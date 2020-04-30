Обреченность политического прогнозирования в Украине

Делать политические прогнозы в Украине занятие сложное и неблагодарное, предусмотреть всего никто нем может. И произошедшее год назад – тому подтверждение.

Кто мог 7 лет назад спрогнозировать нынешнюю политическую ситуацию в Украине и вокруг нее. Многие вещи тогда казались не возможными, однако, они случились, пишет на страницах «Крым.Реалии» журналист и публицист Павел Казарин

«Самое безнадежное дело – это строить прогнозы», – пишет публицист.

«Кто семь лет назад верил в войну с Россией? В аннексию Крыма и оккупацию Донбасса? «Вторжение» было словом из лексикона маргиналов. Все остальные верили в Будапештский меморандум и способность Ахметова защитить свои интересы», – подчеркивает Казарин.

Кто в середине 2013-го поверил бы, что Янукович исчезнет через полгода? Две трети страны не готовы были выходить на протесты, оппозиция не могла собрать массовый митинг, а вся интрига крутилась вокруг 2015-го и перспективы второго тура.

«Кто в самом начале Майдана поверил бы в президентство Порошенко? Лидерами были Яценюк, Тягнибок и Кличко – и в этом триумвирате не было лишних мест. Победа Петра Алексеевича выглядела настолько же невероятной, как и реинкарнация Юлии Владимировны», – отмечает Казарин.

Сравнительно недавно украинцы восхищались Семеном Семенченко и Надеждой Савченко. Если бы кому-то пришло в голову рассказать в момент их взлета о том, какое будущее их ждет – его бы распяли.

«И уж совсем проигрышное дело – рассказывать нам самим трехлетней давности о том, кто станет шестым президентом страны. В это не поверил бы и сам будущий шестой», – подчеркивает Казарин.

Ничто не чересчур. Ничто не слишком. В нашей реальности не бывает «смелых прогнозов». Мы соревнуемся в допущениях – а потом наступает будущее и ломает наши песчаные замки.

«Мы привыкли твердить ритуальное «все как всегда», но на деле нет никакого «всего» и нет никакого «всегда». Ангелы и демоны меняются местами, кумиры становятся антигероями, а красные линии рисуют лишь для того, чтобы было что перешагнуть», – отмечает Казарин.

Причем, так было не всегда. Сравнительно недавно украинская реальность напоминала тягучий бразильский сериал. В котором события случаются редко, а вместо действий – разговоры. Чтобы не запутаться в именах и событиях, достаточно было покупать еженедельную газету.

«Ритм жизни напоминал «Санта-Барбару». Кстати, этот сериал в Украине стали показывать с 217-й серии – а закончили на 2040-й. И это при том, что всего было снято 2137 эпизодов. Но отсутствие начала и концовки никого не заставило заметить сюжетные дыры», – подчеркивает Казарин.

Все изменилось шесть лет назад. В тот самый момент, когда на смену «бразильскому мылу» в нашу реальность пришли правила «Игр престолов».

«В этой реальности гибнут люди. В этой реальности властвует интрига. Мы привыкаем к мысли, что жизнь – не линейна, что судьба не оперирует категорией «справедливость», что подлецы способны на ситуативное добро, а герои – на не менее ситуативное зло», – отмечает Казарин.

Здесь уже не получается расслабиться. Пропущенные серии чреваты тем, что ты не поймешь сюжет. Достаточно выпасть на месяц – чтобы потом гадать, кто все эти люди и куда делись прежние.

«Никто не линеен. Большинство персонажей не описать в несколько строк. Каждый меняется ежедневно – и всякий раз меняет наше к себе отношение. Кем был для нас Игорь Коломойский в 2014 году? Кем мы считали Илью Киву в 2015-м? Как менялось наше отношение к Михеилу Саакашвили в 2016?», – подчеркивает Казарин.

В наших зигзагах слабо угадывается преемственность. Еще хуже – логика. Линейных сценариев больше нет – а у персонажей нет монополии на добро и зло. Сюжет не гарантирует нам неизбежной победы, а реальность убеждает в том, что миром правят не идеалы, а интересы.

«Те, кого мы сегодня считаем героями – завтра могут изменить свое амплуа. Те, кто кажутся нам фаворитами – завтра могут уйти в небытие. Нынешние пророки станут шутами, а фрики могут оказаться провидцами. Никто ни на что не обречен – и единожды выписанные биографии есть только у мертвецов», – подчеркивает Казарин.

«И мы вряд ли догадываемся, какое будущее нас ждет через год», – подытожил Казарин.