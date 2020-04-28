Россия делает ставку на Ермака в вопросе Донбасса

В своем желании дробится капитуляции Украины перед Россией, основная ставка сделана на главу ОП Ермака. И это не случайно…

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что главу офиса президента Украины Андрея Ермака на Родине готовы обвинить в государственной измене за то, что он «осмелился обсуждать то, как конкретно выполнить нормандские договоренности», пишет на страницах «Espreso.TV» журналист и публицист Виталий Портников.

«Лавров сделал это заявление во время виртуальной лекции для студентов МГИМО в понедельник. Ранее во время телевизионного выступления глава российского внешнеполитического ведомства обвинял в блокировании работы Минской группы вице-премьера Алексея Резникова и вообще не упоминал о Ермаке», – пишет публицист.

Теперь Лавров без всяких недоговоренностей сказал, на кого ставит Кремль.

«Министр иностранных дел России начал настоящую «артиллерийскую подготовку» к виртуальной конференции министров иностранных дел стран «нормандского формата», которая должна состояться 30 апреля. И подготовка эта состоит в усилении жесткого давления на президента Украины Владимира Зеленского», – отмечает Портников.

Во время лекции для студентов МГИМО Лавров в очередной раз заявил, что ни о каком новом саммите «нормандской четверки» «речи быть не может, потому что все, что согласовано было в Париже, блокируется» украинской стороной.

«И одновременно дал понять, к чьим рекомендациям Зеленскому следует прислушаться, если он хочет, чтобы Путин обратил на него внимание. К рекомендациям Ермака», – подчеривает Портников.

Такое грубое протежирование может показаться далеким от канонов дипломатии и политики вообще. Но это только если не понимать логики российских царедворцев.

«В Москве до сих пор считают Россию единственным настоящим государством на постсоветском пространстве, а все остальные бывшие советские республики – просто географическими недоразумениями», – отмечает Портников.

Лавров действительно считает, что провинциальный чиновник Ермак должен быть счастлив из-за кремлевской похвалы, а Резников, наоборот – задуматься о своем неправильном поведении.

«Ну и заодно это сигнал участнику предстоящей встречи министров в «нормандском формате» – главе украинского внешнеполитического ведомства Дмитрию Кулебе. Чтобы он знал, как правильно себя вести, чтобы заслужить лавровскую благосклонность», – подытожил Портников.