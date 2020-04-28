Гайворонский призывает России признать Крым украинским

Перед российским посольством в Киеве прошла акция против оккупации Крыма. В ходе этой акции со своим обращением к властям Российской Федерации и оккупационным властям Крыма выступил известный журналист Евгений Гайворонский.

«Призываем выполнять Конституцию Украины. Согласно статье 2 Конституции Украины государственный суверенитет распространяется на всю ее территорию, в том числе и Автономную республику Крым», – заявил журналист.

«Согласно статье 33 Конституции гражданам гарантирована свободное передвижение, выбора место жительства», – уточняет Гайворонский.

Далее журналист описывает сложную ситуацию в которой оказался Крым и его жители из-за российской оккупации.

«Сейчас в Крыму происходят жуткие вещи, гуманитарная катастрофа», – подчеркивает Гайворонский.

Далее журналист напомнил о судьбе известного советского и украинского диссидента, пловца-марафонца Олега Софяника. Из-за угрозы преследования со стороны ФСБ и российских оккупационных властей он не может покинут территорию Крыма.

Фото с акции перед российским посольством в Киеве против оккупации Крыма. Фото с акции перед российским посольством в Киеве против оккупации Крыма. Фото с акции перед российским посольством в Киеве против оккупации Крыма. Фото с акции перед российским посольством в Киеве против оккупации Крыма. Фото с акции перед российским посольством в Киеве против оккупации Крыма. Фото с акции перед российским посольством в Киеве против оккупации Крыма. Фото с акции перед российским посольством в Киеве против оккупации Крыма. Пред 1 из 7 След

«Известный советский, украинский диссидент Олег Софяник подвергается гонениям со стороны ФСБ и российской оккупационной власти. Ему угрожают и не дают переехать в Украину, что грубо нарушает его конституционные права», – подчеркивает Гайворонский.

Как сообщало издание «Крым.Реалии», накануне севастопольскому пловцу-марафонцу, диссиденту Олегу Софянику второй раз пограничники российской ФСБ не разрешили покинуть территорию аннексированного Крыма.

По его словам, утром 27 апреля он приехал на российский пункт пропуска «Джанкой» на админгранице Крыма с Херсонской областью, чтобы снова попытаться выехать на территорию материковой Украины. Однако российские пограничники отказали ему в пропуске, сославшись на «постановление правительства России» от 27 марта.

«Пограничники сразу сказали, что меня уже знают и что наличие российского паспорта не позволяет мне выехать из Крыма. Письменный ответ о том, почему мне нельзя покинуть Крым, они давать категорически отказались. Устно сослались на постановление правительства, которое на неопределенное время ограничивает въезд и выезд из России гражданам Российской Федерации», – рассказал он.

По словам Софяника, ему пояснили, что покинуть территорию Крыма он сможет только, если выйдет из российского гражданства.

Он ожидает, что Офис президента Украины и Уполномоченный Верховной Рады по правам человека помогут ему в ближайшее время выехать из аннексированного Крыма на материковую часть Украины. Также он отметил, что планирует подать жалобу в ЕСПЧ по поводу ограничения его права на свободу передвижения.

Олег Софяник пытался выехать на материковую часть Украины из Крыма 17 апреля. Но российское погрануправление ФСБ не разрешило ему это сделать. После этого он заявил, что подал заявление о выходе из гражданства России.

Гайворонский, в свою очередь, напомнил о необходимости соблюдения международного права, согласно которому Россия, по всем существующим законам и договорам обязана соблюдать суверенитет и территориальную целостность Украины. Этот вопрос напрямую касается и оккупированного Крыма.

«Так же я хочу обратить внимание всех, что согласно пункту 4 статьи 15 Конституции Российской Федерации, Будапештскому меморандуму и «Большому» договору о дружбе и сотрудничестве – Крым является территорией Украины, даже по конституции Российской Федерации», – подчеркивает журналист.

«Слава Украине! Україна понад усе!», – резюмирует Гайворонский.

Напомним, что Евгений Гайворонский родился 31 марта 1986 года в Донецке. Окончил факультет журналистики местного вуза.

Работал в газете «Донецкие новости». 2012 победил в конкурсе «Лучший в сфере журналистики» Донецкого областного совета в номинации «Лучший журналист регионального печатного издания».

