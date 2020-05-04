I’ll be back: Зеленский вернул времена Януковича

Пустота Зеленского, которую многие заметили еще год назад, – фактически стала для него приговором. Украина стремительно откатывается к временам Януковича.

Год назад все те, кто успел побить горшки с пятым президентом Украины выстраивались в очередь к будущему шестому. Связывали с ним надежды, обещали реформы и борьбу с коррупцией, пишет в своем Telegram-канале «Kazarin» журналист и публицист Павел Казарин.

«Вряд ли они не замечали его пустоту – но наверняка были уверены, что именно им выпадет ее заполнить», – пишет публицист.

Кандидат и правда был стерилен. Эдакий чистый лист, на котором можно написать все, что угодно, – полагало его окружение.

«Они научили его фразе Вацлава Гавела о том, что пять лет ошибок лучше, чем пятьдесят лет саботажа. Зеленский повторит эту фразу в марте 2020 года. А уже через месяц выгонит антикоррупционеров и реформаторов из собственной команды», – отмечает Казарин.

Либерального рая не случилось. Реформаторского бума не произошло. Кабмин перезагружен крепкими хозяйственниками. Те, кто выигрывал конкурсы на должности, – сметены политическими решениями. Независимость Нацбанка все чаще ставят под вопрос.

«Еще сохранился островок вольнодумства внутри президентской фракции, но все, что им остается – это фронда и диссидентство», – подчеркивает Казарин.

Из всего объема обещанного президент может записать себе в актив рынок земли и возвращение пленных. Причем в обоих случаях авторство достижений можно оспорить.

«Рынок не случился бы без жесткой позиции МВФ. Обмена бы не произошло без доброй воли Кремля, в мотивах которого еще предстоит разобраться», – отмечает Казарин.

Зеленский уже год не возглавляет «Квартал», но никак не может к этому привыкнуть. Суды принимают выгодные ему решения о демонстрации «Сватов», а пограничники – впускают в страну гастролировавшего в Крыму Dr. Alban.

«Президентские друзья по сцене обживаются в чиновничьих креслах, а кумовство стало главным содержанием кадровой политики», – подчеркивает Казарин.

Зеленский устраивает порки чужим чиновникам и старательно прикрывает своих. Андрей Ермак продолжает возглавлять ОП, переименованный лишь для того, чтобы прежде его мог возглавить Андрей Богдан.

«Правоохранители крышуют Андрея Портнова и выдвигают подозрения активистам. Депутаты вольны нарушать карантин, а суды принимают решения, которые имеют мало общего с законностью», – особо подчеркивает Казарин.

Зеленский шел во власть с обещанием отличаться от предшественников. Но пока все его отличия сводятся лишь к эстетике. Он обжил Теслу и инстаграм. Купается в море и записывает видеообращения.

«Его сторонники любят говорить о том, что он объединил страну и вспоминают про 73%. Они забывают лишь о том, что эта цифра была не рейтингом Зеленского, а антирейтингом Порошенко», – отмечает Казарин.

Порой кажется, что противостояние с пятым президентом стало главным содержанием политики шестого. Более того – сравнение с Петром Алексеевичем остается главным риторическим приемом сторонников Владимира Александровича.

«Любая критика натыкается на ритуальное поминание его конкурента. Любое сомнение отбивается традиционным «а при прежнем было лучше?» Если бы Порошенко не было – Зеленскому явно стоило бы его придумать», – подчеркивает Казарин.

На этом фоне коронавирус выглядит для действующего президента как спасение. Карантин и кризис будут служить теперь универсальным оправданием. Последствиями пандемии отныне станут оправдывать все. Кадровую неразбериху и непрофессионализм.

«Случайную глупость и неслучайную подлость. Власть оказалась в роли плохой строительной бригады, которой на выручку внезапно пришло землетрясение. «Мы ничего не делали, оно само», – отмечает Казарин.

Год назад украинцы могли думать, что картинку реальности Владимиру Зеленскому собирают рыночники и либералы. Сегодня от этого либерального лагеря остались руины – на них президент успел даже переписать свои имиджевые долги.

«И потому ключевой вопрос довольно прост. Кто сегодня заполняет пустое место в президентской голове?», – подчеркивает Казарин

От этого сегодня зависит всё. Сотрудничество с МВФ и будущее экономики. Переговоры с Кремлем и статус минского процесса. Судьбы Национального банка и уже запущенных реформ.

«Кто готовит президенту информационную сводку? Как социология влияет на его действия? По каким критериям Зеленский оценивает чиновников и какую роль в этом играют его личные эмоции?», – омечает Казарин

Год назад нас всех убеждали, что пять лет ошибок лучше, чем пятьдесят лет саботажа.

«Только кто сказал, что ошибки – это альтернатива саботажу, а не его следствие?», – подытожил Казарин.