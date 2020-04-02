Дилетантам тут не место, политика – удел профессионалов

Президентство Зеленского характеризуется постоянно возникающими политическими скандалами. Не обошлось без них и при принятии Радой последних важных законов.

История с сообщениями, которыми запугивали депутатов от партии «Слуга народа» накануне голосования за «банковский» закон – еще одна иллюстрация того, что даже представители политической и предпринимательской элиты страны не понимают, насколько изменилась ситуация после выборов 2019 года, пишет на страницах «Espreso.TV» журналист и публицист Виталий Портников.

«Это депутатов парламента предыдущих созывов можно было запугивать рассказами о том, что Зеленский уйдет, а Коломойский останется и не простит. Эти люди связывали свою будущую жизнь с большой политикой или с большим бизнесом. Для них важно было не наживать себе влиятельных врагов», – пишет публицист.

Вот почему, – поясняет Портников, – депутаты Партии Регионов голосовали за «законы диктатуры» и до последнего момента прислушивались к рекомендациям олигархов. Для них эти олигархи были живыми людьми, партнерами по бизнесу. Они готовы были исходить из понимания того, что Майдан окончится, а Фирташ или Коломойский останутся.

«Депутаты от партии «Слуга народа» в большинстве своем – случайные люди. От слова вообще. Конечно, и среди них есть те, кто всерьез заинтересован в политике и приумножении бизнеса. Такие люди будут считаться с интересами Зеленского, Коломойского или кого-то еще, кто поможет им получить хорошую должность и разбогатеть. Их можно запугивать. Но таких людей – мизер», – отмечает Портников.

Для большинства депутатов из партии «Слуга народа» Зеленский – это Голобородько, а Коломойский – абстрактная величина. Никто из них просто не поверит, что Коломойский будет гоняться за ними всю оставшуюся жизнь – даже если это окажется правдой. Никто особо не огорчится, если потеряет мандат из-за Зеленского, потому практически ничего не сделал для получения этого мандата, просто записался в какой-то непонятный список по приколу.

«Для Зеленского или Коломойского превращение из президента или миллиардера в свадебного фотографа – катастрофа. А свадебный фотограф еще год назад был просто свадебным фотографом и не думал о политике. И фотографировать он за год не разучился. Скажите «сыр», Игорь Валерьевич! Скажите «сыр»!», – подчеркивает Портников.

Это означает достаточно простую вещь: мы находимся на этапе переформатирования политической элиты как таковой. Ничего нового в этом нет. Путин, который был в 2000 году такой же политической случайностью, как и Зеленский, достаточно быстро понял, что не сможет управлять страной с помощью фракции проходимцев из созданной Борисом Березовским (чуть не написал Игорем Коломойским) партии «Единство».

«Путин вначале потянулся было к коммунистам, но эти союзники были слишком архаичны и угрожали самому существованию режима – примерно также, как недавние союзники Зеленского из ОПЗЖ угрожают самому существованию Украины. Так что пришлось пойти на союз с оппозицией и умеренной оппозицией – фракцией «Отечество – Вся Россия» и Союзом правых сил», – отмечает Портников.

Представители этих политических сил правят Россией по сей день в союзе с ближайшими соратниками Путина. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин – бывший лидер фракции «Отечество – Вся Россия».

«Заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко – бывший лидер Союза правых сил. А министр обороны Сергей Шойгу был первым номером в списке «Единства» на выборах 2000 года. К моему большому сожалению, даже авторитарный режим могут построить только профессионалы. А уж демократию-то – и подавно. На ее корабле дилетантам места нет», – подчеркивает Портников.

«Что это означает в переводе на украинский? Да ничего особенного. Президенту нужно дать возможность спасти страну и себя самого профессионалам из «Европейской солидарности» и Народного фронта, использовать возможности неангажированных олигархами управленцев из «Батькивщины» и энтузиастов из «Голоса», – добавил он.

А большинству из фракции «Слуга народа» дать возможность сыграть единственно возможную роль – роль конструктивной массовки. Ну и пусть еще не дают возможность ОПЗЖ блокировать трибуну.

«Никакого другого рецепта оздоровления страны просто нет. Игра в рейтинги заканчивается. Избиратель, который верит в чудо, должен получить самую главную возможность – оказаться на больничной койке в случае тяжелого заболевания и не оказаться в гробу. Ну и выжить после карантина», – подытожил Портников.