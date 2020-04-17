Арест Чорновол – торжество реваншистов

Решение суда о круглосуточном домашнем аресте для журналистики и политика Татьяны Чорновол – вне всякого сомнения, грубая провокация реваншистов, которые работают в тесной связке с российскими дестабилизаторами Украины, пишет на страницах «Espreso.TV» журналист и публицист Виталий Портников.

«И таких решений мы в ближайшее время увидим еще немало», – пишет публицист.

Нефть падает в цене, несмотря на все попытки российского президента Владимира Путина завершить ценовую войну, которая развязана Кремлем.

«В этой ценовой войне Россия уже проиграла – и теперь вопрос только в том, какими будут потери для ее бюджета. А тут еще и пандемия, которая пробивает свои дыры в «Титанике» российской экономики», – отмечает Портникров.

Вопрос даже не в том, когда затонет это ржавое хищное судно. Вопрос в том, что у его стареющего капитана нет денег на большую войну.

«А вот деньги на дестабилизацию Украины у него есть. Это просто дешевле – тем более, когда речь идет о стране, которая и сама погружается в хаос», – подчеркивает Портникров.

Непрофессиональное управление, президент-популист, который до сих пор не понял, где оказался, депутаты – «прислужники» олигархических кланов, по меткому определению сатирика Владимира Зеленского. И тоже эпидемия, да.

«Путину необходимо, чтобы наш корабль затонул первым. Чтобы он затащил нас на дно вместе с Россией. И там, на дне, занялся интеграцией мертвецов», – отмечает Портникров.

Вот почему ему так хочется, чтобы мы не выжили. Вот почему принимаются самые нелепые решения, вручаются самые безумные подозрения.

«Российская агентура в действии, ей помогают «полезные идиоты» и всем им очень важно заразить нашу страну политическим коронавирусом – даже если этот вирус коллаборационизма погибнет вместе с носителем», – подытожил Портникров.