Карантину помещал цинизм власти Зеленского

Из-за коронавируса в Украине остро обнажились проблемы деградации государственных институтов. Это может привести страну к полному краху при Зеленском.

Конфликт мэров украинских городов с президентом Владимиром Зеленским – это не только отражение «усталости» от карантина и непонимания – или, вернее, понимания его последствий для экономики в целом, для малого и среднего бизнеса и местных бюджетов, пишет на страницах издания «Espreso.TV» журналист и публицист Виталий Портников.

«Это еще и свидетельство продолжения деградации и разбалансирования украинской управленческой машины и государства в целом. Это разбалансирование началось со дня избрания Владимира Зеленского президентом Украины и будет продолжаться до последнего дня его правления», – пишет публицист.

Все это – тоже короновирус, только политический. И его последствия для страны могут быть еще более серьезными, чем последствия страшной эпидемии.

«Как правило, когда мы говорим об этом разбалансировании, мы упоминаем о непрофессионализме президента и его команды, непонимании ими основополагающих политических законов, неумении управлять. Все это есть, конечно же. Но самая главная причина – вовсе не некомпетентность», – отмечает Портников.

Самая главная причина – это цинизм, абсолютный, всепоглощающий цинизм, который присущ и власти, и многим ее сторонникам.

«Судите сами. Население и так не очень верит в опасность короновируса и проклинает карантин, который лишает людей доходов. Не будем забывать, что мы живем в не очень развитой стране с малограмотным, но самоуверенным населением, склонным к конспирологии», – подчеркивает Портников.

Население все время пытается понять, кто же придумал проклятый короновирус, чтобы на нем нажиться. И вдруг оказывается, что точно также думают и представители самой власти, которые не отказывают себе в обедах в ресторане в то время, когда все остальные должны сидеть дома.

«Ну уж раз представители власти не боятся короновируса, то чего бояться всем остальным – и терять доходы?», – отмечает Портников

Людям просто не приходит в голову, что среди представителей власти могут быть точно такие же безграмотные невежды, как и среди тех, кто за таких «слуг народа» голосует. Они уверены, что раз работает «Велюр», значит, во власти не боятся короновируса. Значит, просто зарабатывают деньги. Почему им можно, а мне нельзя?

«То, что во власти – «новые лица», которые попали туда совершенно случайно, то, что уровень компетентности депутата или министра ничем не отличается от уровня компетентности и знаний избирателя, граждан не волнует. Они не понимают, что такое профессионализм. Они уверены, что их голосование волшебным образом сообщает компетентность», – подчеркивает Портников.

Так один обед буквально уничтожает усилия по предотвращению эпидемии, начинает нивелировать достигнутые результаты. Никому не объяснишь, что мы имеем дело с глупостью и цинизмом – тем более, когда президент грозит мэрам, а не собственным соратникам, которые нарушают карантин.

«И теперь мы можем надеяться уже не на усилия власти, не на понимание общества, а на то, что фактическое нивелирование карантина не приведет к увеличению количества тяжелых больных и умерших. Просто надеяться на чудо. Как это у нас и принято», – отмечает Портников.

Потому что если не будет ни чуда, ни карантина в его разумных пределах, то тогда погибнут и тысячи людей, и экономика.

«А Украина превратится в нищий «чумной барак» Европы», – подытожил Портников.