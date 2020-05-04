Как Трамп продвигает российские фейки об Украине в США

Президент США Дональд Трамп занялся рекламой псевдо-документального фильма, снятого исключительно по российским фейками о событиях на Майдане в 2014 году.

Намедни президент США Дональд Трамп в своем Twitter объявил, что на телеканале «One America News» будет показан фильм, изобличающий мистификацию с импичментом и, по сути, демонстрирующий заказной характер игры против него, пишет на страницах издания «Одесский Курьер» военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

«С учетом же того, что именно импичмент долгое время был главной ставкой демократов (как я всегда писал – крайне непродуманной) на отстранение Дональда Трампа от занимаемого поста, то возможно, анонсируемый им фильм и вправду продемонстрирует чистоту и непорочность президента? Но – нет!», – пишет военно-политический обозреватель.

Дело в том, что Дональд Трамп, президент США, публично занимается пиаром кинокартины, снятой от начала и до конца с использованием отборнейших и сочных нарративов и фейков кремлевской пропаганды о событиях на Майдане в 2014 году.

«Речь идет о фильме, который и фильмом сложно назвать, а скорее полит-агиткой, авторства Майкла Капуто «Украинский обман: импичмент, деньги Байдена, массовые убийства», – подчеркивает Коваленко.

Что забавно, как только Дональд Трамп опубликовал свой пост в Twitter с анонсом фильма, этой новости тут же уделили внимание, как российские СМИ, так и пророссийские в Украине, например, небезызвестная «Страна.ua».

The Impeachment Hoax will be exposed. Crazy Nancy gets Nothing Done, that’s why she got thrown out as Speaker the first time. Also, she should come back to Washington now! https://t.co/stKjtzPJNZ — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 2, 2020

Но, все же, что же это за фильм такой, «Украинский обман: импичмент, деньги Байдена, массовые убийства» и зачем вот это все понадобилось Дональду Трампу?

«Прежде всего, отмечу, что с самого начала вторжения России в Украину, российская пропагандистская машина занималась не только генерацией огромного количества фейков о событиях в нашей стране, но и выпускала десятки и даже сотни псевдо-документальных фильмов, ретранслирующих ложь и манипуляции», – отмечает Коваленко.

Делалось это исключительно с целью заполнения повсеместно информационного пространства российскими нарративами. И не редко, авторами таковых псевдо-документальных фильмов были иностранные режиссеры, псевдо-журналисты и т.д.

«Например, тот же Оливер Стоун, снимающий сейчас фильмы на кремлевские деньги и последним «шедевром» которого стала работа «В борьбе за Украину», главным героем, которого был Виктор Медведчук. Стоит вспомнить и псевдо-документальный фильм голландца Макса ван дер Верффа, про сбитый на Донбассе авиалайнер рейса МН-17 и многие, многие другие иностранные агитки, на деньги Кремля», – подчеркивает Коваленко.

Но, с фильмом «Украинский обман: импичмент, деньги Байдена, массовые убийства» ситуация обстоит несколько иначе.

«Дело в том, что автором фильма стал вовсе не безработный режиссер, не вышедший из кризиса среднего возраста или невостребованный журналист, необразованный «эксперт» и прочие карьерные неудачники», – отмечает Коваленко.

Автором фильма стал бывший советник американского президента и близкий друг экс-адвоката Трампа Руди Джулиани – Майкл Капуто.

Майкл Капуто, который в 90-х в России занимался политическим консалтингом и принимал участие в президентской компании Бориса Ельцина в 1996 году.

«А по возвращению в конце 90-х на родину занимался пиаром Владимира Путина в США на деньги «Газпром-Медиа», а в 2006 занимался консультациями «Партии регионов», – подчеркивает Коваленко.

Собственно, человек, которого уж точно сложно назвать непредвзятым и незапятнанным. И ровным счетом не удивительно, что его фильм, впитал в себя все мыслимые и немыслимые фейки, какие плодились последние 6 лет российской пропагандой о событиях на Майдане.

