«Бешеный принтер» против «антиколомойского» закона

Почему депутат Поляков, зарегистрировавший 6000 поправок, гений? Да все просто, на каждую свою поправку он затратил около 3 минут времени.

Среди плеяды украинских «гениев» парламентаризма на последней недели ярко засияла звезда бывшего «слуги народа» Антона Полякова. Он сумел подать рекордной количество поправок в обсуждаемый во втором чтении «антиколомойский» закон, пишет на своей странице в Facebook экс-нардеп, политолог Вадим Денисенко.

«Темой недели стали 16 тыс. поправок в закон о Привате, 6 тыс. из которых дал скромный депутат Поляков. Чтобы понять масштаб работы, надо заняться простой арифметикой», – пишет политолог.

Давайте посмотрим сколько всего времени было у Полякова, что бы написать 6 тыс. поправок в «антиколомойской» закон. Как можно убедится времени было совсем немного, даже с учетом его помощников.

«Итак, на все про все у Полякова было семь дней. У каждого депутата есть четыре платных помощника. Если депутат и четыре помощника по восемь часов писали правки, имеем 280 рабочих часов (7 x 5 x 8)», – отмечает Денисенко.

А теперь самое интересно! Получаем, что на написание одной поправки Поляков и его помощники затратил в среднем менее трех минут. Несомненно это навер6но мировой рекорд по написанию покраво5к к закону в истории парламентаризма.

«280 часов умножаем на 60 мин. и получаем 16 800 мин. рабочего времени. Делим 16 800 мин. на 6000 правок и имеем рекорд скорости – Поляков и его команда писали в среднем 2,8 правки в минуту. И это без проверок такой глупости, как орфографические или пунктуационные ошибки», – подчеркивает Денисенко.

Несомненно такая «работа» достойна быть увековечена в Книге рекордов Гиннеса, считает Денисенко.

«Конечно, Полякову мог кто-то помогать, но мы не слышали о такой помощи. Поэтому пока Поляков может номинироваться в Книгу рекордов Гиннесса», – отмечает Денисенко.

Чому депутат Поляков, який зареєстрував 6 тисяч поправок геній?Темою тижня стало 16 тисяч правок до закону про Приват,… Geplaatst door Vadym Denysenko op Woensdag 8 april 2020

В развитых демократических странах существуют жесткие ограничения на общее количество законов которые может разработать и продвигать в парламенте депутат. Обычно это от 3 до 5, максиму, – законопроектов, которые парламентарий может представить в точение года.

«А если серьезно, то в Германии, например, есть лимит на написание депутатом законов, потому что не может человек физически штамповать по 40-50 законов в год», – подытожил Денисенко.