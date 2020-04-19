Борьба с участниками Майдана – это уничтожение Украины

Любой отход от идей Майдана – путь к Кремлю. Портников особо подчеркивает, что преследование участников Майдана не возможно без согласия общества.

Любая попытка отойти от идей Майдана и несоблюдение принципов Революции Достоинства – это шаг в сторону Москвы, в сторону Российской Федерации, в сторону авторитаризма. Такое мнение высказал журналист и публицист Виталий Портников в ток-шоу Политклуб на телеканале «Espreso.TV», фрагмент которого опубликова6н на YouTube.

«Много вопросов. Но они объединяются темой, которую мы сейчас здесь обсуждаем. Это вопрос политических преследований участников Майдана», – заявил публицист.

Портников отмечает, что этот вопрос очень часто задают в ключе возможности смены власти в Украине. Политическое преследование участников Майдана является ударом по гражданским и политическим активистам способным бороться против России.

«Нет. Политическое преследование участников Майдана возможно за счет серьезной общественно-политической солидарности существующих сил», – подчеркивает Портников.

Следует четко понимать, что преследование участников Майдана – это попытка уничтожить Украину. Фактически можно констатировать следование кремлевским установкам по уничтожение украинской идентичности.

«Политическое преследование участников Майдане – это фронтальный удар не только по всем тем людям, политическим организациям… Это удар по Украине», – подчеркивает Портников.

Публицист обращается к гражданам, с просьбой задуматься о том, какие действия творятся властью с их молчаливого согласия и одобрения. А самое важное, что в зам6ен никто и ничего не получит.

Популисты и проросийские политики не заинтересованы в сохранение украинского суверенитета. Речь идет о сдаче национальных интересов Украины нацлидеру России Владимиру Путину.

«Поддерживая власти, которые намерены бороться с участниками Майдана, вы фактически уничтожаете Украину», – резюмирует Портников.