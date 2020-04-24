Супрун раскритиковала Зеленского за «медрефоррму»

Супрун раскритиковала Зеленского после слов о медреформе. Если президент постоянно путает причины со следствиями и наоборот, то «какой это нафиг» гарант?

Экс-глава Министерства здравоохранения Ульяна Супрун прокомментировала заявления президента Владимира Зеленского относительно реформы здравоохранения в интервью для фильма «Год президента Зеленского». Свой комментарий она разместила в Facebook вечером 23 апреля, отметив, что, очевидно, президенту недостаточно года, чтобы разобраться в реалиях системы здравоохранения Украины и содержании медицинской реформы.

«Спасибо, большое спасибо за это кино», – написала Супрун.

Бывшая глава Минздрава навела несколько своих «самых любимых тезисов Зеленского». В частности, о том, что «нам досталась в наследство далеко не идеальна медицина».

Супрун отметила, что украинцам в наследство досталась старая советская медицинская система, «в которой десятилетиями декларативно провозглашалось здоровье граждан высшей ценностью государства. Зато в реальности эта система стала плацдармом для обогащения определенных каст выдающихся врачей, медицинских феодалов и фармацевтической мафии. И отнюдь не ставила на первое место реальную заботу о здоровье и жизни граждан».

«За 25 лет независимости Украины на посту министра здравоохранения было 22 человека. Старт с нуля с приходом каждого нового министра – одна из причин, почему ничего годами не менялось. Только в 2016 году мы начали постепенно воплощать изменения и фактически с нуля строить новую систему здравоохранения», – пояснила Ульяна Супрун.

Она отметила, что «низкие зарплаты врачей, ужасные условия в больницах – это проблемы, по которым и была начата трансформация системы здравоохранения, а не ее последствия».

«Изменения начались в 2018 году на первичном звене медицинской помощи. Первичное звено – это семейные врачи, с которых начинается путь пациента в системе здравоохранения. Вследствие реформы на первичном звене заработные платы семейных врачей и медицинского персонала выросли в 2-4 раза», – подчеркнула экс-глава Министерства здравоохранения.

Супрун напомнила, что следующий этап изменений начался только в апреле 2020 года. Именно он включает больницы и поликлиники, где по словам президента, ничего не готово.

«Зеленскому надо понять, что системные и комплексные реформы не происходят в турборежиме. Не бывает просто «вжух» – и все готово. Такие изменения требуют четкой стратегии, времени, денег, ресурсов, а главное – профессиональных людей, которые готовы их воплощать», – подчеркнула Супрун.

Она так же раскрыла детали, характеризующие заявление президента о медреформе.

«Ну и также надо понимать, что его должность не обязывает делиться «впечатлениями» по тем, где он не компетентный. Значительная часть граждан до сих пор склонны воспринимать его всерьез», – прокомментировала она слова президента Зеленского о медреформе.

«Для того, чтобы понимать реальную готовность – недостаточно читать бумажки с цифрами и слушать «выдающихся» врачей», – добавила она, комментируя слова главы государства о готовности медицинских учреждений к эпидемии COVID-19.

Касаемо ситуации с масками, которую президент назвала «каким-то позором», бывшая и.о. министра здравоохранения отметила, что когда другие страны мира, не дожидаясь пиков в количестве случаев, сразу же запретили любой вывоз средств индивидуальной защиты, из Украины продолжали их вывозить дальше.

«Сейчас есть такие цифры: с 1 по 15 апреля в Украине предприятия закупили 5, млн масок. Этого реально недостаточно для того, чтобы обеспечить медицинских работников. Например, в Нью-Йорке одна больница использует около 100 тыс. масок в день. Если в Украине 242 опорные больницы, то несложно посчитать на сколько времени медицинским работникам в этих больницах хватит 5,700000 млн масок: для всех больниц этого хватит на несколько более, чем один день», – пояснила Супрун.

«Не рассчитывать правдивые потребности и не пытаться их обеспечивать – вот это позор», – добавила она.

Относительно желания главы государства после коронавируса полностью изменить подход к реформе, Супрун согласилась, отметив, что «должно быть больше финансирования на сферу здравоохранения, большая поддержка Национальной службы здоровья, должны попытаться быстрее все внедрять. А не менять министров здравоохранения три раза чуть более чем за полгода».

Бывшая глава Минздрава посоветовала Владимиру Зеленскому «заниматься своими делами и выполнять свои полномочия».

«В Конституции Украины они четко прописаны», – подчеркнула она.

«И никому не нужен этот пафос в отношении медицинских работников. Они уже почти 30 лет слушают от различных должностных лиц о том, какие они профессиональные и уникальные, но никак не дождутся достойных условий работы. И эти достойные условия принесет только полноценная трансформация системы, а не временные надбавки и подачки», – добавила Ульяна Супрун.

На слова главы государства о том, что «сейчас происходит все в ручном режиме», она ответила вопросом:

«Может, все так плохо, потому что все происходит в ручном режиме? Когда президент не министр, но в ручном режиме хочет все контролировать – это хуже чем пандемия», – добавила Супрун.

«О содержании «более 20 самолетов» почему-то никто не знает: какие средства, именно, у кого и в каком количестве куплено, куда распределены? Если президента так легко обмануть, если он никак не может узнать что-то подробнее чем «20 самолетов», если он постоянно путает причины со следствиями и наоборот, то «какой это нафиг» президент?», – резюмировала Ульяна Супрун.