Сталинизм на идеологической службе Путина

Очередное празднование победобесия в России наглядно демонстрирует глубину проникновения идей сталинизма во власть и общество.

Символическое переименование временно оккупированных Донецка и Луганска в «Сталино» и «Ворошиловград» – это прощупывание почвы Россией перед тем, как вернуть тоталитарную идеологию и на своей территории, пишет на страницах «Грани.Ru» журналист и публицист Виталий Портников.

«Каждый День Победы в путинской России – это самая настоящая агрессия. Агрессия Сталина», – пишет публицист.

Свергнутый с пьедесталов генералиссимус то мелькнет на плакате, то напомнит о себе цитатой в метрополитене, то появится в высказываниях того или иного чиновника или штатного пропагандиста в роли мудрого освободителя человечества.

«Теперь вот – и на фреске в строящемся храме Вооруженных сил России, в окружении собственных военачальников, а также товарищей Владимира Путина, Сергея Шойгу, Николая Патрушева и других официальных лиц», – отмечает Портников.

Однако, если призадуматься, если не вспоминать о самом кощунственном появлении истребителя церкви и веры в православном храме, то даже фреска тоже вписывается в общий ряд.

«Это такой Сталин исподтишка. Вроде бы его нет, но он все же есть. И не один, а в ряду прочих победителей в войне. Начальник товарища Георгия Жукова, предшественник товарища Владимира Путина, ничего личного, ничего лишнего», – подчеркивает Портников.

«Лишнее» в этом году началось с символического переименования городов – но каких! Периферийных. Чужих. Но оккупированных. Кремль еще с брежневских времен хочет вернуться к сталинским названиям, но стыдиться запачкаться в крови.

«Именно поэтому регулярно возникают все эти потуги, все эти намерения вновь обозвать Волгоград «историческим именем Сталинград», игнорируя настоящее имя Царицына – города, под которым полководческая немощь Сталина раскрылась в полной мере. Но страх всегда останавливает и Волгоград остается Волгоградом – хотя теперь шесть дней в году называется Сталинградом», – отмечает Портников.

«Такое решение еще семь лет назад приняла местная дума. И ничего, проглотили. 9 мая Волгоград – это Сталинград. Но не он один», – уточняет публицист.

Теперь, по решению главы «Донецкой народной республики» Дениса Пушилина оккупированный Донецк тоже будет наименовываться на праздники своим позабытым именем Сталино.

А оккупированный Цхинвали по решению главы Южной Осетии Анатолия Бибилова будет называться осетинским вариантом своего советского наименования – Сталинир.

Еще один находящийся под российской оккупацией город – украинский Луганск – вернет себе «праздничное название» Ворошиловград.

«При этом в Донецке одним переименованием не ограничиваются: подыскивают место для восстановления памятника Сталину», – подчеркивает Портников.

В то время, как Украина освобождается от Ленина, Россия «метит» оккупированные территории Сталиным.

«Метит не случайно – вождь все еще остается чекистским кумиром и хозяева современной российской жизни пытаются понять, готово ли общество принять эту ползучую сталинизацию», – отмечает Портников.

Праздничные города, памятник в «сражающемся Донецке», где-нибудь рядом с Моторолой, потом – памятник в Волгограде.

«И, глядишь, на 80-летие Победы можно будет уже и переименовать Волгоград, и вернуть генералиссимуса на причитающийся ему постамент, по недоразумению занятый маршалом Жуковым», – подчеркивает Портников.

«Это и есть та Россия, которой им хочется. Россия Путина, Россия Сталина», – подытожил он.