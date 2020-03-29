Деградация внешней политики: в чем Зеленский проигрывает Порошенко

Одной из сильнейших черт команды, которая пришла к руководству Украины в 2014 году, была масштабная коммуникация с Западом.

Премьер-министр Украины мог оперативно переговорить с президентом или вице-президентом Соединенных Штатов, канцлером Германии или директором МВФ. Безотлагательно и непосредственно, пишет на своей странице в сети Facebook экс-замминистра иностранных дел Украины эксперт в международных отношениях Даниил Лубкивский.

«Готовность мировых лидеров поддерживать такой контакт был следствием многих причин и прежде всего доверия», – пишет эксперт.

Сравнивать уровень нашего международного диалога весной 2014 года и то, что видим сейчас, нет смысла. Нечего сравнивать. Хотя здесь не обходится и без объективных обстоятельств.

«Но очевидным является тот факт, что за нынешнего кризиса потребность в масштабном и надежном диалоге с Западом стала не меньшей, а в большей», – отмечает Лубкивский.

Однією з найсильніших рис команди, яка прийшла до керівництва Україною у 2014 році, була масштабна комунікація із… Geplaatst door Danylo Lubkivsky op Zondag 29 maart 2020

«Между тем, я не слышал ни об одном международный телефонный контакт президента за последнее время. Скандал вокруг его реального внешнеполитического представителя может существенно ограничить его контакты и их эффективность. Министру иностранных дел отведена роль спикера эпидемиологического штаба», – добавил он.

Правительство не может пренебрегать таким положением дел. Правительство должно сформировать серьезную команду для кризисного взаимодействия с ведущими западными столицами.

«В конце концов, хоть кто-то должен об этом позаботиться. Худший кризис всегда в головах», – подытожил Лубкивский.