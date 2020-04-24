Украине необходимо пережить катастрофу Зеленского

Год назад украинские избиратели решили поставить эксперимент и выбрал президентом комика Зеленского. Теперь мы следим за результатами этого реалити-шоу.

Последние шесть лет жизни страны принято оценивать по-разному. Но среди множества спорного есть кое-что очевидное, пишет в своем Telegram-канале «Kazarin» журналист и публицист Павел Казарин.

«Например – новый этический контур. Российское вторжение заставило Украину проводить ревизию своего багажа. История ХХ века была написана советскими авторами – и потому еще недавно наша страна училась по чужим учебникам», – пишет публицист.

Злая ирония: в тот момент, когда Москва решила возродить свое имперское прошлое – Украине пришлось вспоминать свое собственное.

Страна училась говорить по-новому. Вспоминала периоды борьбы и сопротивления. Занималась национальной памятью.

«К прежнему маркеру «на/в Украине» добавились новые. Водораздел «свой-чужой» стал проходить по георгиевской ленте и красному маку, Великой отечественной и Второй мировой», – отмечает Казарин.

Этот новый контур страна создавала пять лет. Украина эмансипировалась от империи – и от ее взгляда на украинское прошлое.

«Этому противились те, кто мечтал вернуть страну на российскую орбиту, но соотношение сил было не в их пользу. Официальный Киев менял символический ландшафт страны, переназывал улицы, переименовывал города и восстанавливал страницы истории», – подчеркивает Казарин.

Спустя пять лет этот исторический частокол проходит проверку на прочность.

Владимира Зеленского сложно назвать носителем идеологии. Скорее наоборот – судя по его новогоднему обращению, символические вещи для него вторичны.

«Если бы он был пятым президентом страны декоммунизации улиц и десоветизации учебников могло не случиться. Но так уж вышло, что он стал шестым», – отмечает Казарин.

С его приходом у прежней политики национальной памяти отобрали государственные костыли. Вот уже год она живет без официальных подпорок.

«Проходит проверку на прочность и испытание временем. Новой традиции, которой пять лет отроду, теперь придется самой защищаться от десятилетий советской инерции», – подчеркивает Казарин.

Нам выпало жить внутри масштабного социального эксперимента. Стартовые условия довольно просты. У нас есть новый этический контур, рожденный по итогу вторжения.

«Президент без внятного исторического мировоззрения. И общество, состоящее из проукраинского лагеря, пророссийской оппозиции и инертного большинства», – отмечает Казарин.

Если новую этику попробуют одолеть – мы вновь услышим от первых лиц советские нарративы. Про «Великую Отечественную» и общее прошлое.

«Про величие советских свершений и братские узы. Мы слишком недавно живем в новой реальности, чтобы отмахиваться от возможности реванша старой», – подчеркивает Казарин.

Впрочем, есть и второй вариант. Если политика нацпамяти победит, то президентское окружение начнет говорить на ее языке, использовать ее символический ряд и ссылаться на ее пантеон героев.

«И в этот момент мы сможем сказать, что новый этический контур сумел одержать победу. Что отныне именно он воспринимается политиками как источник легитимности, который позволяет им выступать от лица нации», – отмечает Казарин.

Понятия не имею, какой из двух сценариев одержит верх. Украина слишком непредсказуема для прогнозов.

«Но испытание Зеленским сегодня проходит очень многое из того, к чему Украина привыкла за последние годы. Национальная память не исключение», – подытожил Казарин.