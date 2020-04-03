Лукашенко предсказывает новый мировой порядок

Наконец глава Беларуси Александр Лукашенко сказал то, о чем большинство политиков и экспертов не то, что не говорят, а боятся даже подумать, пишет на своей странице в Facebook экс-нардеп, политолог Вадим Денисенко.

«Почему я стал уважать Лукашенко?!», – пишет политолог

«Вот цитата на языке оригинала: «Сильные мира сего без войны хотят разделить мир. Нас толкнули к тому, что мы должны остановиться, сидеть и проесть те скудные валютные запасы, которые у нас есть». «И тогда, напечатав 10% мирового ВВП, к нам придут те, кто на ногах, и скажут: нате вам понемножку, но вы будете делать то, что мы скажем. Вот так может быть переделен мир», – отмечает Денисенко.

Дело не в очередной конспирологической теории, которые можно смело отбрасывать. Критичным является всеобщий страх пандемии, который напрочь лишает людей способности к логическому мышлению.

«Я не верю в теорию заговоров (отдельно на днях напишу, почему люди верят в это). Нынешняя ситуация – это ряд случайностей (люди не хотят в них верить), большое засилье Facebook с его фейками и распространением страхов через ЛОМов и резкое ослабление власти и элит в большинстве стран мира. И как результат – паника. А паника, как известно, главный враг логики», – подчеркивает Денисенко.

Чому я став поважати ЛукашенкаНарешті Олександр Лукашенко сказав те, про що більшість політиків і експертів не те, що… Geplaatst door Vadym Denysenko op Vrijdag 3 april 2020

Далее политолог обращает внимание на, как вся эта ситуация может быть использована по окончанию пандемией. Именно на этот ммомент, по его мнению и обратил внимание Лукашенко.

«Но сейчас не суть важно, как это все сработало: куда важнее, как это будет работать потом. И Александр Григорьевич абсолютно прав: важно, какими мы будем после карантина. Лукашенко, как никто, это хорошо понимает. И он точно будет готов к новым слияниям и поглощениям», – подытожил Денисенко.