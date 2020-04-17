Дело против Чорновол – сделка Зеленского с Путиным

Первым актом сделки между Зеленским и Путиным можно считать поддержку законопроекта политсилой Медведчука, кума российского нацлидера.

Владимир Зеленский продал дела против Майдана в обмен на голоса и политическую поддержку Виктора Медведчука и пророссийской партии, пишет на на своей странице в Facebook главный редактор «Цензор.НЕТ», журналист и блогер Юрий Бутусов.

«Сегодняшнее голосование коалиции «слуг» с ОПЗЖ для голосования по законопроекту 1043, это, конечно, согласованный в Москве сценарий. И это сценарий против Украины», – пишет главред.

Грубейшее нарушение закона Генпрокуратурой и ГБР, полное нарушение всех выводов следствия, прямой политический заказ президента. И зачем тратить время на договоренности с Голосом и ЕС, если можно добрать у ОПЗЖ и получить медийную поддержку для своего рейтинга?

«С Путиным Зеленскому договориться легче всего – легче, чем с оппозицией, легче, чем с Коломойским, легче, чем с МВФ. Прямой контракт – как на поставку электроэнергии из России», – отмечает Бутусов.

И вот уже не «мочат» Зеленского на каналах Медведчука, а наоборот, дают площадку. Президент посещает военный городок, для показушной заботы об армии, о которой он вспоминает только когда надо сделать фотосессию.

«Очевидно, Зеленский не понимает, что давая команды по Чорновол и по фальсификации, он подрывает изнутри не какую-то политическую силу – он подрывает государство в целом», – подчеркивает Бутусов.

Потому что он во власти только благодаря Майдану. Раз Зеленский ставит Майдан вне закона – значит он ставит вне закона и самого себя. Раз главным советником Зеленского стал Портнов – который написал Януковичу законы 16 января, значит финал политической карьеры Зеленского уже понятен.

«Россия руками ОПЗЖ готовит политический реванш на ближайших выборах в Украине, разыгрывается сценарий Приднестровья, когда война используется для долгосрочной политической дестабилизации», – отмечает Бутусов.

Кремлю важно дискредитировать Майдан, отменить люстрацию, прекратить вооруженное сопротивление, дискредитировать государство в целом и мобилизовать пророссийский электорат, выбить его у того же Зеленского.

За все надо платить. Владимир Зеленский продал дела против Майдана в обмен на голоса и политическую поддержку Виктора… Geplaatst door Юрий Бутусов op Donderdag 16 april 2020

«Президент страны не понимает, что такое война, и не отдает отчет, что развязав дела против Майдана и продолжив недоделанное Януковичем, он превратился в соучастника пророссийского сценария», – подчеркивает Бутусов.

Зеленского отторгнет проукраинский электорат за предательство, и пророссийский электорат – из-за его слабости и наличия пропутинской партии. Но шансов вернуть пророссийскую власть в Украину никаких нет.

«Президент может или стать лидером проекта сильной независимой Украины, или стать ее врагом или никому не нужным балластом…», – подытожил Бутусов.