«В частности, в фильме рассказывается, о неких грузинских снайперах, которых нанимал Михаил Саакашвили вместе с некими американцами на деньги Джорджа Сороса и завозил их на Майдан. То есть, фактически, тройной пропагандистский удар по эрогенным точкам потребителя информационного фаст-фуда: Саакашвили, Сорос, американцы! Какие вам еще нужны доказательства?», – отмечает Коваленко

Совершенно не подтвержденная ничем история, зародившаяся еще в 2017 году с подачи итальянских «независимых расследователей», которую нам рассказывают некие неназванные и скрывающие свои лица «грузины».

«И все, больше никакого фактажа… Ни видео, ни фото, ни документов! Лишь разговоры про Саакашвили, Сороса и американцев. Но, дальше – больше», – подчеркивает Коваленко.

В фильме Капуто нагло завышается количество убитых в ходе трагических событий на Майдане. В частности, в фильме неоднократно говорится о том, что на Майдане, 20 февраля, было убито 100 человек за 20 минут.

«Хотя известно, что 20 февраля 2014 года на улице Институтской погибло 48 человек, и известны не только их имена, но и посекундно, с предлагающимися фото и видео доказательствами, установлено при каких обстоятельствах и как они погибли», – отмечает Коваленко.

Ведь с первых же минут фильм Капуто начинает ретранслировать кремлевский нарратив о том, что на Майдане жертв было намного больше и количество убитых шло на сотни, при этом, не подтверждая свои слова ничем кроме… слов.

«Но, идем дальше. Ведь тема «снайперов» по мере продвижения сюжета фильма лишь набирала обороты и, зрителя подвели к апогею – нарративу о том, что снайперский огонь велся из гостиницы «Украина» провокаторами в обе стороны», – подчеркивает Коваленко.

«То есть, грузинские снайперы, нанятые Саакашвили и американцами, на деньги Джорджа Сороса, засели в гостинице «Украина» и обстреливали как протестующих, так и «Беркут», сея хаос и панику. И, опять же, никаких доказательств, кроме бла-бла-бла», – добавляет он.

И по странному стечению обстоятельств, даже в этом доводе Капуто не утрудился уделить внимание официальному расследованию событий, а именно факту извлечения из тел убитых 17 пуль соответствующих гильзотеке подразделения «Беркут». А так же проигнорировал массу фото и видео, запечатлевших как «Беркут» расстреливает протестующих на Институтской.

«Зато показали винтовку охранника экс-депутата Сергея Пашинского, якобы обнаруженную в багажнике его автомобиля на Институтской, 18 февраля 2014 года и якобы использовавшуюся вышеупомянутыми «снайперами». Вот только авторы фильма забыли упомянуть, что согласно экспертизе из этой винтовки – не стреляли», – подчеркивает Коваленко.

Таким образом, фильм Майкла Капуто изобилует полным комплектом российских фейков о Майдане. Фильм, который рекламирует у себя в Twitter президент США. Рекламирует, в первую очередь, с целью нанести удар по своему политическому противнику – Джо Байдену, обвинив того в организации в Украине кровавого хаоса. В свою очередь это якобы вынудило Россию ввести в страну войска. То есть фильм, латентно оправдывает действия Кремля по вторжению в нашу страну.

«Затем Джо Байден, посредством своих «марионеток» в Украине попытался вмешаться в президентские выборы в США, а позже и провести импичмент Дональда Трампа. Занавес – заговор раскрыт!», – подчеркивает Коваленко.

По сути, классический набор российских сказок очень удобно лег в общую канву внутриполитических баталий в США. Вот только, авторы решили не пользоваться хоть сколь-нибудь проверенным или имеющим вес фактажом, для пущей убедительности, а использовали абсолютно голословные фейки.

«Причем, замечу, что настолько абсурдные, что данный фильм, «Украинский обман: импичмент, деньги Байдена, массовые убийства», будет показывать, например, не FOX, отражающий политику Республиканцев, а давно себя дискредитировавший за показ лживых сюжетов и теорий заговоров – One America News. Эдакий американский РЕН-ТВ», – .

Фильму-отбросу – место на медийной помойке.

«Но, как не печально, даже этот отброс, определенная категория потребителей поглотит с неконтролируемым слюноотделением и потребует добавки. Увы», – подытожил Коваленко.