Зеленскому необходимо еще вчера убить в себе популиста

В условиях кризисов, стихийных бедствий и эпидемий популизм не позволит выжить в стране. Зеленскому жизненно необходимо это понять и забыть о популизме.

Количество инфицированных новым короновирусом в стране начинает расти. Это, конечно же, было неизбежным, пишет на страницах «Espreso.TV» журналист и публицист Виталий Портников.

«Мы уже видим, как развивается эпидемия в других европейских странах, и Украина здесь не будет исключением. Важно только, чтобы власть не реагировала на опасность судорожно», – пишет публицист

«И еще важно, чтобы она не скрывала от граждан правду», – добавляет о6н.

Только правда позволит гражданам с пониманием отнестись к новым запретам, которые будут вводиться правительством и региональными властями. Только правда позволит смириться с неизбежными экономическими потерями для страны и семейного бюджета. И только правда позволит победить эпидемию.

«Еще недавно мы говорили о триумфе политиков-популистов во всем мире. Украина здесь – не исключение, результаты президентских и парламентских выборов 2019 года стали ярким примером популизма даже на фоне других стран континента. Но популисты могут управлять только в условиях хотя бы относительного благополучия», – отмечает Портников.

Во время кризиса популизм не работает. В ситуации катастрофы – а эпидемия это ситуация катастрофы – он может оказаться критическим испытанием для страны, привести к гибели десятков тысяч людей, краху экономики, развалу государства. И это – не пафосные слова. Это – реальный прогноз того, с чем мы можем столкнуться в ближайшие месяцы.

«Владимиру Зеленскому – если он хочет политически выжить сам и не похоронить страну и соотечественников – необходимо убить в себе популиста. Не убить в себе популиста завтра. И не убить в себе популиста сегодня. А убить в себе популиста уже вчера», – подчеркивает Портников.

Зеленскому следует понять, что жизненный опыт телевизионного комика – это совсем не тот багаж, который позволит успешно управлять страной в период «идеального шторма». Ему следует осознать, что люди, которые верили, что руководство страной – это очередной эпизод из «Слуги народа», из избирателей превращаются в разоренных кризисом, пациентов инфекционных больниц и клиентов похоронных контор. К моему большому сожалению.

«И этих людей не нужно больше обманывать. Нужно спасти их жизни, нужно спасти их семьи. И себя не нужно больше обманывать – руководство страной это не удачное исполнение роли, а ответственность за жизни людей, способность не допустить больших жертв и потрясений», – отмечает Портников.

Способность обеспечить профессиональное, компетентное и прозрачное управление страной.

Именно поэтому нужно перестать обманывать людей в политике и не начинать обманывать их в том, что связано с эпидемией. Перестать не завтра и даже не сегодня.

«Нужно было переставать уже вчера», – подытожил Портников..