Гео Лерос близок к телеканалам Медведчука, – Верещук

Гео Лерос «заблокировал» Ирине Верещук выходы на телеканалы Медведчука. Это подтвердил депутату от «Слуги народа» сам Гео Лерос.

Нардеп Ирина Верещук рассказала о том, что у нее напряженные отношения с коллегой по фракции «Слуга народа», экс-советником президента Гео Леросом. По утверждению Верещук именно Лерос способствовал тому, чтобы Ирину не приглашали на эфиры на телеканалы Виктора Медведчука, рассказывает нардеп своему коллеге из фракции «Европейская солидарность» Алексею Гончаренко в его шоу «Гончаренко рулит», фрагмент которого опубликован на YouTube.

«Меня принципиально не приглашают на три канала Виктора Медведчука», – заявила Верещук.

Причиной «блокировки» Ирины Верещук на телеканалах Медведчука стал ее коллега по фракции, скандально известный Гео Лерос.

«Я недавно узнала от самого Гео Лероса, что это именно он способствовал такому «блокированию». Однако перед тем, как начать «войну» с Андреем Ермаком, он решил меня таки разблокировать», – подчеркнула Верещук.

В связи с этим у Верещук возникли вопросы об информационной политике к представителям Офиса президента.

«И теперь мне очень интересно узнать у представителей Офиса президента и у всех, кто занимается медиаполитикой, как так получилось, что один человек может контролировать, кто может быть в эфире конкретных телеканалов?» – спрашивается Верещук.