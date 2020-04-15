Пандиктатура: эпидемия против прав человека в России

Известный российский публицист Борис Стомахин, бежавший в Украину от политических преследований Кремлем, в своем эксклюзивном материале для «POLITua» объясняет, как пандемия коронавируса стала «благовидным» поводом для нарушения прав человека в России. Публицист так же делится своим видением того, как следует противостоять российской диктатуре.

Всемирная Организация Здравоохранения объявила диктатуру.

Ах, sorry, пандемию? Вы говорите, пандемию?

Вы уверены?

Впрочем, сегодня это уже практически одно и то же.

Руководствуясь «высшим благом»…

Все диктатуры всегда прикрывались благом подданных. Все террористические полицейские меры, запреты, расправы, массовые репрессии и казни совершались как бы только и исключительно для того, чтобы уберечь миллионы подданных от какой-то страшной опасности.

Начиная еще с расстрелов «троцкистско-бухаринских шпионов и убийц» – конечно же, только для того, чтобы они не сдали СССР англо-французским империалистам (с Гитлером СССР тогда как раз дружил) и не помешали миллионам рабочих и колхозников наслаждаться наступившей «счастливой жизнью» под солнцем сталинской конституции…

«Что было, то и будет, и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем». Наука развивается, техника идет вперед семимильными шагами. Теперь у диктаторов и тиранов есть видеокамеры, интернет, базы данных.

Вышедшего вопреки «карантину» из дома подданного можно легко отследить по перемещениям его телефона, по поездкам в метро, по оплате чего-либо банковской картой. Но сама суть диктатур и их обращения с подданными не меняется.

Не меняется вплоть до того, что и сегодня в Москве на Патриарших происходят истории совершенно в булгаковском духе. Двое дюжих ментов засовывают в «воронок» человека по имени Иисус за то, что он выгуливал своего пса по кличке Платон (вход на Патриаршие, кстати, официально запрещен не был). В соцсетях народ язвительно пишет: жаль, что мусорам не попался Воланд с котом…

Так вот, о чем это мы? О диктатурах и пандемиях, да…

Истина проста: государство вообще не должно сметь ничего запрещать человеку. Оно просто не имеет на это никакого права. Ни малейшего.

Государство – это враг. Главный враг свободного человека, «понимающего сколько-нибудь свое достоинство» (с) Герцен.

Главный враг. Главный нарушитель прав человека. Главный грабитель и мародер.

И это не только в России, увы. Россия – просто наиболее яркий и наиболее жуткий антипример.

Но гроздья камер на столбах, снимающие каждую улицу во всех направлениях – они не только в Москве и не только сейчас. Это, к сожалению, мировая тенденция. Государство следит за своими подданными (гражданами людей, которые позволяют государству за собой следить, назвать нельзя по определению).

В Москве, правда, еще и на каждом подъезде каждого жилого дома присобачено по две видеокамеры – снаружи и внутри, чтобы контролировать каждого вошедшего и вышедшего. И это не сегодня повесили, это лет 15 уже. Не забывайте, что до нынешней «пандемии» и «коронавируса» была «борьба с терроризмом» и геноцид чеченского народа.

Все банковские операции контролируются. Все перемещения сотового телефона от одной базовой станции к другой контролируются. (В России тотально контролируется также и интернет, менты вламываются с обыском и уголовным делом за написанный «В контакте» или в фейсбуке пост или коммент.) Все эти сведения о каждом гражданине в любой момент доступны государству.

Но тупые покорные овцы только блеют в ответ: ну и что? Нам нечего скрывать; пускай следят, читают, контролируют – нам не жалко. Таковы, к сожалению, не только русские генетические рабы, так же индифферентны к государственной слежке и к своим правам стали последнее время в массе своей и люди Запада.

Иначе не смели бы путинские агенты предлагать сегодня итальянцам за 200 евро записать и выложить в соцсети какой-нибудь хвалебный видеоролик о российской «помощи» Италии и о Путине, полностью обосравшемся в Италии со своей «помощью» и своей командой военных вирусологов и прочих шпионов, открыто засланных в Италию под фанфары о «помощи» ей в борьбе с вирусом…

У всех тоталитарных пропагандистов и агитаторов, платных и бесплатных акробатов пера, виртуозов фарса, шакалов социальных сетей, кстати, это тоже главный довод: мол, кто честно живет – тому скрывать нечего! Поэтому, мол, даешь тотальную слежку за каждым и телекамеры повсюду!…

Каким надо быть бессмысленным, тупым быдлом, какими покорными овцами, какими ничтожествами и рабами, чтобы не сопротивляться всему этому! Ничтожными, презренными рабами, совершенно лишенными чувства собственного достоинства – чтобы покорно терпеть это государство, эту полицейщину, слежку, все эти безумные кампании по борьбе то с «терроризмом», то теперь вот – с коронавирусом, все эти карантины…

Москали, впрочем, такие и есть, они рабы от века, во многих поколениях, на том и стоит Россия. Как бы барин, чиновник и царь-батюшка ни гнули, ни секли, ни обдирали, как липку, ни скручивали в бараний рог – им и в голову не приходит бунтовать.

