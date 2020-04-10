Гибридная информационная атака России на Украину

На фоне пандемии коронавируса активизируется российское информационное влияние. Кроме попыток снять с России санкции, под мощным ударом оказалась Украина.

Пандемия вируса COVID-19 в мире продолжает использоваться Россией как повод и возможность для достижения своих целей на глобальном и региональном уровне, пишет на своей странице в Facebook экс-советник заместителя главы Офиса Президента Украины (ОПУ) Кирилла Тимошенко, журналист Максим Кречетов.

На глобальном уровне идет отмывание России в контексте ее антибиологической активности, через шумные информационные кампании по оказанию помощи Италии, Сербии, США и другим странам. С другой стороны запускаются ролики и с обвинениями итальянцами Макрона и Меркель в якобы отказе Италии в помощи в период пандемии, что усиливает центробежные силы в ЕС.

«В тоже время на региональном уровне, используя экономический кризис, спровоцированный пандемией COVID-19 и беспрецедентными карантинными мерами, РФ пытается через ООН отменить санкции наложенные на страну в связи с ее агрессивной политикой против Украины. На сегодня в процесс противодействия этим планам активно вступили украинские дипломаты», – пишет журналист.

Кречетов отмечает, что учитывая информационную активность российских информационных войск за рубежом это противодействие будет только нарастать.

«Первыми ласточками недовольства наших западных партнеров политикой РФ можно рассматривать фактическое блокирование попытки легитимировать прямой диалог между Киевом и ОРДЛО, в рамках Консультативного совета при ТКГ, что вызвало достаточно истеричную реакцию в Кремле.

Однако, даже в этих условиях Кремль продолжает борьбу, пытаясь создать широкую общественную базу поддержки своих инициатив внутри Украины.

«Опираясь на работу своих явных агентов влияния в лице Медведчука и депутатов ОПЗЖ, которые ведут активную кампанию по принуждению украинского Президента и его окружения к принятию российской помощи в борьбе с COVID-19, шантажируя его ответственностью в случае пандемии в Украине», – подчеркивает Кречетов.

В тоже время у российских спецслужб есть понимание, что без поддержки украинского гражданского общества активно сотрудничающего с западными партнерами их усилия будут бесполезными.

«В этом случае им на помощь приходят информационные войска активно продуцирующие фейковую информацию и не ограниченные цивилизованными социальными нормами», – отмечает Кречетов.

В данном случае, речь идет о распространении обращения некой Всероссийской Партии «Женский диалог» в поддержку обращения Генсека ООН Гутиераша с призывом остановить на время борьбы с вирусом все боевые действия.

«Только вот почему-то, в тексте письма упоминается только российско-украинский конфликт на Донбассе, хотя в списке подписантов в основном среднеазиатские и даже испанские женские организации. Было бы понятно если бы в тексте содержались призывы остановить преследования каталонских «борцов за независимость» или конфликты в Среднеазиатских республиках», – подчеркивает Кречетов.

Однако российским информационщикам показалось этого мало и на сепаратистских ресурсах список подписантов был расширен за счет увеличения количества украинских организаций подписантов.

«В Украинском сегменте текст обращения не опубликован ни на официальных страницах организаций, ни на страницах их представителей отмеченных в письме», – отмечает Кречетов.

Пробиться в информационное пространство Украины с этим обращением кремлевские провокаторы смогли лишь взломав Facebook страницу украинского «Института системных стратегических исследований» при КНЭУ.

«Таким образом, мы можем говорить о полноценной информационной операции которая реализуется информационными войсками РФ с для достижения нескольких целей», – подчеркивает Кречетов.

Итак:

1. Демонстрация через медиа-каналы широкой общественной поддержки в Украине российских инициатив, что дает возможность Кремлю отойти на старые позиции либо критики украинского политического руководства, что оно идет «на поводу у националистов», либо показать руководству Украины, что «российские инициативы имеют серьезную поддержку» в общественной среде и можно не обращать внимания на протестующее патриотическое меньшинство.

2. Учитывая подбор организаций вполне вероятно, что данный вброс будет использован во внутренней борьбе за доступ и влияние на Офис Президента (ОП).

«Все «подписанты» автоматически становятся токсичными для ОП и следовательно их можно очернить, что особенно актуально для женских материнских организаций, игру на горе людей мы считаем неприемлемой для любой цивилизованной страны», – отмечает Кречетов.

Наиболее ярким примером результатов таких акций является срыв презентации «Национальной платформы примирения» (Сивохо), токсичность которой привела к лишению его официального статуса Советника секретаря СНБО.

По подобной схеме разваливаются и все договоренности нового главы офиса, который был вынужден отказаться от своей подписи под протоколом от 11 марта под давлением общественности буквально через считанные дни», – подчеркивает Кречетов.

Однако в этом случае можно предположить, что за влияние на офис борются несколько российских агентурных сетей или различные башни Кремля разыгрывают свою партию в «битве за Украину».

«Пытаясь маргинализировать, дискредитировать и лишить возможности сотрудничества с Офисом Президента и официальными органами власти наиболее адекватные и рабочие проукраинские общественные организации», – отмечает Кречетов.

3. Основной целью этого проекта является создание внутреннего рычага давления на Президента в преддверии серьезных дискуссий по созданию «Координационного совета».

«Активность общественности на фоне проблем с COVID-19, должно создать внутреннюю напряженность и нервозность у Президента, что бы сбить его с жестких проукраинских позиций, пошатнуть его уверенность в правильности решения по купированию проекта «Координационного совета» на тех условиях которые были подписаны в Минске 11 марта», – подчеркивает Кречетов.

Ковид-19 и российские информационные влиянияПандемия вируса Ковид-19 в мире продолжает использоваться РФ как повод и… Geplaatst door Максим Кречетов op Donderdag 9 april 2020

Исходя из этого понимания политики руководства России, украинская сторона в очередной раз подтверждает неизменность курса на продолжение санкционного режима в отношении России до момента выполнения ею всех условий Минского протокола.

«По линии МИДа до всех наших западных партнеров будет доведена информация о необходимости жесткого контроля и перепроверки любой информации предоставляемой российскими чиновниками и политическим руководством относительно ситуации в регионе и состояния украино-российских отношений в частности», – отмечает Кречетов.

«До всех представителей украинской власти доведено, что любые обращения в адрес официальных органов власти и местного самоупраления, с подобными обращениями, проверяются представителями спецслужб на достоверность и причастность к реализации информационно-психологических операций противника», – подытожил он.