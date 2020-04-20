Кейс Бабченко и генерала СБУ Шайтанова: в чем разница?

Журналист Бабченко отреагировал на арест генерала СБУ Шайтанова. Генерала подозревают в организации покушения на добровольца Осмаева.

Как известно, СБУ разоблачила генерал-майора Валерия Шайтанова, который работал на ФСБ России. В частности, он планировал убийство известного добровольца Адама Осмаева, пишет на своей странице в Facebook публицист и журналист и публицист Аркадий Бабченко.

«А чего такая тишина то про очередную инсценировку убийства по заказу ФСБ? Никто говно лопатами не кидает, о том, что верить больше ничему нельзя и служба безопасности в целом, и Грицак, Порошенко, Бабченко и уборщица тетя Галя в частности скомпроментировали себя на всю жизнь, не говорит. Стандарты БиБиСи не вспоминает», – пишет публицист.

Все дело в громком задержание генерала СБУ Шайтанова. Задержанного подозревают в организации покушения на Адама Осмаева.

«Ну, подумаешь. Генерал СБУ, бывший руководитель «Альфы», готовил покушение на Адама Осмаева, охраняемого СБУ», – добавил Бабченко.

Генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов. Задержание агента ФСБ Шайтанова контрразведкой СБУ. Задержание агента ФСБ Шайтанова контрразведкой СБУ. Задержание агента ФСБ Шайтанова контрразведкой СБУ. Пред 1 из 4 След

Бабченко напоминает об обстоятельствах, из-за которых был вынужден покинуть Украину.

«И вы меня – к слову – еще спрашиваете, почему я уехал», – отмечает Бабченко.

Выходит, что ФСБ напрямую работает в Украине, организуя убийства. Но никто особо не заикается на этот счет после задержания Шайтанова.

«Странно. Оказывается, ФСБ и в самом деле работает по Украине. И убивало, убивает, и будет пытаться убивать людей. Желательно с максимальной раскачкой ситуации», – подчеркивает Бабченко.

Бабченко даже иронизирует над создавшейся ситуацией.

«Оказалось, это правда. Кто бы мог подумать», – отмечает Бабченко.

Далее публицист рассматривает разницу в кейсе между покушением на него и на Осмаева.

«Разница в случае Адама и моем в том, что Адам уже пару лет непубличная фигура, а я был тогда публичной фигурой», – подчеркивает Бабченко.

В первую очередь убийство журналиста – это всегда резонансное событие. ФСБ это хорошо знает.

«На тот момент в моем случае было бы странно, если бы смерть журналиста осталась незамеченной, потому что у меня ближний круг именно журналисты, жена могла позвонить только друзьям-журналистам, и было бы очень подозрительно, если бы эта информация не оказалась в СМИ через десять минут, а в случае Адама ровно наоборот – было бы странно, если бы новости об охраняемом лице, живущим закрытой жизнью, тут же распространились по телеканалам», – отмечает Бабченко.

Вот в целом основные различия в кейсах дел о покушение на Бабченко и Осмаева.

«Больше никакой разницы нет. Ну так и?», – подчеркивает Бабченко.

Бабченко напоминает своим коллегам журналистам их поведение сразу после покушения на него и его чудесного «воскрешения».

«Где все недорогеньки и бывшие коллеги, посыпающие пеплом голову на Крещатике и плачущие по непоправимый урон, нанесенный стране? Про уничтожение идеалов Майдана? Где отдельно «Новая Газета» со статьей «он нам друг, но». Ну, это у меня личное…», – отмечает Бабченко

Однако нынешняя ситуация немного обескураживает Бвабченко глобальным «заговором молчания».

«Что-то тишина прям мертвая», – подчеркивает Бабченко.

Возникает закономерный вопрос: «Может все дело в предшествующей власти?»

«Или дело действительно было только в Порошенко? Ну, тогда это совсем другой коленкор!», – отмечает Бабченко.

Однако президенту Владимиру Зеленскому почему то не досталось даже толики «лавров» Петра Порошенко.

«И правда, разве можно сравнивать барыгу с Величайшим Лидером Современности. При одном, правда, СБУ предотвратила резонансное убийство благодаря своей собственной агентурной сети, а при другом информацию на блюдечке принесли западные коллеги, которые сказали – ребят, у вас вот тут генерал, высший эшелон управления контрразведкой, с российскими фсбшниками в Парижах встречается, вы бы сделали что-нибудь», – подчеркивает Бабченко.

