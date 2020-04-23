Зачем Зеленскому понадобился Саакашвили в Кабмине?

Зеленский приглашает на должность вице-премьера в правительство Саакашвили. Почему для «человека-конфликта» это плохой знак от «слуг народа»?

Бывший президент Грузии и глава Одесской областной администрации Михаил Саакашвили сообщил, что получил от президента Украины Владимира Зеленского предложение стать вице-премьером по реформам, пишет на страницах издания «Белсат» журналист и публицист Виталий Портников.

«Саакашвили заявил, что принял это предложение. Его уже пригласили на заседание фракции правящей партии «Слуга народа», чтобы поговорить о реформаторских намерениях», – пишет публицист.

Если Саакашвили добьется понимания депутатов, то его кандидатура может быть рассмотрена уже в пятницу, на «очередном внеочередном» заседании украинского парламента.

А неожиданности могут произойти. В практике последнего времени были случаи, когда сам президент на заседании фракции «Слуг народа» обнародовал фамилии тех или иных кандидатов, кандидатуры которых должны быть утверждены на министерские посты – а потом в сессионном зале об этих людях просто не вспоминали.

«То, что фракция правящей партии хочет поговорить с кандидатом на пост вице-премьера на самом деле – не очень хороший сигнал для Саакашвили», – отмечает Портников.

Потому что в недавнем прошлом, когда каких-либо кандидатов предлагал президент, у его депутатов не было никаких сомнений в целесообразности их утверждения и они не выражали желания разговаривать.

«Так было и во время утверждения «первого правительства Зеленского», которое возглавлял Алексей Гончарук, и сейчас, когда утверждали кабинет Дениса Шмыгаля», – подчеркивает Портников.

Но даже если предположить, что все пройдет гладко и Саакашвили в пятницу будет утвержден вице-премьером, не очень понятно, каким станет практический функционал его обязанностей и о каких именно реформах идет речь, когда главной задачей государства становится вопрос выживания, а вовсе не реформирования – по крайней мере, если верить словам самого Владимира Зеленского.

«Саакашвили – амбициозный политик, который не стремится уживаться со своими оппонентами и даже недавними союзниками. Об этом свидетельствует не только его изобилующая скандалами политическая карьера в Грузии, но и конфликт с бывшим украинским президентом Петром Порошенко, собственно, и назначившим Саакашвили руководителем Одесской области в начале конфликта с олигархом Игорем Коломойским», – отмечает Портников.

Саакашвили «зачищал» регион от влияния верного сподвижника Коломойского Игоря Палицы, сейчас – руководителя депутатской группы «За будущее» и одного из самых авторитетных депутатов.

«О влиянии самого Коломойского я уже и не упоминаю. Но на этом возможность конфликтов во власти не исчерпывается», – подчеркивает Портников.

В самом правительстве Саакашвили придется работать вместе с министром внутренних дел Арсеном Аваковым – их эпический скандал в период, когда Саакашвили мужественно отстаивал интересы Порошенко, а Аваков входил в команду тогдашнего премьера Арсения Яценюка, хорошо известен.

Возможно, Зеленский воспринимает назначение Саакашвили как демонстрацию того, что он не забыл о реформах даже в эпоху короновируса и выживания.

«Но в результате он может получить очередной конфликтный центр во власти – причем с участием человека, который хорошо знает, что такое конфронтация и великолепно чувствует себя именно в политическом противостоянии», – подытожил Портников.