Пандемия, как площадка исповеди конспирологов

Хотите узнать как выглядит раб – взгляните на конспиролога. К сожалению, нынешняя пандемия коронавируса вытянула на свет поток новой конспирологии.

Пандемия вновь соорудила им трибуны. И теперь они вновь рассказывают нам про заговор, пишет в своем Telegram-канале «Kazarin» журналист и публицист Павел Казарин.

«Про закулису. Про мировое правительство и новый порядок. Они думают, что проповедуют, но на самом деле это исповедь», – пишет публицист.

Раб не замечает ничего, кроме хозяина. Крепостной несвободен – и воспринимает происходящее как чужую злую волю.

«И, чувствуя свою несвободу, – подозревает, что где-то должен быть ее избыток», – отмечает Казарин.

Когда конспиролог берется обвинять – он всего лишь указывает на своего владельца.

«На того, кого привык считать альфой и омегой. На того, кому вручил ответственность за собственную судьбу. Для кого-то это Сорос. Для кого-то – масоны. Для кого-то – евреи», – подчеркивает Казарин.

Каждый раз первобытный человек жалуется на то, как боги распорядились его судьбой – и из рассказа в рассказ бог лишь меняет свое имя.

Вот и теперь добровольные рабы торгуют своими инсайдами.

«Коронавирус придумали спецслужбы. Миллиардеры. Экологи. Производители вакцин. И всякий прочий «золотой миллиард» – чтобы проредить остальные шесть», – отмечает Казарин.

Каждый новый лжепророк торжественно спрашивает «кому это выгодно?» – чтобы затем вытащить из шляпы собственное хтоническое чудовище.

Конспиролог всегда живет внутри заговора. Причем заговора нераскрытого – это важно.

«Высшие силы не допускают ошибок – если их разоблачили, то либо они не «высшие», либо кто-то не менее масштабный тягается с ними в могуществе. Ротшильды против Рокфеллеров, сионские мудрецы против бильдербергского клуба», – отмечает Казарин.

Конспиролог гордится своей версией. В ней не бывает случайностей, совпадений и ошибок. Адепт теории заговоров заранее лишил мир свободы воли – и сделал игрушкой в чужих руках.

«И после этого как Пигмалион – наслаждается красотой придуманной Галатеи. Оберегая ее от всех, кому смешно», – подчеркивает Казарин.

Если бы на дворе были средние века – конспирологу было бы проще. Ему бы не пришлось ничего придумывать. Мир вокруг состоял бы из духов и демонов, домовых и водяных. Он жил бы в мире с собой, объясняя осадки и засухи божественным провидением.

«Но наука отобрала у него легкость рабского быта – усложнив реальность и объяснив природу молнии. Лишенный природных богов конспиролог отныне придумывает себе социальных», – отмечает Казарин.

Ничего не просто так. Ничто не случайно. Соседство во времени – признак причинно-следственного. Если за месяц до события была конференция по демографии, то она неспроста.

«Если за неделю до события куплены акции компании – то это мотив. Конспиролог чаще всего глуп, не понимает мир в котором живет, и потому придумывает ему интерпретацию», – подчеркивает Казарин.

Ему попросту страшно. Мир без сценария кажется опасным. Непредсказуемым. Он заставляет думать, что ответственность лежит на каждом.

«Куда проще переложить ответственность на очередного бога – и горделиво подмигивать окружающим, намекая на то, что разгадал его замысел», – отмечает Казарин.

Коронавирус нужен «для тотального контроля». Для «снижения рождаемости». Для «передела рынков». Конспиролог предложит вам десяток версий и найдет доказательства каждой.

«Свяжет воедино нити чужих мотивов и перезнакомит между собой тех, кто незнаком. Он подспудно боится хаоса – и оттого пытается дать ему имя. Ощущает себя жрецом – и толкует явления. Божественная воля дарит покой безответственности. Кто мы такие, чтобы ей сопротивляться?», – подчеркивает Казарин

Какой смысл рассказывать адепту теории заговоров о том, что новые вирусы – это продукт случайных мутаций? Что мутации позволяют патогенам переходить с животных на людей и «пробивать» нашу иммунную систему? Он все это воспримет как ересь.

«Механизм проекции заставит его упрекнуть вас в косности и глупости. Он впишет вас в заговор и отведет положенное место в бестиарии. Сектанты неуязвимы», – отмечает Казарин.

Нам непросто – конспирологи выучили умные слова и знают, как завязывать галстук. Нам легко – потому что они больше не обладают реальной властью.

«Добровольные рабы соревнуются за звание непризнанного пророка. Отказывают миру в свободе и упорядочивают свои страхи», – подчеркивает Казарин.

Но их монополия на версии давно разрушена. Жрецы новых культов стали городскими сумасшедшими.

«И даже их собственным богам нет до них никакого дела», – подытожил Казарин.