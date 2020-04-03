Глава Минздрава Степанов готов к освоению бюджета

Новый министр здравоохранение Степанов и его супруга заранее подготовились получению доходов от занимаемой им должности на поставках медицинских товаров.

Назначенный 30 марта новый министр здравоохранения Максим Степанов связан с компанией-импортером лекарственных препаратов. Кроме того жена Степанова заранее подготовилась к освоению бюджетных средств на поставках медицинских товаров, пишет на своей странице в Facebook блогер и журналист Зоя Казанжи.

«Боже, какая прелесть! Люблю такое», – пишет блогер.

«Новоиспеченный со второго раза министр здравоохранения Степанов обратился к украинцам. Сказал, в частности, следующее: «Я пришел в Министерство, где мы пока все реализуем в ручном режиме, управляя всеми процессами в реальном времени, налаживая и восстанавливая связи между различными направлениями и медицинскими учреждениями», – отмечает она.

Отметим, что Максим Степанов связан с компанией «Линк-Медитал», которая, в свою очередь, является официальным дистрибьютором немецкой фармацевтической компании «Fresenius». «Линк-Медитал», основанная в 2010 году, ежегодно выигрывает тендеры на поставку различного медоборудования и материалов, в том числе и для гемодиализа, в разные больницы Украины. Только в минувшем году компания подписала договоры с украинскими больницами на более чем 1,3 млрд грн.

В 2018 году в Одессе вот какая ситуация была с компанией «Линк-Медитал». Сессия Одесского облсовета рассматривала решение о предоставлении льготы «Линк-Медитал» на аренду помещений Одесского областного центра нефрологии и диализа, площадью в 932,7 кв. м. Существенной льготы, ведь арендная плата составила 1 грн. Депутатская комиссия заартачилась, ведь коммерческая структура, лечащая за деньги – какие льготы? Тогда депутатам пояснили, что коммерческая компания будет предоставлять пациентам услуги по гемодиализу бесплатно.

Глава Одесской ОГА Максим Степанов и глава Одесского облсовета Анатолий Урбанский (ныне – нардеп, член депутатской группы «За майбутнє») 26 июля 2017 года подписали меморандум с компанией Fresenius Medical (чьи материалы для гемодиализа поставляет «Линк-Медитал») о бесплатной передаче оборудования Одесскому областному центру нефрологии и диализа. Ориентировочная стоимость этого оборудования – 45 млн грн.

Степанов «хоть и закончил в 1998 году Донецкий государственный медицинский университет им. Горького по специальности «акушер-гинеколог», медиком не работал ни единого дня».

Медиком и нефрологом работает его супруга Наталья. По информации Зои, супруга нового министра является конечным бенефициаром 7 фирм. Помимо медуниверситета Степанов в 2004 году окончил Киевский национальный экономический университет по специальности «Международная экономика».

«Вот я вам сейчас расскажу о «налаживание связей», – подчеркивает Казанжи.

«Одесский сайт Думская net сообщил следующее: Жена Степанова – Наталья Степанова, в тот день, когда он сам был назначен министром, зарегистрировала в Южном медицинскую компанию «Бестздрав». Документы, конечно, подавались ранее. Видимо, супруги Степановых не сомневалось в результатах голосования Верховной Рады», – отмечает она.

Далее, по словам Казанжи все становится еще более интересным. Примечательным является и директор новой фирмы.

«30 марта она единолично создала в поселке Авангард Овидиопольского района (здесь еще знаменитый оптовый рынок 7 километр) ООО «Бестздрав» с уставным капиталом в 1,5 миллиона гривен. Директор фирмы – Олег Закорчемний, зять бывшего и уже покойного первого министра здравоохранения и основателя «Клиники Спиженко» – Юрия Спиженко», – подчеркивает Казанжи.

А теперь давайте посмотрим для чего заранее создавалась эта фирма. Обеспечение «семейного подряда» для «эффективного» использования государственных средств.

«Угадайте, чем будет заниматься компания? Тадам! Поставками необходимых медицинских товаров и период эпидемии коронавируса», – отмечает Казанжи.

«Красиво, правда? Конфликт интересов? Нет, не слышали? Неприлична? Нет, не слышали. Не этично? Нет, не слышали», – подчеркивает она.

Однако закупаемое оборудование без расходных материалов – металлолом. А стоимость расходников значительно превышает стоимость оборудования. Если брать в ценах 2018 года – это около 30 млн грн. И именно на расходных материалах зарабатывает «Линк-Медитал» и несомненно будет зарабатывать «Бестздрав».

Например, расходные материалы для проведения процедур гемодиализа предусмотрены областной целевой программой «Доступна медицина на 2018-2020 роки», финансируемой из госбюджета. И получателем этих денег является частная компания «Линк-Медитал».

«Я же говорила, что государственные финансы в «надежных» руках. Хорошо, что сейчас в государстве упрощенные процедуры закупок и право выбора поставщиков тоже гораздо легче. Почему бы не воспользоваться талантливым медицинским бизнесюки?», – отмечает Казанжи.

Но возвращаясь к супруге Степанова, стоит посмотреть на список фирм к учреждению которых она имееет прямое отношение. Все эти фирмы так или иначе были связанны в своей деятельности с выполнением тендеров Одесской ОГА, в период когда сам Степано был его главой.

«Натали Степановой также принадлежит 50 процентов доли в компании «Фаер Пиксель», 67 процентов компании «Гарномедика». Директором «Гарномедикы» является Анастасия Баканова, которая работала руководительницей патронатной службы аппарата ОГА в то время, когда главой Одесской ОГА был Степанов», – подчеркивает Казанжи.

Боже, яка прєлєсть! Люблю таке :)Новоспечений з другого разу міністр охорони здоров’я Степанов звернувся до українців…. Geplaatst door Zoya Kazanzhy op Donderdag 2 april 2020

А все остальное – типа кум Игоря Палицы, дружеские отношения с олигархом Коломойским – это, право, такие мелочи. Как и то, что Максиму принадлежит трое люксовых часов Rolex, Breguet и Piaget, его жене – два Breguet, Rolex и Girard-Perregaux, пять драгоценных ювелирных изделий с бриллиантами фирм Mauboussin, Cartier та Van Cleef & Arpels, две меховые шубы Marco&Vanoll та Loro Piana. Семье принадлежат три автомобиля Range Rover 2014 года выпуска и два Lexus: GX460 (2013 года) та LX 450 (2016 года). С декларацией можно ознакомиться здесь.

Главное, что медицинские финансы теперь точно в надежных руках.

«Потому что врач-экономист, вот почему», – отмечает Казанжи.

«Эй, кто там флешмобив по поводу того, какой прекрасный руководитель пришел в Министерство здравоохранения – ешьте, а не обляпайтесь сейчас», – подытожила она.