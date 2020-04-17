Трудности диалога: раскол патриотов и либералов Украины

Новая власть пользуется расколом проукраинского лагеря на патриотов и либералов, что бы и тех и тех исключить из политической и общественной жизни.

В 2014-м проукраинский лагерь разделился на патриотов и либералов. Патриоты считали главной угрозой войну. Либералы – коррупцию, пишет в своем Telegram-канале «Kazarin» журналист и публицист Павел Казарин.

«Патриоты были сосредоточены вокруг идеи суверенитета. Либералы – вокруг идеи реформ», – пишет публицист.

Несмотря на отличия, общего у этих двух лагерей было больше. Владимир Ермоленко как-то писал, что украинский гражданин после начала войны оказался в сложной ситуации.

«C одной стороны ему нужно защищать безопасность государства. С другой – ему необходимо защищать личные свободы», – отмечает Казарин.

Все закономерно: «ты не можешь быть либералом и не быть при этом патриотом – потому что идет война»; «ты не можешь быть патриотом и не быть либералом».

«Потому что Кремль начал эту войну лишь для того, чтобы не дать Украине стать частью либерального запада. Фигура атакующего определяет твои идеологические координаты – а потому приходится сшивать теплое и мягкое в общее и неделимое», – подчеркивает Казарин.

Ермоленко писал о том, что для новой Украины непатриотичный либерализм и нелиберальный патриотизм – в одинаковой степени путь в никуда. Загвоздка была лишь в том, что обе эти платформы (либерализм и патриотизм) находятся в серьезном конфликте. А потому требуют постоянного диалога и умения слышать.

«Спустя пять лет стало ясно, что умение вести диалог – не наша сильная сторона. Оба лагеря за пять лет успели размежеваться окончательно. И те и другие в итоге стали объектом атаки тех, кто хотел взять реванш. Просто патриотов атаковали под «либеральными» флагами, а либералов – под «патриотическими», – отмечает Казарин.

Украинских патриотов обвиняли в сдаче либеральных позиций. Мол, «плодят коррупцию», «завалили реформы», «занимаются показухой вместо преобразований». Лагерь сторонников украинского суверенитета сносили бульдозерами рыночной повестки. Объявили их – главным препятствием на пути экономического процветания.

«Каждый критик – вне зависимости от его реальных взглядов и целей – сперва надевал либеральные белые одежды и затем обрушивал всю мощь своего гнева на противника», – подчеркивает Казарин.

В результате, повестка суверенитета и ее носители были загнаны в Украине в маргинез. Любая реплика из этого лагеря наталкивалась на обвинения в проплаченности и кровожадности, коррупции и неискренности.

«А любого, кто выступал с этих позиций – мгновенно причисляли к «порохоботам» и призывали не воспринимать всерьез», – отмечает Казарин.

А следом все это – в зеркальном формате – стало происходить с украинскими либералами. Некоторые из них успели пережить инаугурацию Зеленского и даже попали в его первое правительство.

«Продвигали приватизацию, реформы и рынки. И вся публичная кампания по их уничтожению велась с «патриотическими» знаменами», – подчеркивает Казарин.

Мол, «сдают страну под внешнее управление», «засилье иностранцев в госкомпаниях», «лоббисты МВФ и Брюсселя». Результат нам известен.

«Спустя шесть лет после Майдана оба украинских лагеря оказались изрядно обескровлены. «Партия суверенитета» и «партия реформ» не сумели договориться – и обе оказались под ударом. Но весь этот сценарий могут записать себе в заслугу те силы, которые проиграли в 2014 году», – отмечает Казарин.

Та самая украинская «партия Кремля», которая после аннексии Крыма казалась обреченной на увядание, внезапно ожила. Ее позиции слабее, чем раньше – но теперь у нее появились союзники.

«Речь об окружении отдельных олигархов, которые почувствовали себя проигравшими и теперь хотят отыграться. И выбор ими способа дискредитации противников тоже не случаен», – подчеркивает Казарин.

После российского вторжения патриотическая и либеральная темы обладали наибольшей легитимностью в стране. Те, кого это не устраивало, научились удачно мимикрировать.

«И потому сперва мы наблюдали за тем, как с помощью «либеральных» упреков утюжат «сектор суверенитета». А следом – как либералов атакуют обвинениями в недостатке патриотизма», – отмечает Казарин.

Оба этих лагеря были выходцами с Майдана. Спустя шесть лет они отмахиваются от диалога и перекладывают вину на соседа.

«Каждый намерен гордо идти на дно в одиночку – лишь бы не соглашаться на компромиссы», – подчеркивает Казарин.

Все готовы и дальше обмениваться артиллерийскими ударами, не замечая, что в их борта подводные лодки всаживают торпеды.

«Отличный план, ребята. Надежный, как швейцарские часы», – подытожил Казарин.