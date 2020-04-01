Уманский требовал отставки Нефьодова и Верланова

Экс-глава Минфина Уманский инициировал отставки Нефьодова и Верланова. Временными в.о. глав Таможенной и Налоговой служб могли были стать Роберт Зелди и Михаил Титарчук.

Бывший министр финансов Игорь Уманский инициировал отставки главы налоговой Сергея Верланова и главы таможни Максима Нефьодова. Соответсвующее представление он направил на главу Кабмина Украины Дениса Шмыгаля, сообщает издание «Левый Берег».

Издание ранее уже сообщало об этом эпизоде, а теперь в его распоряжении есть соответствующие документы.

Так, в письме Уманского от 28 марта, за его личной подписью, главе правительства предлагается возложить временное выполнение обязанностей Верланова на его зама Михаила Титарчука, а обязанностей Нефьодова – на его зама Роберта Зелди.

Опубликованные документы. Опубликованные документы. Опубликованные документы. Опубликованные документы. Опубликованные документы. Пред 1 из 5 След

Обращает на себя внимание, что данное письмо Минфина – повторное обращение. По имеющимся данным, оно зашло из ведомства напрямую в аппарат премьера и на Кабмин не выносилось.

«Я слышал, что Уманский дважды подавал меня на увольнение. Не знаю официально причин, он со мной не говорил на эту тему», – подтвердил Максим Нефьодов в комментарии «Левому Берегу».

В свою очередь, Сергей Верланов отметил: «Я узнал об этом документе уже после подачи, но о причинах его появления не знаю до сих пор. У меня не было никаких конфликтов с Игорем Ивановичем и наше взаимодействие было всегда конструктивным. Мне лично он его не комментировал и о мотивах данного документа лучше уточнить у него».

«Что касается Сергея Михайловича Марченко, я знаю его как профессионала и я с радостью буду эффективно работать в его команде», – добавил Сергей Верланов.

«Левый Берег» связался также с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем с просьбой уточнить: будут ли эти представления иметь последствия ввиду того, что глава Минфина сменился.

«На данный момент оба руководителя работают», – подчеркнул глава правительства.

Ранее «Левый Берег» со ссылкой на ряд источников в центральной власти сообщал, что ослабление позиций главы Минфина Уманского может закончиться его отставкой. Одной из причин называли требование Уманского отставки глав Налоговой и Таможенной служб – Сергея Верланова и Максима Нефьодова соответственно.

30 марта Рада уволила министра финансов Игоря Уманского.