Политика

Тищенко не выплатил зарплату уволенным сотрудникам

«Слуга народа» Тищенко, рестораны которого продолжают работать, несмотря на карантин – не выплатил зарплату сотрудникам закрытых в прошлом году ресторанов.

Сегодня все говорят о Николае Тищенко. Как показали коллеги из «Bihus.Info», ресторан нардепа от «Слуги народа» в карантин принимал ТОП-политиков, пишет на своей странице в Facebook журналистка Диана Буцко.

«Друзьям – все, людям – эпоху карантина», – пишет журналистка.

В связи с этим вспомнила еще одну историю, связанную также с ресторанами Тищенко.

«В карантин я начинала работать над историей, которую, к сожалению, не успела закончить», – отмечает Буцко.

Так вот, бывшие сотрудники ресторанов Тищенко жаловались на невыплату заработных плат.

В прошлом году закрылись рестораны «Три вилки» и «Тургенеф».

«Их работники утверждают, что не получили зарплаты за последние несколько месяцев работы. Поскольку оформлены они были на минималку, то и спросить не с кого», – подчеркивает Буцко.

По информации сотрудников, долг в «Тургенеф» достигал в полмиллиона гривен.

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«Совладельцы и управляющие обещали «скоро-скоро» выплатить долги, а позже перестали отвечать на сообщения. Мне показывали переписку с руководителями ресторанов», – отмечает Буцко.

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Geplaatst door Diana Butsko op Maandag 27 april 2020

В «Трех вилках» вообще жаловались на то, что зарплаты выдавали алкоголем и едой. Сотрудники даже писали о проблемах в комментариях Тищенко (второй скрин).

«Когда я встречалась с людьми, которые работали в тех ресторанах, то они говорили, что уже и не очень на то надеются, но хотели бы, чтобы избиратели узнали, кто пришел к власти», – подчеркивает Буцко.

А в контексте того, что «Слуга народа» собирается выдвинуть Тищенко в мэры Киева, это особенно актуально.

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