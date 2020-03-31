Лерос: Обезумевший барыгозавр хочет меня посадить

Депутат-разоблачитель Лерос обвиняет власть в использовании правоохранительных органов для расправы с ним и прикрытия коррупции.

Как известно, на депутата Верховной Рады Гео Лероса завели два уголовных дела. Одно касается публикации им видео с братом главы Офиса президента Андрея Ермака, а второе – мурала на станции метро «Осокорки». Эти обстоятельства Лерос прокомментировал на своей странице в Faceboook.

«Год назад Зеленский выиграл первый тур президентских выборов. Сегодня глава офиса Президента штампует на меня по делу в день!», – пишет нардеп.

По данным масс-медиа, после скандала вокруг видеозаписей с Денисом Ермаком в Единый реестр досудебных расследований было внесено дело по четырем статьям Уголовного кодекса Украины

«Стоило Ермаку в воскресенье публично обратится ко мне с угрозами, спустив на меня СБУ с ДБР, как в понедельник утром было на меня зарегистрировано дело по 4 статьям, хорошо спелись», – отмечает Лерос.

Нардепу инкриминируют следующие статьи Уголовного кодекса:

▪ ч. 2 ст. 190 – мошенничество, совершенное по предварительному сговору группой лиц;

▪ ч. 2 ст. 344 – вмешательство в деятельность государственного деятеля, совершенное лицом с использованием своего служебного положения;

▪ ч. 2 ст. 328 – разглашение государственной тайны, повлекшее тяжкие последствия;

▪ ч. 1 ст. 364 – превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа.

Адвокат Маси Найем сообщил в Facebook об еще одном уголовном производстве – по ч. 2 ст. 190 – мошенничество.

«Теперь каждый день на меня регистрируют новое уголовное дело. Masi Nayyem вчера опубликовал на своей странице переписку из прокурорского чата, где им спускают задачу придумать на меня «что-то по муралам», – подчеркивает Лерос.

Согласно фабуле дела, Лерос, будучи советником министра информационной политики и советникам мэра Киева, якобы пролоббировал выделение 3,7 млн гривен из государственного бюджета на арт-проект Art United Us.

«В этот же день старший лейтенант СБУ Ляхович М.А. выдумывает этот говно шедевр, где я на должности советника министра информ политики лоббировал проект с муралами (выкладываю часть его рапорта)», – отмечает Лерос.

А все началось после того, как 29 марта Лерос выложил в фейсбуке видео, на которых человек, похожий на Дениса Ермака, проводит переговоры о трудоустройстве неназванных лиц на должности в органах власти.

В ответ глава ОПУ Андрей Ермак пообещал обратиться в СБУ и ГБР, чтобы установить происхождение видео.

«Уважаемый последователь капитана Жеглова, я сто раз говорил, что все муралы, к которым я имею отношение, сделаны без бюджетных средств!», – настаивает Лерос.

«Я хочу напомнить Ермаку, в годовщину первого тура, программные обещания кандидата в Президенты Зеленского», – добавляет он.

Далее он приводит цитаты предвыборных обещаний Зеленского.

Опубликованные Гео Леросом цитаты из предвыборной программы Зеленского. Опубликованные Гео Леросом цитаты из предвыборной программы Зеленского. Опубликованные Гео Леросом цитаты из предвыборной программы Зеленского. Опубликованные Гео Леросом цитаты из предвыборной программы Зеленского. Опубликованные Гео Леросом цитаты из предвыборной программы Зеленского. Пред 1 из 5 След

– «Сдача национальных интересов и территорий не может быть предметом никаких переговоров».

– «Никаких «корочек», ни «телефонного права». Неотвратимость ответственности и справедливое и законное наказание – основа честной Украины».

– «Обличитель коррупции находиться под защитой государства и получать материальное поощрение. Я сам не воровал и никому не позволю!»

– «СБУ не будет заниматься экономических преступлений».

Год назад Зеленский выиграл первый тур президентских выборов.Сегодня глава офиса Президента штампует на меня по делу в… Geplaatst door Geo Leros op Dinsdag 31 maart 2020

Из чего надеп делает свой неутешительный вывод.

«Это были обещания, а в реальности обезумевший барыгозавр пытается посадить меня на 5-12 лет», – резюмирует Лерос.