Политический кризис: президент в шаге от роспуска Рады

Рассмотрение в Раде вопросов изменений, вносимых в бюджет Украины, может в итоге привести к досрочным парламентским выборам.

Сегодня в Верховной Раде Украины должно состоятся важное заседание, которое определит всю дальнейшую политику команды президента Владимира Зеленского до конца года. Возможно, что по итогом сегодняшнего дня нас ожидают досрочные парламентские выборы, пишет на своей странице в Facebook экс-нардеп, политолог Вадим Денисенко

«Сегодня решится, будут ли внеочередные парламентские выборы в октябре. Просто, чтобы все правильно понимали, сегодняшнее голосование за изменения в бюджет определит несколько важных вещей», – пишет политолог.

1. Удалось ли президенту хотя бы частично преодолеть кризис внутри фракции.

«Если голосов за бюджет не хватит – это значит, что Зеленский не контролирует парламент и он будет вынужден идти на досрочные парламентские выборы», – отмечает Денисенко.

2. Без изменений в бюджет почти нереально пройти этот год без дефолта.

3. Конечно все будут кричать о том, что это бюджет умирания, власть

бездарная и т.д.

«И здесь кроется ловушка для всех оппозиций – в нынешней ситуации выигрывает в пиаре тот, кто лучше продаст не страх, а конструктив», – отмечает Денисенко.

Сьогодні вирішиться чи будуть позачергові парламентські вибори в жовтніПросто, щоб всі правильно розуміли, сьогоднішнє… Geplaatst door Vadym Denysenko op Zondag 12 april 2020

Сейчас можно уверенно сказать, что сам по себе секвестр бюджета не станет для власти катастрофой.

«А вот оппозиция могла бы на этом нарастить баллы, но вряд ли ей это удастся, потому что тактика «все пропало» в этой конкретной ситуации не сработает», – подытожил Денисенко.