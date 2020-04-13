Зеленский не знает, как заставить Путина вернуть Крым

У нынешних украинских властей отсутствуем понимание, того что необходимо делать для деоккупации Крыма и восстановления украинского суверенитета.

Какой образ создает нацлидер России Владимир Путин для россиян во время борьбы с пандемией коронавируса? Откуда в его последнем выступлении взялись слова про печенегов и половцев? И есть ли у нынешних украинских властей понимание, что делать с проблемой аннексированного Крыма? Эти и другие актуальные темы недели в эфире Радио «Крым.Реалии» обсуждают ведущая Катерина Некречая и обозреватель «Крым.Реалии», журналист и публицист из Крыма Павел Казарин.

– На днях президент России Владимир Путин снова выступил перед россиянами, на этот раз – в режиме видеоконференции с главами регионов. Он объявил о новых мерах поддержки для граждан во время вынужденных каникул из-за карантина, в том числе о выплатах для тех, кто потерял работу.

Павел, ты в своих колонках и в наших программах не раз говорил, что Владимир Путин не хочет ассоциироваться с этим кризисом и поэтому отдает важные заявления в связи с пандемией на откуп другим чиновникам. Что-то изменилось?

– Путин хочет ассоциироваться не с негативом, а с позитивом. Он хочет быть в сознании своих сограждан проводником порядка в мире хаоса.

Поэтому все неприятные объявления он по-прежнему оставляет премьер-министру или другим министрам, а себе забирает ударные репризы, призванные вызвать прилив народного обожания. В тот момент, когда общество уже смирилось с угрозой коронавируса, выходит президент и говорит важные позитивные вещи: например, об увеличении надбавок медработникам.

А вот если бы надо было сказать, что в России объявляют не каникулы, а карантин, усиливают меры безопасности и увеличивают штрафы, то это, без сомнения, произносил бы глава правительства Михаил Мишустин.

– На днях президент России Владимир Путин снова выступил перед россиянами, на этот раз – в режиме видеоконференции с главами регионов. Он объявил о новых мерах поддержки для граждан во время вынужденных каникул из-за карантина, в том числе о выплатах для тех, кто потерял работу.

Павел, ты в своих колонках и в наших программах не раз говорил, что Владимир Путин не хочет ассоциироваться с этим кризисом и поэтому отдает важные заявления в связи с пандемией на откуп другим чиновникам. Что-то изменилось?

– Путин хочет ассоциироваться не с негативом, а с позитивом. Он хочет быть в сознании своих сограждан проводником порядка в мире хаоса.

Поэтому все неприятные объявления он по-прежнему оставляет премьер-министру или другим министрам, а себе забирает ударные репризы, призванные вызвать прилив народного обожания. В тот момент, когда общество уже смирилось с угрозой коронавируса, выходит президент и говорит важные позитивные вещи: например, об увеличении надбавок медработникам.

А вот если бы надо было сказать, что в России объявляют не каникулы, а карантин, усиливают меры безопасности и увеличивают штрафы, то это, без сомнения, произносил бы глава правительства Михаил Мишустин.

– То же собрание с руководителями регионов Владимир Путин закончил такими словами напутствия:

«Дорогие друзья! Все проходит, и это пройдет. Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы – со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы все преодолеем».

Что это было, Павел? Владимир Путин плохо знает историю?

– Владимир Путин – самый обычный чиновник, которому пишут выступления его спичрайтеры. В этом смысле он самый заурядный человек, ничем не отличающийся от какого-нибудь Акакия Акакиевича (главный герой повести Николая Гоголя «Шинель»), что в России, что в любой постсоветской стране. Что до самих высказываний, только ленивый не обратил внимание на то, что спичрайтер Путина взял и переписал исторический анекдот.

Это история о знаменитом российском адвокате Федоре Плевако, который в конце 19-го – начале 20-го века защищал самых разных людей в публичных прениях.

Однажды он якобы представлял старушку, укравшую чайник за 30 копеек, и заявил в суде, что, дескать, много бед и испытаний пришлось перенести России за ее более чем тысячелетнее существование: и печенеги ее терзали, и половцы, и татары, и поляки – все вытерпела и преодолела Россия, а то, что старушка украла чайник, она уж не вытерпит и погибнет безвозвратно.

Подчеркиваю: это исторический анекдот.

Возможно, спичрайтер или решил постебаться над своим патроном, или у человека в голове просто болталась эта фраза, и он выплеснул ее на бумагу, забыв о том, что цитирует расхожий анекдот. Впрочем, мы никогда не узнаем, почему это произошло на самом деле.

Что до исторического аспекта, современная Россия считает, что ведет свое начало от Киевской Руси и пытается оспорить права Киева на Владимира Великого, Ярослава Мудрого и так далее. В рамках этого описания реальности она считает, что билась с печенегами и половцами, в то время как украинское описание реальности, безусловно, говорит о Киевской Руси.

– У нас есть звонок из Крыма – говорите, пожалуйста.

«У меня два вопроса. Первый: почему ваше радио, которое является филиалом американского Радио Свобода и базируется в Киеве, постоянно говорит, что оно самое крымское в мире радио? Второй: почему господин Казарин, являясь заурядным журналистом – с точки зрения общественно-политического значения он ничто – позволяет себе с такой легкостью и с таким апломбом обсуждать действия президента России – президента великой страны? Спасибо».

– В этом мире все заурядные, и человек, который находится во главе российского государства, ничем не отличается от слушателя, который дозвонился нам в эфир.

