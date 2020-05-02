Коматозный Кабмин комиков Шмыгаля: клиническая смерть

Рассмотрим политические тенденции апреля 2020 года. Сразу отметим, что Кабмин Дениса Шмыгаля находиться в поисках своей политической роли и миссии.

Кабинет министров во главе с Денисом Шмыгалем работает уже второй месяц. Но он все еще недоукомплектован (три члена правительства в статусе «исполняющих обязанности») и находится в поисках своей политической роли и миссии, пишет на своей странице в Facebook глава Центра прикладных политических исследований «Пента», политолог Владимир Фесенко.

«Реальный центр политического руководства Кабмином – в Офисе Президента Украины. Но при этом правительство имеет широкую свободу оперативных и тактических действий, прежде всего по отдельным ведомственным направлениям», – пишет эксперт.

Эта двойственность парадоксальным образом ослабляет статус Премьер-министра. В лучшем случае он выступает в роли ответственного исполнителя и административного координатора правительства.

«Премьер-министр в апреле пытался заявить о себе и своем Кабинете активными информационными действиями. Но эффект (на фоне эпидемии и карантина) оказался очень ограниченным», – отмечает Фесенко.

Нет определенности и с миссией этого правительства. Кабмин Алексея Гончарука имел имиджевый образ правительства «новых лиц», презентовал целый ряд инициатив (правда, весьма неоднозначных), заявил с подачи Президента Зеленского крайне амбициозные планы.

«Правительство Дениса Шмыгаля выглядит в этом плане более прагматичным, но менее ярким. И до сих пор не понятно, а в чем будет заключаться его миссия?», – подчеркивает Фесенко.

По нынешней ситуации и в условиях надвигающегося экономического кризиса Кабмин Дениса Шмыгаля должен выполнять роль коллективного антикризисного менеджера, а его миссия должна заключаться в спасении страны от угроз глобального экономического кризиса.

«Но пока в роли главного «спасателя» выступают Президент и его Офис (в меру своих возможностей и способностей), а с антикризисной миссией Кабмина нет ясности. Правительство вынужденно сосредоточилось на борьбе с вызовами эпидемии COVID-19 и последствиями карантина, но скорее в роли операционного исполнителя поручений Офиса Президента», – отмечает Фесенко.

Вроде бы в апреле была разработана программа нового правительства. Однако парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики отправил на доработку программу деятельности правительства Дениса Шмыгаля.

«В итоге, главным антикризисным достижением Кабмина в апреле стало утверждение изменений к бюджету-2020, причем в гораздо более умеренном виде, чем планировалось в конце марта. Похоже, что некоторая пассивность правительства начинает тревожить и Президента Зеленского», – подчеркивает Фесенко.

Весьма возможно, что это стало одной из причин выдвижения (правда, несостоявшегося) на должность вице-премьера по реформам Михеила Саакашвили.

«Одним из резонансно скандальных решений правительства в апреле стала замена руководителей фискального ведомства и таможни. Некоторые наблюдатели усмотрели в этом решении чуть ли не отказ от политики реформ. На самом деле все проще – это решение стало следствием провала этих ведомств в наполнении бюджета и борьбе с различными схемами контрабанды и уклонения от налогов», – отмечает Фесенко.

Свое резкое неудовольствие по этому поводу Президент Зеленский высказал еще в начале марта, когда происходила смена правительства.

«В связи с этим кадровым решением отмечу три тенденции», – подчеркивает Фесенко.

Первое – политическое решение по этому вопросу принималось в Офисе Президента, а в Кабмине лишь оформлялось.

«Опять-таки это проявление режима президентской республики, но, с другой стороны, – и кадровой пассивности правительства», – отмечает Фесенко.

Второе – ставка опять делается на опытные кадры. В условиях кризиса не до кадровых экспериментов.

«Но это и новая кадровая установка Президента Зеленского», – подчеркивает Фесенко.

Третье – полная профанация конкурсной процедуры в кадровой политике. Конкурсы по назначению новых руководителей фискального ведомства и таможни превратилиРассмотрим политические тенденции апреля 2020 года. Сразу отметим, что Кабмин Дениса Шмыгаля находиться в поисках своей политической роли и миссии.сь в чистую формальность.

«Понятно, что в условиях карантина и надвигающегося кризиса нет времени на полноценный конкурс», – отмечает Фесенко.

Но тогда надо законодательно предусмотреть чрезвычайные ситуации, когда назначения в системе госслужбы могут происходить без конкурсов.

«От самой процедуры кадровых конкурсов отказываться не стоит, но существенные деформации и манипуляции в таких конкурсах, которые стали регулярно проявляться еще при президентстве Петра Порошенко, надо исправлять и преодолевать, а не усугублять», – подчеркивает Фесенко.

Некоторые решения правительства, принятые в апреле, вызвали вопросы, иногда недоумение, а в ряде случаев и подозрения в лоббизме.

Политические тенденции апреля 2020 г.Кабмин Д.Шмыгаля в поисках своей политической роли и миссии Кабинет министров… Geplaatst door Владимир Фесенко op Zaterdag 2 mei 2020

«Последнее в первую очередь касается деятельности и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец, которая инициировала остановку трех блоков АЭС, мощностью 3000 МВт и уменьшение производства еще на 5 блоках АЭС. Многие наблюдатели (как политики, так и эксперты) усмотрели в этом решении продвижение интересов энергетических компаний, принадлежащих Ринату Ахметову», – отмечает Фесенко.

Среди странных и явно непродуманных решений правительства несомненное первенство принадлежит запрету на выезд украинцев на работу за границу по официальному приглашению.

«Если правительство таким образом борется за то, чтобы «заробитчане» оставались в Украине, а не искали работу за кордоном, то подобные административные меры представляются крайне сомнительными и в правовом, и в экономическом и в политическом смысле», – подытожил Фесенко.