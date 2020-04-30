Крестовый поход РПЦ против Украины

РПЦвУ в реализации своих деструктивных проектов в Украине не останавливается ни на мгновение и продолжает максимально хаотизировать социально-общественную ситуацию в стране, при этом же используя для хаотизации свои же собственные преступления, пишет на страницах издания «Одесский Курьер» военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

«В настоящее время РПЦвУ развернула масштабную информационную компанию против СМИ и экспертов, которые посмели обвинить ее в нарушении карантина и умышленном распространении коронавируса», – пишет военно-политический обозреватель.

При этом одних лишь только заявлений самих священнослужителей, тех которые пока еще не подключены к ИВЛ, ведь процент заболеваемости COVID-19 среди монахов РПЦвУ просто зашкаливает, оказалось мало и к процессу стали подключаться некие «непредвзятые», «независимые» организации.

«Например, намедни, один такой «непредвзятый» и «независимый» Институт религиозной свободы выдал на-гора заявление, согласно которому, на Пасхальные праздники пришло не более 2% верующих или 130 тыс человек», – отмечает Коваленко.

Следовательно, священнослужители приложили максимум усилий для того, чтобы предотвратить массовое скопление людей на Пасху, а все нападки на РПЦвУ это чистой воды провокация, инсинуация и вообще, гонение церкви, и разжигание вражды!

«Что же, цифры приводимые Институтом религиозной свободы и вправду соответствуют действительности. Но, как говорится, дьявол кроется в мелочах», – подчеркивает Коваленко.

Прежде всего, хочу напомнить, что в былые года среднее количество прихожан, посещавших церковь на Пасху составляло около 7 млн человек. Разумеется, 130 тыс в 2020-м году пришедшие в храмы это те самые 2% верующих.

«Но вот в том, что и дело, что в 2019-м, 2018-м и других годах, в церкви шли не только представители Московского патриархата, а и других церквей, а в 2020-м – именно РПЦвУ грубо нарушало карантин и, не закрывала свои храмы для прихожан, в отличие, опять же, от других церквей», – отмечает Коваленко.

То есть, фактически, эти 130 тысяч прихожан, без наличия малейшего инстинкта самосохранения, это в первую очередь прихожане именно РПЦвУ и считать это количество, нужно не от общего значения верующих.

«Но видимо с этой логикой у «экспертов» Института проблемы, обуславливаемые предвзятостью», – подчеркивает Коваленко.

Кроме того, Институт, почему-то упустил из внимания тот факт, что именно представители РПЦвУ от самых низов, до самых верхов в лице митрополита Онуфрия, убеждали прихожан в безвредности коронавируса в стенах храмов и в том, что инфекция не передается, например, через причащение (кровь и тело Христа).

«И до последнего зазывали людей в храмы, намеренно их дезинформируя и подвергая опасности», – отмечает Коваленко.

То есть, данный факт Институт так же не учел? И это при том, что видеохостинги полны подобного рода заявлениями и призывами представителей РПЦвУ.

«Но это и не удивительно, ведь не успел Институт опубликовать свое заявление, как его тут же поддержали преинтерснейшие ресурсы, такие как «Союз православных журналистов», имеющий прямую аффилиацию с РПЦ», – подчеркивает Коваленко.

А аккомпанементом этому заявлению, в Офис президента Украины было направлено письмо от главы Всеукраинского совета Церквей и религиозных организаций.

Скрин этого письма сейчас гуляет в открытом доступе и можно в полной мере оценить его текст, просто изобилующий нарративами о гонениях церквей, в частности РПЦвУ, упоминание поджогов и притеснений.

Скрин письма президенту. Скрин письма президенту. Пред 1 из 2 След

«Словно, Василий Райчинец писал это письмо, под диктовку товарища майора с Лубянки, уж больно нарративы однотипны и пресны своим однообразием. Ведь практически каждый из этих пунктов я разбирал и раскладывал по полочкам в своих предыдущих материалах», – отмечает Коваленко.

Но, очевидно, что РПЦвУ решило идти в свой «Крестовый поход» против Украины не в одиночку. То есть, в одиночку она никогда не была, будучи филиалом РПЦ, с аффилиацией ФСБ.

«Но, для создания масштабной информационной волны мы видим привлечение организаций, структур, экспертов и просто городских сумасшедших, которые создают движение, массовость, медийный эффект», – подчеркивает Коваленко.

И в этих действиях просматривается отнюдь не спонтанный, а детально продуманный план и последовательность действий. Некоторые из них я описал в материале «РПЦвУ в кратчайшие сроки в Украине провели комплекс антигосударственных спецопераций». В частности, речь идет об:

• провокация накануне прибытия первой группы эвакуированных украинцев, с распространением нарративов о том, что эти люди угроза всем окружающим как носители смертельно опасного вируса;

• полное пренебрежение карантином, тем самым демонстративное нивелирование указов и распоряжений власти и де-факто нивелирование самой власти в принципе;

• -террористический акт на Вербное воскресенье и Пасху с призывами не боятся инфекции, которая в храмах не опасна с целью способствовать максимальному заражению прихожан;

• призыв о помощи в Киево-Печерскую лавру, вплоть до гуманитарной помощи из России, что является пропагандистской акцией;

• создание видимости гонений и притеснений, что в итоге может вылиться не только в гипер-масштабную информационную компанию против Украины, но и стать катализатором для массовых акций, под патронатом РПЦвУ.

«Теперь же в общую копилку можно добавить и активизацию псевдо-независимых организаций. А это значит – полку РПЦвУ прибыло», – подытожил Коваленко.