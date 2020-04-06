Российская операция по захвату Европы

Российские «спасательные» контингенты продолжают штурмовать Европу. Первые самолеты приземлились в Сербии с грузом и контингентом, для «борьбы» с COVID-19.

Эпидемия коронавируса поистине раскрывает самые омерзительные стороны тех, кто и так, казалось бы, давно уже подтвердил свою негативную репутацию словом и делом. Разумеется, речь идет о Российской Федерации, пишет на страницах издания «Одесский Курьер» военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

«Итак, первые военно-транспортные самолеты Ил-76МД ВКС РФ прибыли на сербский аэродром Батайница с грузом гуманитарной помощи, предназначенной Сербии для борьбы с коронавирусом. Всего РФ планирует перебросить в Сербию не менее 11 самолетов с гуманитарной помощью, оборудованием и специалистами», – пишет военно-политический обозреватель.

Итак, после отправки сомнительного «спасительного» конвоя в Италию, продажи аппаратов ИВЛ (которых катастрофически не хватает в регионах РФ) в США, отправки медицинской помощи в Венесуэлу, Россия вызвалась помочь в борьбе с коронавирусом Сербии.

Так, президент Сербии Александр Вучич отметил, что в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным, российский лидер предложил оказать гуманитарную помощь сербам, на что получил согласие.

«Честно говоря, я бы удивился, если бы такая политическая марионетка Кремля как Александр Вучич, особенно после его жесткого прессинга в 2019-м году пророссийским лобби, отказался бы от помощи РФ. Но в данном случае даже речь не о том, что очередная политическая шестерка подыгрывает России, выстраивающей эфемерный образ спасительницы, на фоне трагедии мирового масштаба. Речь идет о том, что было бы ничего еще, если бы Кремль напускал этот морок при стабильной ситуации внутри России, но это ведь не так!», – отмечает Коваленко.

«Таким образом, не прошло и суток, с момента как сербский президент Александр Вучич в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным согласился принять российскую помощь, как таковая уже стала прибывать, словно загруженные самолеты стояли на взлетно-посадочных полосах в ожидании разрешения на взлет», – добавил он.

Фактически, в Сербии сейчас реализуется такой же самый сценарий, под патронатом Министерства обороны РФ, а отнюдь не Министерства здравоохранения, какой имел место быть в Италии.

«Но, каковы цели российской военщины в Сербии, в рамках данного проекта, помимо очередного акцента на своем пропагандистском статусе спасителей мира?», – уточняет Коваленко.

Конечно, второй месяц скрываемые реальные масштабы эпидемии в регионах РФ дали возможность, минимизировать всплеск паники, но чем дальше заходит пропагандистская ложь, тем ситуация еще больше усугубляется.

«Прежде всего, пару слов о самом российском контингенте, который отправляется в Сербию. А это, ни много ни мало, а 87 военных специалистов, 16 единиц военной техники и сопутствующее оборудование. То есть, прошу обратить, ваше внимание, что контингент по своему численному составу в Сербию, где диагностировано чуть более тысячи инфицированных коронавирусом, фактически аналогичен Итальянскому, где было диагностировано более 100 тыс инфицированных», – отмечает Коваленко.

На фоне того как ежедневные официальные данные по выявлению сотен новых носителей COVID-19 подвергаются критике и звучат цифры исчисляемые в тысячах, российские медработники жалуются на отсутствие элементарных средств защиты.

«Не говоря уже про аппараты ИВЛ, а сами россияне начинают сбор средств на закупку именно того оборудования, что было продано за океан, Москва договаривается о помощи Каракасу, Бергамо, Нью-Йорку… а теперь уже и Белграду», – подчеркивает Коваленко.

Причем, мало кто обратил на это внимание, но российский контингент направился в Сербию, после того как Северная Македония вступила в НАТО, а в Черногории, по сути, российское влияние через религиозные структуры, в частности, Сербскую православную церковь, потерпело сокрушительное поражение и сейчас эта страна движется по тропе получения автокефалии Черногорской церкви.

«И это очень важно для понимания истинных целей российских «спасительных» контингентов, как новой формы гибридной войны. Ведь в Италию россияне отправляли своих военных не столько для борьбы с коронавирусом, сколько для решения огромного спектра короткосрочных и долгосрочных задач», – отмечает Коваленко.

В частности: пропаганда добродетельного образа РФ с последующей попыткой смягчения либо отмены санкций, проведение разведывательной операции, вербовка и рекогносцировка, дискредитация ЕС и создание предпосылок для проведения компании по выходу Италии из состава ЕС.

На Балканах российский контингент может решать более масштабные задачи, которые как раз и воплотятся в виде дальнейшей дестабилизации в Черногории на религиозном уровне. Причем вмешательство российской разведки в 2019 году во внутренние дела этой страны, неоднократно подчеркивалось и фиксировалось.

«Теперь же российские военные специалисты будут иметь возможность совершенно официально действовать в рамках разработанных ИПСО с непосредственного стратегического плацдарма в южном подбрюшье Европы», – подчеркивает Коваленко.

Между тем, гуманитарная помощь от России недолго смогла держать марку «гуманитарной» и международное сообщество уже бьет тревогу относительно «спасительных» колонн ВС РФ в самом сердце Европы.

«И одним из первых, кто забил тревогу, было итальянское издание La Stampa, отметившая, что 80% российского груза в их «спасительном» контингенте – неликвидные для борьбы с коронавирусом. И именно материал этого издания невероятно перевозбудил российских военных, которые не постеснялись на официальной площадке Минобороны РФ в Facebook угрожать изданию. Но было уже поздно…», – отмечает Коваленко

За эти дни, британский The Telegraph рассказала своим читателям о том, что Россия отправила в Италию «помощь» в борьбе против COVID-19 ради прикрытия операции ГРУ, немецкий Bild напомнил, что РФ провела PR-операцию в Италии благодаря ультраправому депутату, а президент Франции Эмманюэль Макрон открыто назвал российскую помощь Италии бесполезной.

«В информационном плане Европа очнулась и вряд ли еще российские Ил-76 приземлятся в какой-нибудь другой стране из состава ЕС, но Европа это не только ЕС и это следует понимать», – подчеркивает Коваленко.

Российский контингент на Балканах, представляет собой не меньшую угрозу для стабильности не только региона, а и всего сообщества в целом, нежели аналогичный в Италии. И на это следует обратить особо пристальное внимание. Причем не только Черногории и Северной Македонии.

«Вот такой сюрреализм. Геополитические баллы, ширма и пропаганда, это, конечно же, на порядок важней ситуации на Дальнем Востоке и в Сибири. Ну и главное – не забыть провести парад 9 мая. Омерзительный сюрреализм, помощи Москвы Каракасу, Бергамо, Нью-Йорку и Белграду, но кто поможет россиянам? По всей видимости, сценарий классический: лучший помощник россиянина в кризис – 5,45-мм», – подытожил Коваленко.