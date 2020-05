Как Трамп продвигает российские фейки об Украине в США

Намедни президент США Дональд Трамп в своем Twitter объявил, что на телеканале «One America News» будет показан фильм, изобличающий мистификацию с импичментом и, по сути, демонстрирующий заказной характер игры против него, пишет на страницах издания «Одесский Курьер» военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

«С учетом же того, что именно импичмент долгое время был главной ставкой демократов (как я всегда писал – крайне непродуманной) на отстранение Дональда Трампа от занимаемого поста, то возможно, анонсируемый им фильм и вправду продемонстрирует чистоту и непорочность президента? Но – нет!», – пишет военно-политический обозреватель.

Дело в том, что Дональд Трамп, президент США, публично занимается пиаром кинокартины, снятой от начала и до конца с использованием отборнейших и сочных нарративов и фейков кремлевской пропаганды о событиях на Майдане в 2014 году.

«Речь идет о фильме, который и фильмом сложно назвать, а скорее полит-агиткой, авторства Майкла Капуто «Украинский обман: импичмент, деньги Байдена, массовые убийства», – подчеркивает Коваленко.

Что забавно, как только Дональд Трамп опубликовал свой пост в Twitter с анонсом фильма, этой новости тут же уделили внимание, как российские СМИ, так и пророссийские в Украине, например, небезызвестная «Страна.ua».

The Impeachment Hoax will be exposed. Crazy Nancy gets Nothing Done, that’s why she got thrown out as Speaker the first time. Also, she should come back to Washington now! https://t.co/stKjtzPJNZ

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 2, 2020