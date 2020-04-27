Политика Зеленского очень похожа на ленинскую

Украинцы, которые полностью доверили судьбу государства Владимиру Зеленскому, похожи на людей, которые в свое время привели к власти Владимира Ленина.

Учитывая это, гражданам нашей страны нужно вынести особый урок из периода зарождения советского режима, написал в своем Telegram-канале украинский журналист, журналист и публицист Виталий Портников.

«150-летие со дня рождения Владимира Ленина, как и следовало ожидать, с большим интересом вспомнили в России, чем в Украине. А зря. Ленин – это всегда урок», – пишет публицист.

«Он захватил власть, обещая соотечественникам мир. Декретъ в мирѣ – это был первый декрет советской власти. Именно готовностью выйти из Первой мировой войны большевики отличались практически от всех других политических партий тогдашней России», – подчеркивает он.

В итоге, напомнил Портников, они выполнили свое обещание, выйдя из коалиции с Великобританией и Францией и подписав Брестский мир с Германией. Но в итоге вместо мира общество получило гражданскую войну.

«Такую изнурительную, что несчастные жители бывшей Российской империи забыли о Великой войне, из которой они так стремились выйти. «Испанка», тиф, Голодомор, сталинские репрессии…», – отмечает Портников.

«Невозможно даже сравнить количество жертв 1914-1918 годов и количество жертв 1918-1941. Но самое важное, что в тот же 1941 большевикам, несмотря на все их нежелание, пришлось снова воевать с Германией и возвращаться к союзу с Великобританией и Францией», – добавил он

И вот история повторяется вновь. Прошло чуть более, чем сто лет с тех событий.

«А через сто лет после Брестского мира потомки тех, кто поверил в декреты Владимира Ленина, снова поверят в то, что «нужно просто перестать стрелять» и проголосуют за другого Владимира-миротворца», – подчеркнул Портников.

Далее Портников провел парраллель с современной историей Украины

«И веревка неотвратимого развития трагических событий вновь начнет сжиматься на украинской шее», – подытожил Портников.