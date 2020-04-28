Тищенко не выплатил зарплату уволенным сотрудникам

«Слуга народа» Тищенко, рестораны которого продолжают работать, несмотря на карантин – не выплатил зарплату сотрудникам закрытых в прошлом году ресторанов.
Сегодня все говорят о Николае Тищенко. Как показали коллеги из «Bihus.Info», ресторан нардепа от «Слуги народа» в карантин принимал ТОП-политиков, пишет на своей странице в Facebook журналистка Диана Буцко.
«Друзьям – все, людям – эпоху карантина», – пишет журналистка.
В связи с этим вспомнила еще одну историю, связанную также с ресторанами Тищенко.
«В карантин я начинала работать над историей, которую, к сожалению, не успела закончить», – отмечает Буцко.
Так вот, бывшие сотрудники ресторанов Тищенко жаловались на невыплату заработных плат.
В прошлом году закрылись рестораны «Три вилки» и «Тургенеф».
«Их работники утверждают, что не получили зарплаты за последние несколько месяцев работы. Поскольку оформлены они были на минималку, то и спросить не с кого», – подчеркивает Буцко.
По информации сотрудников, долг в «Тургенеф» достигал в полмиллиона гривен.
«Совладельцы и управляющие обещали «скоро-скоро» выплатить долги, а позже перестали отвечать на сообщения. Мне показывали переписку с руководителями ресторанов», – отмечает Буцко.
Сьогодні усі говорять про Миколу Тищенка. Як показали колеги з Bihus.info, ресторан нардепа від "Слуги народу" у…
Geplaatst door Diana Butsko op Maandag 27 april 2020
В «Трех вилках» вообще жаловались на то, что зарплаты выдавали алкоголем и едой. Сотрудники даже писали о проблемах в комментариях Тищенко (второй скрин).
«Когда я встречалась с людьми, которые работали в тех ресторанах, то они говорили, что уже и не очень на то надеются, но хотели бы, чтобы избиратели узнали, кто пришел к власти», – подчеркивает Буцко.
А в контексте того, что «Слуга народа» собирается выдвинуть Тищенко в мэры Киева, это особенно актуально.