаться и деградировать. Чтобы стать легкой добычей для Путина.

«Ну и в довершение – просто для информирования господина Ермака, только недавно заинтересовавшегося политикой – замечу, что российским представителем в Минской группе изначально всегда был действующий политик, а не отставник, как с украинской», – отмечает Портников.

Вначале – посол России в Украине Михаил Зурабов, который к тому же был специальным представителем президента России по развитию торгово-экономических отношений с Украиной.

«А затем – член Совета безопасности России Борис Грызлов. Более влиятельной инстанции, чем Совет безопасности, в России просто не существует. Выше только сам Путин», – подчеркивает Портников.

И именно Путин через полгода после командирования Грызлова в контактную группу вывел его из Совбеза.

«Вывел именно потому, что ему не нужен ни влиятельный чиновник в Минске, ни минское урегулирование, ни прекращение войны», – подытожил Портников.