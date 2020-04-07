Ермак продвигает капитуляцию Украины

Кремлевский продюсер Ермак вот уже 10 месяцев последовательно ведет своего дисциплинированного актера Зеленского по сценарному плану, прописанному в Москве.

Ошеломительно успешная избирательная спецоперация «Зеленский» имела двух спонсоров-бенефициаров, пишет российский политолог Андрей Пионтковский на страницах «Эхо Москвы»: олигарх Игорь Коломойский, который хотел вернуть «Приват-банк» и Кремль, который хотел вернуть Украину.

«Вся предвыборная кампания Зеленского была построена на позиционировании его как кандидата Партии мира, которая борется с некоей правящей в Украине партией войны», – пишет российский политолог.

«Эта геббельсовская кремлевская ложь агрессивно внедрялась в украинское сознание почти всеми ведущими украинскими (!) телевизионными каналами, которые контролировались либо путинским гауляйтером Украины Медведчуком, либо Коломойским», – добавил он.

Отмечается, что украинцам целенаправленно внушались два мема.

Первый: все предыдущие 5 лет в Украине у власти была партия войны, а сейчас вы должны голосовать за гуманную партию мира.

Второй: то, что происходит в Украине, – это не агрессия России против Украины, а внутренний конфликт, который украинцы должны решить между собой.

«Этот дискурс – альфа и омега российской политической пропаганды, ядро ее информационной войны против Украины, войны, в которой на сторону врага перешли захваченные им украинские СМИ. Жертве агрессии навязывался комплекс вины за оказываемое агрессору сопротивление, за то, что ВСУ не отходят с линии разделения сторон и не открывают ихтамнетам путь вглубь Украины», – отмечает Пионтковский.

Допускаю, что Зеленский был действительно так наивен, что искренне верил, что для достижения мира надо просто прекратить стрелять, а кровавый Порошенко почему-то этого не делает. 73% избирателей именно в это и поверили.

«Приведя к власти «партию мира», Кремль стремится теперь форсированно реализовать свой план уничтожения украинского государства через «восстановление его территориальной целостности». Орде не нужно ОРДЛО. Ей нужна вся Украина, снова ставшая Малороссией», – подчеркивает Пионтковский.

При живом Путине, при его неограниченном ресурсе вооруженных до зубов вежливых зеленых человечков и социальных отбросов, мобилизованных со всех автопомоек глубинной России, «возвращение» Донбасса – контрольный выстрел в голову Украины.

«Прекращение огня так и не достигнуто, и десятки перемирий были сорваны Москвой именно потому, что постоянная гибель людей на разделительной линии необходима российским властям как средство психологического давления на Украину с целью заставить ее «воссоединиться» с ОРДЛО. Стандартная практика террористов: пока вы не примете наши условия, мы будем вас убивать и пытать в подвалах захваченных нами ваших заложников», – отмечает Пионтковский.

ОРДЛО – это чумной барак Русского мира, военно-террористический плацдарм, установленный на территории Украины после провала имперской авантюры Новороссии.

«Единственная средство защиты украинской государственности от этой угрозы – изоляция, гигиенический карантин. Демилитаризованная зона с международными миротворцами», – подчеркивает Пионтковский.

Но кремлевский продюсер Ермак вот уже 10 месяцев последовательно ведет своего дисциплинированного актера по сценарному плану, прописанному в Москве. (Попутно он вместе со своим восставшим из Ада братом еще приторговывает государственными должностями).

«11 марта Ермак сделал еще один очень важный шаг по ползучему присоединению Украины к ОРДЛО. На оперативной встрече со своим новым куратором (Козаком) в Минске он договорился об учреждении своего рода Верхней Палаты будущей Малороссийской Федерации. 10 «сенаторов» от Украины назначат Ермак с Зеленским, а 10 от ОРДЛО – российские оккупационные власти», – отмечает Пионтковский.

Коронавирус помешал намеченному на конец марта окончательному подписанию Украиной предательского документа. Эта заминка привела в бешенство некоего «Родиона», постоянного клоуна в вечерних шоу «итальянского мудозвона».

Обрушившись с руганью на жалких украинских экспертов по вызову, он выдал главную «военную тайну» Кремля: «Не подпишете протокол о Консультативном Совете, не получите шанса на прекращение военных действий».

«Родион» – не просто рядовой доведенный до отчаяния донецкий шахтер/комбайнер. Его превосходительство Родион – крупный дипломат, чрезвычайный и полномочный посол ОРДЛО на минских переговорах. Это Москва срамными устами Родиона впервые так откровенно и цинично подтверждает: «Не присоединитесь к ОРДЛО – будем продолжать вас убивать», – подчеркивает Пионтковский.

«Умри Родион, лучше не скажешь», – подытожил он.