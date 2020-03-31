Диктатура олигархов: у марионетки Зеленского сменились кукловоды

Внеочередная сессия Верховной Рады продемонстрировала, что в политической жизни страны начинается период ситуативных коалиций. И это становится вопросом жизни и смерти Украины.

У президента Владимира Зеленского, по сути, больше нет большинства в парламенте. Для принятия принципиальных решений он может опираться на два варианта ситуативных коалиций, пишет на страницах «Espreso.TV» журналист и публицист Виталий Портников.

«До вчерашнего дня такой ситуативной коалицией была коалиция части депутатов от партии «Слуга народа» с ОПЗЖ и депутатскими группами, ориентированными на Игоря Коломойского. Со вчерашнего дня наметилась возможность коалиции части депутатов от партии «Слуга народа» с фракциями «Европейской солидарности» и «Голоса», – пишет публицист.

Это – самая естественная коалиция в сложившихся условиях. Зеленский ожидаемо пришел к ситуации, когда он должен выбирать между союзом с олигархами и спасением страны.

«Спасение страны возможно только в ситуации тесного сотрудничества с международными финансовыми организациями и готовности прислушиваться к рекомендациям Запада. Ни Россия, которая и сама начинает переживать тяжелый экономический кризис, ни олигархи, которые до сих пор не способны осознать масштабы вызова, Украину не спасут и Зеленскому не помогут», – подчеркивает Портников.

Коломойский до сих пор озабочен возвращением «Привата», будто и не понимает, что сейчас вообще не время думать о перспективах банковской системы. Депутаты от «ОПЗЖ» продолжают повторять заученные слова о «диалоге», будто не замечают, что Москва наглухо закрыла линию разграничения на Донбассе и ни в каком диалоге больше не нуждается.

«К тому же Коломойский, который объективно заинтересован в сохранении коалиции Зеленского с ОПЗЖ и своими депутатами, одновременно борется с Ермаком и, таким образом, уничтожает возможности диалога с Козаком. Это именно тот случай, когда финансовые интересы мешают политической программе – но у Коломойского так не впервые», – отмечает Портников.

В этой ситуации единственным выходом для Зеленского – даже не с точки зрения решения сиюминутных задач, а с точки зрения элементарного выживания – оказывается коалиция с украинскими государственниками и патриотами.

«Это и есть национальное единство – потому что те, кто оказываются за рамками этой коалиции, просто не интересуются национальными интересами этой страны, озабочены только деньгами, властью и в случае с ОПЗЖ национальными интересами Кремля», – подчеркивает Портников.

Поэтому – если Зеленский хочет спастись и спасти страну – он будет все в большей степени дрейфовать в сторону государственников и профессионалов, в сторону Порошенко и Вакарчука.

«Даже если часть его электората будет продолжать находиться в плену пропагандистских агиток прошлых лет, даже если с властью начнут бороться олигархические телеканалы. Зеленскому придется игнорировать и глупость потенциальных избирателей, и нападки недавних покровителей», – отмечает Портников.

Потому что его выбор – и выбор Украины – это уже не выбор между государственным строительством и «хорошими ребятами» из сериала, между патриотизмом и равнодушием, между профессионализмом и дилетантством. И даже не выбор между Украиной и Малороссией.

«Это выбор между жизнью и смертью», – подытожил Портников.