Через сколько лет примут «антиколомойский» закон?

К чему приведет парламентский кризис-2020: к дефолту или к перевыборам? Отметим, что только закон о «Приват Банке» получил уже более 16 тысяч правок.

Каждая правка рассматривается примерно 2 мин, а при необходимости можно продлить рассмотрение до 3 минут. В связи с этим любопытно будет рассмотреть, сколько примерно времени понадобится Верховной Раде, чтобы рассмотреть все предложенные поправки, пишет на своей странице в Facebook экс-нардеп, политолог Вадим Денисенко.

«Минимально рассмотрение может занять 32 тыс. мин. или 533 часов и 20 минут. Рабочее время Рады – 7 часов в день. 533 часа делим на 7 часов и получаем 76 рабочих дней 4 часа и 32 минуты», – пишет политолог.

Денисенко отмечает, что сессионная неделя Рады – 4 дня (вторник– пятница). 76 рабочих дня делим на четыре получаем 19.04 рабочих недель.

«Рада в среднем работает 2 сессионных недели в месяц, а потому делим 19.04 на два и имеем 8 месяцев и 4 часа и 52 минуты еще на рассмотрение этого закона. В переводе на человеческий язык это полный коллапс парламента, выходом из которого являются несколько вариантов», – подчеркивает Денисенко.

Рассмотрим эти самые варианты:

1. Уход от регламента и махом голосуются все правки (вероятность минимальна).

2. Рада быстро проваливает закон и мы не будем иметь транша МВФ.

3. Парламент рассматривает закон по полной процедуре, но время от времени проходят внеочередные сессии, которые с каждым месяцем все труднее будет собирать.

4. Парламент заблокирован и мы входим в досрочные парламентские выборы.

5. Третий и четвертый вариант совмещаются.

Парламентська криза-2020. Дефолт чи перевибори?Закон про приватбанк отримав уже 13 тисяч правокКожна правка… Geplaatst door Vadym Denysenko op Maandag 6 april 2020

«Правда, во всех этих случаях мы имеем минималистичные шансы получить деньги от МВФ. Проще говоря у нас есть выбор: дефолт, дефолт плюс перевыборы или просто перевыборы и минимальный транш от МВФ», – подытожил Денисенко.