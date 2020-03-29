Кто такой этот Куницкий?: о темной личности с российскими связями в Верховной Раде

Во время заседания фракции «слуг народа» случился скандал, из-за выложенных в Telegram-канале фотографий. Кого подозревают в этом сливе, и причем тут Россия?

Заседание фракции «Слуга народа» в воскресенье с участием премьер-министра принесло не только фамилии трех кандидатов в министры, пишет на своей странице в Facebook аналитик «Агентства международных исследований» Игорь Соловей: Максима Степанова – на должность министра здравоохранения, Ольгу Буславец – на главу министерства энергетики и Сергея Марченко – на должность министра финансов.

«Депутат Николай Тищенко прямо на заседании полез в канал «Темный рыцарь», увидел там фотки с заседания фракции, и по ракурсу определил, что сделал их Александр Куницкий», – пишет публицист приводя скрин сообщения в Телеграм.

Скрин публикации. Сообщение о том, как под подозрение попал Куницкий. Пред 1 из 2 След

Давайте же посмотрим кто такой этот Куницкий? Оказывается, личность это темная, при том с явными связями с Россией.

«Итак, еще в 2019 году во время выборов тогдашний народный депутат Андрей Денисенко заявил (приведенные ниже документы взяты с его Facebook) о том, что Александр Куницкий имеет гражданство Израиля и часто посещает Россию», – отмечает Соловей.

Денисенко уже тогда был уверен, что наспех сколоченная под рейтинги Зеленского партия стала прекрасным агентурным лифтом для вражеских спецслужб прямо в верхние эшелоны власти.

«Александр Куницкий – житель Запорожья. Кроме украинского имеет также израильское гражданство», – подчеркивает Соловей.

Израильский паспорт Куницкого. Фотография Куницкого со службы в израильской армии. Пред 1 из 2 След

Сам Куницкий, который стал гражданином Израиля по закону «О возвращении», опровергал факт наличия гражданства несмотря даже на наличие фото. По нему же Куницкого в 2015 году депортировали из Украины за нарушение пограничного режима.

«Впрочем, Денисенко подозревал, что израильское гражданство используется Куницким только для прикрытия агентурной деятельности в пользу России», – отмечает Соловей.

Об этом может свидетельствовать факт многократного пересечения Куницким российско-украинской границы именно по израильскому, а не по украинскому паспорту.

«Только в марте-апреле 2019 года, в разгар президентских выборов, через пограничный переход Гоптовка в Харьковской области Куницкий совершил 8 (!) переходов российско-украинской границы по своему израильскому паспорту. Это помимо случаев, когда он ездил в РФ по своему украинскому паспорту номер FG 495891», – подчеркивает Соловей.

Согласитесь, такая интенсивность связей с государством-агрессором да еще и с элементами конспирации, не может не настораживать.

Заседание фракции "Слуга народа" в воскресенье с участием премьер-министра принесло не только фамилии трех кандидатов в… Geplaatst door Solovey Igor op Zondag 29 maart 2020

«И вот теперь этот Куницкий попался на причастности к явно пророссийскому Телеграмм-каналу «Темный рыцарь» (в этой же когорте «Легитимный», «Разведчик», «Shadow Anonimus»)», – подчеркивает Соловей.

Не буду утверждать, что Куницкий единственный автор этого ТГканала. Но он точно та ниточка, дернув за которую можно распутать клубок большого антиукраинского сговора.

«Понятно, что вопрос кто и как подбирал кадры в Слугу Народа это уже крик в пустоту», – подытожил Соловей.