Нашему слушателю пора бы запомнить, что на самом деле он – величина, абсолютно равная патриарху Кириллу, российскому президенту, Михаилу Мишустину, мне и кому бы то ни было еще. Если наш слушатель полагает, что он живет в монархии, где есть некий небожитель, который вне критики и подозрений, то мне его очень жаль.

Если вы считаете, что чем выше должность чиновника в иерархической вертикали, тем он более защищен от любого комментирования, то я хочу напомнить, что все ровно наоборот: чем выше какой-то чиновник забирается по вертикали, тем более он должен быть уязвим перед публичной критикой, перед публичным оцениванием, перед публичным выражением несогласия.

Если вы, уважаемый слушатель, я или любой другой обыватель не будут критиковать действия власть предержащих, то они будут все сильнее отрываться от действительности. Так что вы абсолютно правы: мы с вами рядовые люди, но именно это подчеркивает наше право критиковать любого человека, который облечен большим объемом должностных полномочий.

– А что по поводу первого вопроса слушателя?

– Отчасти журналистика должна быть сопряжена с умением называть вещи своими именами. Если называть вещи своими именами, я хочу всем напомнить: Крым – это украинская территория, которая оккупирована российским государством.

Россия – государство-оккупант, которое не имеет международно признанных границ. Люди, которые живут на полуострове, это граждане Украины плюс граждане страны-оккупанты, которые незаконно пересекли границу и приехали на территорию Украины.

Таким образом наш слушатель либо гражданин Украины, либо гражданин страны-оккупанта, который после 2014 года переехал в Крым. Поэтому просто посмотрите на себя в зеркало и вспомните, кто вы на самом деле.

Никакой другой реальности, кроме той, что я описал, нет. Россия может рассказывать все что угодно, но она просто-напросто пытается легитимизировать собственное преступление, совершенное в феврале-марте 2014 года. Пожалуй, после этого можем двигаться дальше.

– Если уж мы заговорили об украинской принадлежности Крыма: Павел, как ты оцениваешь политику президента Владимира Зеленского по отношению к деоккупации полуострова?

– К сожалению, я не думаю, что у Киева сейчас есть какая-то сформированная политика по отношению к Крыму. Даже прошлая украинская власть, которая была до 2019 года, которую я считаю более компетентной и профессиональной, не имела такой политики.

Все сводилось к нескольким вещам: мы не признаем аннексию, мы поднимаем тему Крыма на второстепенных площадках и по случаю памятных дат, мы не возобновляем подачу воды, электроэнергии, поставки продуктов питания в Крым и транспортные связи с ним. Сейчас власть целиком представляет Зеленского: премьер-министр, прокурор и парламент пришли во власть за счет его имени, и там нет самостоятельных фигур, как раньше.

Так вот, у «коллективного Зеленского» нет понимания того, что делать с полуостровом. Единственное, что он сделал – это обустроил пункты пропуска на админгранице в Херсонской области. То, что его чиновники время от времени в разных телеэфирах поднимают вопросы подачи воды в Крым, я воспринимаю как тестирование почвы, ведь любому политику важно нащупать границы дозволенного.

Так поступает и Путин с Европой: «Мне простят отравление Скрипалей? А попытку переворота на Балканах? Ага, простят, санкции не ввели. А вот за вмешательство в американские выборы начали бить по рукам, так что зайдем с другой стороны».

Возвращаясь к Зеленскому, у меня нет ощущения, что у него есть централизованная политика относительно Крыма… Зеленский – дилетант, непрофессионал, человек, который оказался за рулем государственного локомотива и не очень понимает, на какие кнопки ему жать, поэтому многие сферы просто отдает на аутсорс своим подчиненным.

– Еще один звонок от слушателя.

«Я крымчанин, живу в Киеве. Вопрос такой: как вы думаете, что будет после возвращения Крыма в лоно Украины – как надо будет ассимилировать наших граждан, плюс приехавших из России?».

– Хороший вопрос, на который трудно дать ответ. Например, человек, который в 1980 году думал, что будет, когда Литва обретет независимость, мог только догадываться о том, какими событиями будет сопровождаться этот процесс – это был развал Советского Союза.

Так вот, я исхожу из того, что при Владимире Путине во главе российского государства никакого пересмотра преступлений 2014 года не будет, то есть Россия будет упорствовать и объявлять Крым своей территорией, а не украинской.

Вполне возможно, что любые подвижки в этом направлении последуют тогда, когда Владимира Путина уже не будет во главе российского государства. И тут мы попадаем в зону неопределенности: мы не знаем, при каких обстоятельствах это произойдет – а именно они будут в значительной степени будут определять сценарий развития событий внутри самой России.

Я имею в виду ее уязвимость перед внешними факторами, зависимость от западных кредитов и так далее – вплоть до формата переговоров, где будет идти речь о возврате России к международно признанным границам образца 2013 года.

– У нас еще один звонок, на сей раз от радиослушательницы из Крыма.

«Я очень рада, что в Киеве существуют такие свободные люди, как вы. Я верю, что когда-нибудь Крым и его жители тоже станут свободными и любящими самих себя и друг друга. Здесь много людей, которые действительно боятся называть вещи своими именами – или это ложь, или народ запуганный. Но я верю в то, что мы станем свободными очень скоро».

– Спасибо. Любой качественный эфир ценен любыми мнениями, которые в нем звучат – и критическими, и в поддержку. Я лично хочу на правах гостя поблагодарить всех крымчан, которые нам дозвонились.