Разве что на коленях, с разрешения барина, с дозволения государства – немного побузить против него же, государства, в загончике, наглухо оцепленном ментами. Устроить там, внутри загончика, марш прошмонанных (на входе в загончик еще) и гарантированно для власти безопасных.

Марш на коленях – за свои права. Иначе русские рабы бороться за права (да и то больше не за права, а за халявную кормежку от того же государства) и не умеют…

Но остальные-то???

Диктатуры всегда прикрываются благом жителей, оправдывая нарушения прав этих самых жителей. Тиран всегда изображает себя заботливым отцом нации. Путин – не исключение, но речь не только о нем. Государство – это не только тиран на самой вершине пирамиды, но и сама эта пирамида, сверху донизу.

Эта сплоченная, организованная, окруженная кольцами многослойной, глубоко эшелонированной обороны банда чиновников, ментов, бюрократов в погонах и без, офицеров спецслужб…

Эта банда – по определению главный враг человека, его свободы и его прав – независимо от того, есть там наверху единоличный тиран вроде Путина, или его нет и сохраняется формальная сменяемость власти. Парламент меняется – а полиция остается все та же, и она упорно сопротивляется любым попыткам любых парламентов и назначенных ими министров полицию реформировать…

Понятно, что не хватает аппаратов искусственной вентиляции легких и можно быстро задохнуться от вызванной вирусом пневмонии. Понятно, что очереди из десятков скорых в московские больницы, чтобы сдать этих задыхающихся и спасти их – это мрак и позор Московии.

Но все же – никакого нового ада и ужаса нет, это всего лишь пневмония. Он нее умирали всегда, пусть и не так быстро. От сезонного гриппа умирает очень много народу каждый год. В XXI веке этих атипичных пневмоний, гриппов птичьих, свиных и пр. уже было немало, если кто помнит.

И народу от них тоже умерло в мире очень много. (А от туберкулеза умирает еще больше, и регулярно, если что.) Но подобной всемирной истерики ни разу не было, никаких безумных карантинов с закрытием метро, отменой всего транспорта, полицейскими запретами выходить из дома, тотальными контролем за каждым осмелившимся выйти, арестом его и отвозом у кутузку (не дав даже собаку домой отвести, как Иисусу Воробьеву не дали на Патриарших в Москве), – ничего этого не было.

Никакого подобного тоталитарного безумия и разгула полицейщины не было – и в каком-нибудь 2002 году их еще нельзя себе было и представить (Даже в России!).

Задыхаться от пневмонии – это очень печальная участь, конечно. Но все же выжившие не должны завидовать мертвым! Не должна жизнь тех, кто выжил и никакой вирус не подцепил, ломаться настолько, как она сломана сейчас всеобщим наступлением тоталитаризма и госконтроля.

Не только за выход из дома не должны хватать и тащить в кутузку – но и экономика не должна умирать просто от того, что все принудительно закрыто приказом государства, нет ни торговли, ни поставок, ни сбыта, ни зарплаты – и после такого «спасения от эпидемии» выжившим миллионам людей оказывается банально нечего жрать!…

Российское государство должно знать свое место

Государство не имеет права вообще ничего приказывать людям, ничего им навязывать, ни к чему их принуждать. Это аксиома, – такая же, как дважды два четыре. Не имеет права – и не должно сметь.

Нельзя ему этого позволять – даже если оно говорит, что отменяет наши права в наших же интересах. Государство много опаснее любых вирусов, любых эпидемий и пандемий, любой чумы и холеры.

Тем более, что, как показывает опыт, оно никогда не бывает способно с ними справиться. Иначе позорному фарсу с «российской помощью Италии» просто не могло бы быть места и русских шпионов никто не впустил бы в Италию.

Как и очередей по 60 и более «скорых» перед московскими больницами. Медицина должны быть платной и рыночной, а не государственной.

Все эти запреты, налагаемые государством, надо нарушать. Нарушать сознательно, массово и демонстративно – именно для того, чтобы запреты эти скорее пали.

Если закон никто не признает и не исполняет – то никакая полиция не сможет обеспечить его соблюдение. Он автоматически теряет силу (и впоследствии уже де-юре его отменяет парламент).

Скажем, если государство запрещает курить на улице в каких-то местах (на автобусных остановках, например, почему-то) – значит, надо специально приходить туда большими массами, по 100 или по 200 человек, – и демонстративно курить там. И не подчиняться требованиям ментов прекратить и их угрозам. И пусть менты попробуют с этим что-нибудь сделать…

Кто считает себя больным и боится заразить других; или кто реально боится заразиться, подцепить вирус, прикасаться руками к кнопке лифта в подъезде и т.д. – пусть сидит дома. Это его личное дело.

Но кто не боится, кто считает себя здоровым и хочет жить нормально, а не под игом государственных запретов и полиции – тем стоило бы карантин нарушать, особенно в России (где он, кстати, как таковой формально и не объявлен). И ходить по улицам именно толпами – вопреки строжайшим государственным запретам.

И посещать парки, и устраивать там шашлыки, купаться в прудах, наслаждаться нынешней весной, солнцем, пением птиц…

И жить, не замечая всего этого маразма…