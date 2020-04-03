Выявились связи семьи главы ОП Ермака с «Хезболлой»

У Дениса Ермака, брата главы Офиса Президента Андрея Ермака, дружеские отношения с Хасаном Насраллой – бывшим секретарем ливанской военизированной организации «Хезболла», сообщается редакция Telegram-канала «д’Ермак», где также опубликована часть разговора с участием Ермака.

Сообщается, что Насралла и Денис Ермак подружились, когда Ермак вызвался «сделать ему оздоровительный массаж в комнате, наполненной деньгами».

«В 1997 году его сын участвовал в атаке на пограничников Израиля, в результате чего был убит. На это у Ермака говорят: «израильтовцы проклятые», – отмечается в сообщении.

Далее приводится сам разговор Дениса Ермака с сособеседником:

Денис Ермак: «Заходим, закрывают комнату. А комната с «бабками» полная. И чувак такой сидит. Проводит переговоры. Он такой говорит: «Голова болит». А я по точкам умею работать. Говорю: «Давай». Нажал на пару точек. Он говорит: «А что это было?». Бизнемен говорят. Да, это начальник снабжения «Хезболлы».

Голос собеседника: Такой дяденька позитивный. У него ж сына одного убили, а второго меняли. Израильтовцы проклятые.

Голос собеседника: Мы еще жили возле американского посольства бывшего. Музей как-то там названо.

Денис Ермак: …шпионажа…

Голос собеседника: Музей шпионажа. Там мы туда так и не попали.

Денис Ермак: «Ну, сейчас, видишь, там изменения. Думаю в ближайшие годы будет смена власти.

Голос собеседника: Та дай Бог.

Голос собеседника: Смена власти в чью сторону?

Денис Ермак: «Аякола уйдет. Пакуются родственники. По нашей работе у нас как-бы тоже куча информации. Россияне заморозили нефтегазовые… Правда анонсировали китайцы, что они возвращаются. 219 млрд инвестмент в «Нафтогаз» собираются».

А еще Денис Ермак рассказал об Ираке.

«Денис вспомнил друга своего отца Бориса Михайловича Ермака, который работал военным советником по линии ГРУ в Афганистане», – отмечается на Telegram-канале «д’Ермак».

Денис Ермак: «Ну в Ираке дороги тоже были офигенные до определенных событий. Саддам, кстати, поддерживал очень прилично. Это ж Петя батин (друг отца Ермака) работал еще в Ираке. Работал с Саддамом».

Денис Ермак рассказал и некоторые подробности про семью Саддама.

Денис Ермак: «Говорит, что две слабости было – он любил тачки. Сыновья очень любили тачки. Поэтому налога не было на спортивные автомобили и дороги делали. А второй страстью была древность. Поэтому, когда зашли в Багдад, начали грабить музеи багдадские. А там было колоссальное количество разных артефактов, археологических ценностей».

Как известно, «Хезболла́» – это военизированная ливанская шиитская организация и политическая экстремистская партия, которая выступает за создание в Ливане исламского государства по образцу Ирана. В основе идеологии лежат идеи лидера исламской революции в Иране аятоллы Хомейни.

«Хезболла́» признана террористической организацией в Канаде, США, Израиле и Египте, а так же Лигой арабских государств, в странах Персидского залива, и частично в ЕС, Австралии и Великобритании.

Хезболла пользуется финансовой и военной поддержкой со стороны Ирана, России и Сирии.

При этом Россия – это единственная, кроме Ирана, страна, которая поддерживает обширные контакты с «Хезболлой» и не считает ее экстремистской и террористической организацией.

Ранее, народный депутат от «Слуги народа» Гео Лерос опубликовал видео записи на которых человек, напоминающий брата главы Офиса Президента Андрея Ермака, – Денис Ермак встречается с кандидатами на государственные должности, при этом обсуждается стоимость организации таких встреч.

На Гео Лероса были заведены уголовные дела в СБУ и ГБР.