Бабченко еще раз иронизирует над своими коллегами.

«Но разве это стоит того, чтобы поднимать крики про репутацию и непоправимый урон», – отмечает Бабченко.

И все это приводит к печальным последствиям.

«Тишь да гладь, тишина и спокойствие. Два года назад говном всех измазали сверху до низу, норму выполнили, а теперь уже чего уж. Теперь все хорошо. Прекрасная Маркиза», – подчеркивает Бабченко.

Бабченко нашел объяснение произошедшему.

«А знаете, почему? А я могу объяснить, почему. Потому что тогда была власть и какое-никакое, но начавшееся строиться управление. И их можно было обливать говном», – отмечает Бабченко.

Можно констатировать, что в нынешней Украине – отсутствует власть.

«А теперь даже говном обливать нечего. Потому что нет ничего. Ни власти, ни управления», – подчеркивает Бабченко.

В условиях отсутствия объекта для поливания грязью, процесс становится бессмысленным.

«Согласитесь, это совсем неинтересно – выплескивать ведро за ведром говно в пустоту и не видеть, как оно разлетается брызгами. Потому что не от чего разлетаться. Нет объекта. Нет там, в пустоте, никакой твердой поверхности.

Вот год назад была», – отмечает Бабченко.

Бабченко еще раз с сарказмом проходит по деятельности своих коллег.

«А сейчас нет. И получается совершенно бессмысленное занятие», – подчеркивает Бабченко.

Достается от Бабченко и нынешним украинским властям, доведшим страну до абсурда.

«Ну, ведь глупо обвинять в чем бы то ни было вообще клоуна, занесенного на должность президента, и продюсера юмористической команды, назначенного клоуном на должность службы безопасности», – отмечает Бабченко.

И ведь журналисты это хорошо понимают, констатирует Бабченко.

«И все это чувствуют. Все коллеги это где-то внутри себя понимают», – подчеркивает Бабченко.

Не исключено что «пишущая братия» уже тоскует по хорошим временам Порошенко.

«И, уверен, в глубине этой нутре тоскуют по тем временам. Когда ты был действительно четвертой властью. Когда твоя профессия была социально значима. Когда она действительно влияла на политику», – отмечает Бабченко.

Ведь именно во времена Порошенко журналисты могли быть журналистами. Нынешней власти нет смысла задавать острые вопросы.

«Когда можно было быть журналистом. И ставить острые вопросы власти. Потому что власть – была», – подчеркивает Бабченко.

А теперь можно сказать, что журналистика похоронила саму себя в Украине.

«А теперь профессия вдруг – хренак! – и нивелировалась сама по себе. Потому что не может быть четвертой власти там, где нет первой», – отмечает Бабченко.

Далее Бабчекно приводит художественную иллюстрацию рассмотренному.

«Острые вопросы можно ставить сейчас только карикатурам от Фила, где некий рисованный персонаж в наполеоновской треуголке засовывает голову в торчащую из стены большущую задницу и кормит ее деньгами. Если не видели еще, посмотрите. В этот раз Фил, по-моему, превзошел сам себя», – подчеркивает Бабченко.

Еще раз можно печально констатировать полную смерть украинской журналисты.

«А это как-то острой журналистике, согласитесь, даже как то и позор даже какой-то. Сковырнув липецкого барыгу, сковырнули сами себя, потому что стали бессмысленными. И-инстинкт, С-самосохранения», – отмечает Бабченко.

Критиковать можно только настоящую власть. А нынешнюю не инт6ересно даже поливать грязью

«Бить можно только по объекту. Когда есть отдача. Когда брызги растекаются по твердой поверхности», – подчеркивает Бабченко.

Все это превращается в бесконечный и бессмысленный процесс.

А чего такая тишина то про очередную инсценировку убийства по заказу ФСБ? Никто говно лопатами не кидает, о том, что… Geplaatst door Аркадий Бабченко op Vrijdag 17 april 2020

«А когда брызги не растекаются ни по чему, только ведро за ведром ухает в абсолютную пустоту, в ничто – хоть все море вычерпай. От тебя уже ничего не зависит», – отмечает Бабченко.

Бабченко иронизирует над своими незадачливыми коллегами, напоминая им про их «резонансные» материалы.

«Оказалось, что говно не дает резонанса», – подчеркивает Бабченко.

Все это наводит на весьма печальные мысли, относительно будущего Украины.

«Зеленский и пустота. Зробили разом. Доброе утро», – подытожил Бабченко.