Делом против Чорновол добиваются амнистии Януковича

Несомненно, что дело Чорновол – шантаж властей ради амнистии Януковичу. Можно надееться, что у Зеленского и его коллег хватит мозгов не идти на эту ловушку.

Уже который день страну погружают в сериал с бессодержательными процессуальными действиями. Государственное бюро расследований о Порошенко уже забыл, сейчас среди следователей в моде Татьяна Черновол, пишет на страницах издания «Новое Временя» экс-депутат Верховный Рады и участник Революции достоинства Игорь Луценко.

«Следственные действия и судебный процесс по избранию меры пресечения оставляют больше вопросов, чем ответов – что хотели найти в родительском доме экс-нардепки правоохранители? Через шесть лет? Книги «Как курить офисы политических партий», спички соответствующего калибра? Какой смысл в мере пресечения, если Черновол за эти шесть лет никуда не собиралась бежать?», – пишет

Впрочем, отмечает Луценко, – ответ есть. Основная цель адвоката Януковича Бабикова, который сейчас де-факто хозяин в ГБР, заключается вовсе не в персональной дискредитации Чорновол и тем более не в привлечении ее к уголовной ответственности.

«Более того, с политической точки зрения, эта эпопея с преследованием яркой представительницы оппозиции не слишком выгодна Зеленскому и его политической силе. Все-таки мать двоих детей, вдова героя войны, состояний не обзавелась. Гоняться за такой – не по-джентельменски», – подчеркивает Луценко.

Итак, очевидно, что адвокат Бабиков прежде всего действует как адвокат, которому волей судьбы досталось в распоряжение целое Бюро расследований и Черновол как фигурантка одного из производств. И он использует это все как набор инструментов, чтобы максимально защитить своего клиента и подельников этого клиента.

«Стратегия Бабикова и его коллег такова: поскольку вина Януковича и процессуально, и в массовом сознании очевидна, и то же касается его ближайшего окружения, то единственный выход – это освободить их от уголовной ответственности здесь, в Украине, путем амнистии. Тогда эти толстосумы – Арбузов, Клюев, Курченко – смогут свободно распоряжаться похищенным и ездить по миру», – отмечает Луценко.

А амнистии следует «выбить», угрожая Зеленскому возвращением давнего конфликта между условным «площадью» и «антимайданом». Для этого максимально выдумываются мифы о страшных преступлениях майдановцев, чтобы уравнять их с Беркутом и титушки, которые десятками убивали протестующих.

«В эти мифы, склонный к конспирологии украинский народ может и поверить, считают адвокаты Януковича. И тогда «соломоново решение» для наивного Зеленского якобы будет прийти и простить всех, обе стороны. Выглядеть при этом красиво – миротворцем, и избавиться главной болячки организовывать сложное расследование преступлений против Майдана», – подчеркивает Луценко.

Несомненно, что сторонники Януковича добиваются амнистии для обеих сторон. Именно этого добиваются эти адвокаты убийц, палачей и похитителей, топ-коррупционеров, которые финансировали убийства, пытки и похищения.

«Они хотят, чтобы наиболее дерзкое преступление времен новой Украины – террор против Майдана со стороны СБУ, МВД и криминалитета – было просто прощены по политическим соображениям», – подчеркивает Луценко.

Надеюсь, у Зеленского и его коллег хватит мозгов не идти в эту ловушку. Следует расследовать действия всех сторон конфликта, и наказывать виновных независимо от их политической позиции.

«Иначе этот конфликт будет возвращаться к нам снова и снова, за новой кровь», – подытожил Луценко.