Портников: Война компромата вокруг Зеленского

На внеочередном заседании украинского парламента был утвержден уже третий министр здравоохранения за время эпидемии короновируса.

Зоряну Скалецкую, ставшую министром после избрания нового президента Украины, отправили в отставку, когда она находилась в карантине вместе с эвакуированными из Китая украинцами. Ее преемник, известный хирург Илья Емец, уже возглавлявший ведомство во времена Виктора Януковича, успел запомниться прогнозом, что от эпидемии умрут все пенсионеры, пишет на страницах «Деталей» журналист и публицист Виталий Портников.

«Наконец, для того, чтобы добиться назначения нового министра здравоохранения Максима Степанова, в парламент приезжал сам президент Зеленский. Депутаты провалили голосование по кандидатурам новых министров здравоохранения и финансов, и получить большинство удалось только после президентского выступления. Но при этом, если бы не поддержка оппозиционных фракций – голосование опять было бы провалено. У президента больше нет большинства», – пишет публицист.

Чехарда вокруг министерства здравоохранения отражает общую неразбериху в украинской власти. Еще несколько недель назад депутаты от фракции «Слуга народа» дружно голосовали за любые президентские кадровые и законодательные предложения, не отвлекаясь на подробности. А сейчас Зеленскому не удается добиться послушания даже на встречах с недавно покорной депутатской «массовкой».

«Причина – конфликт между президентом и его давним покровителем, могущественным олигархом Игорем Коломойским, содействовавшим победе Зеленского на президентских выборах. Конфликт этот во многом вынужденный для Зеленского», – отмечает Портников.

В нынешней экономической ситуации Украина просто не может обойтись без помощи МВФ. А одно из главных условий этой помощи – принятие закона, который сделает невозможным возвращение национализированных банков их бывшим владельцам.

Проще говоря – невозможность возвращения Коломойскому «Приват-банка». Невозможность того, из-за чего Коломойский ополчился на бывшего украинского президента Петра Порошенко, придумал Зеленского и в союзе с другими олигархами обеспечил избрание телевизионного комика главой государства!

«На внеочередном заседании парламента за этот закон проголосовали в первом чтении – опять-таки при поддержке оппозиционеров из партий Петра Порошенко и музыканта Святослава Вакарчука. А это означает, что борьба Коломойского и его приверженцев с Зеленским лишь начинается», – подчеркивает Портников.

И это борьба не ограничится только парламентом. Еще одной мишенью для атаки стал глава президентского офиса Андрей Ермак, которому несколько месяцев назад удалось выиграть аппаратное противостояние со своим предшественником, бывшим адвокатом Коломойского Андреем Богданом.

«Именно после этого многие близкие к олигарху чиновники потеряли свои посты. Но как только Ермак смог говорить о полном разгроме конкурентов, тут же, как это обычно бывает в Украине, были обнародованы видеозаписи, на которых брат главы президентского офиса вовсю «торгует» прибыльными должностями, и, среди прочего, рассказывает о знакомстве во время пребывания в Иране с неким начальником снабжения «Хизбаллы», «позитивным дядечкой», по его словам», – отмечает Портников.

Такая неразборчивость в связях может сослужить плохую службу семье Ермаков. Пока один из братьев хвастается знакомством с главой «Хизбаллы», другой говорит о взаимопонимании с заместителем главы администрации президента России Дмитрием Козаком, успешно навязывающем украинской стороне путинские схемы «урегулирования» на Донбассе.

«А это означает, что за главу офиса некому будет вступиться: бывшие соратники будут обвинять его в коррупции, а оппоненты – в соглашательстве с Кремлем», – подчеркивает Портников.

Правда, пока что за своего главу офиса заступается сам президент. Генеральная прокуратура завела уже четыре уголовных дела на депутата от партии «Слуга народа» Гео Лероса, первым обнародовавшего компромат на брата Ермака. Но такие действия могут только усилить хаос и привести к борьбе всех против всех в коридорах украинской власти.

«Лучшее, чем можно заняться во время эпидемии!», – подытожил Портников.