Со временем переехал в Ялту, во время начала временной аннексии Крыма поддержал действия России. Работал пресс-секретарем в местной пророссийской общественной организации «Народное единство». 2015 получил паспорт России в Крыму.

Был корреспондентом «Евразийского журнала» и корреспондентом «Комсомольской правды» в Крыму (в январе 2017).

После освобождения стал сотрудничать с севастопольским интернет-изданием «Примечания». Журналист в своих публикациях критиковал местную и крымскую власть.

1 февраля 2018, по собственным словам, на него было совершено нападение неизвестными лицами. Гайворонский связывает избиение с освещением деятельности Дмитрия Тюкаева относительно его незаконной застройки в поселке Гаспра.

6 марта 2019 сотрудники российского МВД провели обыск в его квартире без уведомления о возбуждении против него уголовного дела. Было изъято технику, личные вещи, украинский паспорт, а также повреждены его российский паспорт.

После обыска его доставили в УМВД Ялты.

В Facebook Евгений стал публиковать сообщения проукраинского направления.

18 марта 2019 редактор интернет-издания «Примечания» Виктор Ядуха сообщил о прекращении сотрудничества с Гайворонским.

26 марта 2019 Гайворонского снова арестован ялтинским судом оккупированного Крыма на 12 суток (за административное правонарушение – употребление наркотических веществ без назначения врача, Евгений возразил эти данные).

27 марта – подал заявление с требованием аннулировать российский паспорт, объясняя, что он был издан с нарушением законодательства.

Сам Евгений Гайворонский рассказал «Крим.Реалии», что ему уже угрожали отправкой в «ДНР»:

«Что дальше, пока не знаю. В Крыму угрожали вывезти в «ДНР» для расправы. Но, зная насколько больные на голову чиновники и силовики в России – это реальная угроза. Надеюсь, что спасет огласку в СМИ и усилия МИД Украины. Консул со мной связался, обещает помочь. Надеюсь, он поможет, чтобы я именно в Украине попал на подконтрольную украинской власти территорию», – заявлял журналист.

7 апреля – Евгения выпустили из-под стражи. В октябре его вновь арестовали, обвинив в «неуважении к власти» и оштрафовали.

Еще в марте 2019 Евгений Гайворонский в эфире Радио Крим.Реалии объяснил, почему сменил пророссийские взгляды:

«Если честно, я понял что к чему несколько лет назад – что вся система государственной власти в России убыточна и античеловечная, что над людьми ставят нездоровый эксперимент. Но я так широко не думал…», – рассказывает Гайворонский.

«Я вам так скажу: Россию можно рассматривать как некую ментальную тюрьму. Здесь постоянно людям такую жесткую тупую пропаганду с телевизора вливают. А когда ты находишься среди них – люди так или иначе связанные энергоинформационным полем – это все подавляет и мешает понимать, что происходит вокруг на самом деле», – подчеркивает он.

Сравнение государственной и общественной системы России и Украины наталкивает Гайворонского на простой вывод.

«Но в итоге я понял, что нас цинично обманывали, что за время, пока мы жили в своеобразной железным занавесом, в Украине произошло очень много позитивных изменений, реформ, сама нынешняя модель Украины гораздо здоровее для общества, которое хочет гармонично жить», – подчеркивает Гайворонский», – отмечает Гайворонский.

«Я сейчас читаю украинские новости, блоггеров, и от этого я чувствую свежий воздух. А когда открываешь российское пропагандистское поле, чувствуешь трупный энергетику от всего этого», – уточняет он.

20 декабря крымский «суд» оштрафовал Евгения на 2 тыс. Рублей и решил депортировать его на материковую часть Украины. У него было изъято российский паспорт и телефон. Его обвинили в пребывании «на территории России» (временно оккупирован Крым) без соответствующих документов.

Как утверждал Евгений, его 9 дней держали в тюрьме для иностранцев в Краснодарском крае Российской Федерации. После вмешательства консула Украины в Ростове-на-Дону Тараса Малышевского, российского политолога Игоря Эйдман и помощника премьер-министра Украины, его отпустили и доставили в украинской границы, в пункт Чертково.

После «депортации» 31 декабря 2019, Гайворонского привезли в Киев, ему был запрещен въезд в Россию. Поселиться в Киеве ему помог председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.