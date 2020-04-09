Новый посол Украины во Франции: кто он?

Украинский дипломатический корпус ожидают новые кадровые назначения. На должность посла во Франции могут назначить миллионера Вадима Омельченко.

Появилась информация, что в скором времени будет назначен новый посол Украины во Франции. О возможной кандидатуре украинского представителя во Французской республике, рассказывает в своем Telegram-канале «Nachtigal» аналитик «Агентства международных исследований» Игорь Соловей

«Скоро у нас будет новый посол Украины во Франции. По моим данным, Киев отправил в Париж запрос на агреман для назначения послом Украины во Франции Вадима Владимировича Омельченко», – пишет эксперт.

Вадим Омельченко по образованию не дипломат, он выходец из системы МВД (работал в УБОПе). Но он давно и прочно в системе украинской и международной политики.

«Миллионер Вадим Омельченко зарабатывает на консультировании миллиардеров. Впрочем, его Gorshenin Group работает и с клиентами поскромнее, если они готовы к немалым тратам в борьбе за власть», – писало о нем «Власть денег» в 2012 году.

Добавляя, что «ставку он делает на корпоративный и финансовый секторы, рассчитывая на давние связи с Виктором Пинчуком и Сергеем Тигипко. Именно они в 1990-х рассмотрели в бывшем милиционере неординарного консультанта».

«Википедия подтверждает: 1996 – 1998 гг. – руководитель группы советников вице-премьер-министра Сергея Тигипка. 2000 – 2006 гг. – вице-президент корпорации «Интерпайп» В.Пинчука. У 2005 – 2006 гг. и 2008 – 2009 гг. – советник спикера ВРУ Александра Литвина», – отмечает соловей.

И сейчас на ежегодные приемы, посвященные дню рождения «Левого Берега» (информпроект Института Горшенина), а также ежегодные экспертные форумы Омельченко собирает цвет украинской политики и журналистики. Его информированости о подводных течениях украинской политики позавидовали бы многие.

«Что касается международной деятельности, то сам Омельченко преподавал в КИМО и Дипломатической академии при МИД Украины. А сейчас его Институт тесно работает с Фондом им.Ф.Эбберта (Германия); также проводил мероприятия в Париже (вроде семья Омельченко постоянно проживает во Франции)», – подчеркивает Соловей.

Так что все у Вадима Владимировича хорошо. Зачем ему должность посла – пока не понятно: то ли рынок политтехнологий иссяк, то ли от украинских реалий устал. Подождем «бабаха»-а на «Левый Берег» и узнаем 🙂

Для Украины же его кандидатура, учитывая качество нынешних кадров на Печерских холмах, достойный вариант.

«А нынешнего посла Олега Шамшура возвращают в Киев. Ранее, напомню, его прочили послом в США – но в Киеве назначение вдруг переграли уже в процессе (что было ах как некрасиво)», – подчеркивает Соловей.

А дальше, вроде, хотят отправить его на пенсию.

«Но вряд ли Олег Владиславович будет сидеть в Киеве без дела – по крайней мере, в КМДА у Виталия Владимировича Кличко занятие ему найдется», – подытожил Соловей.