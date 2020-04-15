Зеленский теряет поддержу пророссийского электората

Перед Зеленским стоит проблема: либо он объединяется с патриотами и государственниками для спасения станы, либо летит в тартарары на волне популизма.

Самое интересное в результатах последних социологических опросов – вовсе не неуклонное снижение рейтинга президента Владимира Зеленского. Это снижение было предопределено тем, что Зеленский избирался как кандидат надежд, которые не могут сбыться у всех одновременно, пишет на страницах «Espreso.TV» журналист и публицист Виталий Портников.

«И по мере того, как в несбыточности своих надежд будет убеждаться каждая из групп популистского электората – а не сбудется ни у кого и ничего, даже у депутатов-«слуг» – рейтинг Зеленского будет снижаться, дойдет до его же результатов в первом туре выборов главы государства, а потом начнет стремиться к нолю. Причем произойдет это достаточно быстро по одной простой причине», – пишет публицист.

Пока что украинцы – об этом тоже свидетельствует социология – еще не озабочены увольнениями и проблемами с предпринимательской деятельностью. Они просто не понимают, к каким последствиям могут привести сочетание дилетантизма власти и эпидемии.

«А вот когда после карантина начнутся массовые увольнения и массовое закрытие бизнесов, рейтинг Зеленского начнет выглядеть иначе. Никакие видеообращения уже не помогут: пустой холодильник одержит окончательную и безоговорочную победу над лживым телевизором. Зеленский станет президентом секты – что всегда бывает с политиком-популистом», – подчеркивает Портников.

Однако важно понять, какой электорат Зеленский потеряет в первую очередь, вернее – уже теряет. И тут нам на помощь приходит руководитель КМИС Владимир Паниотто, который утверждает, что по данным социологов 26 процентов бывшего электората Зеленского проголосовала бы за кандидата партии Медведчука Юрия Бойко и только один процент – за бывшего президента страны Петра Порошенко.

«Этому тоже не стоит удивляться. Владимир Зеленский пришел к власти благодаря шаткому союзу популистского электората с пророссийской частью общества. Проще говоря, очень разные люди, среди которых есть и патриоты страны, и сторонники лозунга «какая разница» объединились со сторонниками возвращения Украины в российское стойло», – отмечает Портников.

И теперь, когда эти люди убедились, что Зеленский не готов к безоговорочной капитуляции перед Путиным, они в нем разочаровались. И уже не очаруются.

Для того, чтобы удовлетворить этих людей, Зеленский должен не вернуть Донбасс в Украину, а присоединить Украину к Донбассу. Не искать в глазах Путина стремление к миру, а исполнять указания, которые нужно читать в этих глазах.

«Считать себя не президентом Украины, а губернатором Малороссии. Да, у этих людей такие убеждения. Для них Украина – часть «русского мира». Но проблема Зеленского в том, что для большинства его избирателей Украина – это Украина. Какой должна быть эта страна, они не знают. Но в качестве части России ее не воспринимают», – подчеркивает Портников.

И эти избиратели – без электората Бойко – не составляют большинство граждан. Вернее, составляют. Но только вместе с теми своими соотечественниками, кто в первом туре голосовал за представителей различных национал-демократических сил, а во втором – за Петра Порошенко.

«Таков очевидный выбор популистов – не только самого Зеленского, но и выбор его окружения, и выбор всего популистского электората. Он может объединиться с патриотами и государственниками – и сохранить страну. Он может объединиться с пророссийскими силами – и уничтожить ее», – подытожил Портников.