Как Папа Франциск прорвал кольцо российской лжи

Шесть лет назад состоялась одна из самых значимых встреч в истории Украины. Папа Франциск дал аудиенцию премьеру Яценюку.

27 апреля 2014 в Риме состоялась канонизация пап Ивана ХIII и Иоанна Павла II – первая в истории канонизация двух глав католической церкви одновременно. На церемонию были приглашены более 100 глав государств и руководителей правительства со всего мира, в том числе украинскую правительственную делегацию, пишет на своей странице в Facebook религиовед, доктор философских наук Виктор Еленский.

«Между тем, буквально накануне непосредственно на границе Украины начались учения батальонных тактических групп Южного и Западного военных округов РФ», – пишет эксперт.

Разведка докладывала, что на танковых башнях россияне рисуют знаки, чтобы различать «своих» из воздуха, то есть готовились применять авиацию. Боевики захватили автобус с представителями ОБСЕ, ситуация накалялась буквально каждый час.

«Арсений Яценюк считает, что при таких условиях глава правительства покидать Украину не может. Однако и.о. министра иностранных дел Андрей Дещица сообщил, что Папа Франциск из всех VIP персон, которые съедутся в Рим, готов дать специальную аудиенцию только четырем», – отмечает Еленский.

На фото справа налево: министр Кабинета Министров Остап Семерак, и.о. министра иностранных дел Андрей Дещица, Папа Римский Франциск, премьер-министр Арсений Яценюк, Чрезвычайный и полномочный посол Украины при Святом Престоле Татьяна Ижевская и Виктор Еленский. На фото слева направо: Виктор Еленский, Папа Римский Франциск, на заднем плане Арсений Яценюк. Пред 1 из 2 След

А именно: Брониславу Коморовскому – президенту страны, которая дала миру великого Кароля Войтылу и которого должны провозгласить святым, Королю Филиппу I, который незадолго до этого вошел на бельгийский престол, Хуану Орландо Эрнандесу, который также за несколько месяцев до того был избран президентом Гондураса и украинскому премьеру Арсению Яценюку.

«В то же время стало известно, что перспектива полноценной встречи Папы с главой украинского правительства привела к страшному возбуждению российские спецслужбы и дипломатов. Они, причем при непосредственном участии лично Путина, в течение года пытались слепить конструкцию противостояния «защитницы традиционных ценностей» вместе с «папой-антиглобалистом и антиамериканистом» «гнилом Западу», – подчеркивает Еленский.

Кульминацией должна стать Декларация, где бы Святой Престол и Московская патриархия осуждали НАТО, «национализм», «государственные перевороты», «церковные расколы», «западную бездуховность» и т.д. и т.п. То, что Папа сам решил встретиться с «хунтой» эту конструкцию категорически ломало.

«Началось эшелонированное противодействие против встречи на всех уровнях, которое (противодействие) во-первых, достойно отдельного повествования, а во-вторых, стала такой себе блиц-репетицией противодействия в будущем признанию автокефалии Православной церкви Украины», – отмечает Еленский.

В конце концов было решено, что премьер-министр должен обязательно встретиться с Папой, однако в тот же день вернуться в Киев, а два члена украинского правительства останутся на церемонию канонизации.

«В день перед канонизацией Рим был плотно забит паломниками – их в Вечный город приехало более миллиона в дополнение к обычным ста тысяч туристов, которые ежедневно посещают римские достопримечательности», – подчеркивает Еленский.

И тут выяснилось, что итальянский премьер Маттео Ренци несмотря на выходной тоже хочет встретиться с Арсением Яценюком. Это, конечно, был успех – главы итальянского и украинского правительств не встречались прежде уже 16 лет.

«И скажу, что встреча оказалась очень продуктивной сразу по нескольким направлениям», – особо подчеркивает Еленский.

Но с другой стороны – колоссальный риск: по улицам Рима не то, что ехать быстро двигаться было невозможно. Кругом толпы, флаги, караваны священников, монахов, монахинь и бесчисленные группы поляков, которые непрерывно славили своего Папу.

«Встреча началась почти вовремя только потому, что Маттео Ренци дал украинскому премьеру сопровождение из мотоциклистов. Хотя главы государств и правительств на аудиенцию к Папе не бегут. Их торжественно сопровождают фантастической красоты коридорам Апостольского дворца в Апостольскую библиотеки живописно одетые церемониймейстеры», – отмечает Еленский.

Если же абстрагироваться от всего этого – швейцарские гвардейцы, работы Рафаэля и Микеланджело, сам дворец, который начали строить в XIII в., То встречи Арсения Яценюка с Папой Франциском и, отдельно, с Госсекретарем Святого Престола кардиналом Пьетро Паролин были очень содержательными и совсем не формально-ознакомительными.

27 квітня 2014 року в Римі відбулася канонізація пап Івана ХІІІ та Івана Павла ІІ – перша в історії канонізація двох… Geplaatst door Viktor Yelenskyi op Maandag 27 april 2020

«Предметно речь шла о поддержке Святым Престолом территориальной целостности Украины, ее курса на европейскую интеграцию, осуждалась российская агрессия, говорили и о проблеме беженцев, которая уже надвигалась на Украину, о том, что мир, к которому стремится Украина, должно быть справедливым…», – подчеркивает Еленский.

Блаженнейший Святослав, Глава Украинской Греко-Католической Церкви, чьи советы при подготовке визита были просто сверхважные, считает, что значение этой встречи невозможно переоценить. Папа прорвал кольцо лживой пропаганды об «озверевших нацистах, захвативших власть в Киеве» и мир увидел Украину, которая стремится к свободе и мира.

«А я смотрю на ватиканские фото и вновь чувствую тревогу, которая была просто разлита в воздухе в апреле 2014-го. И до сих пор висит над Украиной, хотя мы как-то привыкли с этим жить», – подытожил Еленский.